“Me la mandé”: fueron a un cumpleaños pero se encontraron con una situación insólita

El video se volvió viral en las redes sociales (TikTok: @gabrieladelima331)

El video compartido por la usuaria de TikTok @gabrieladelima331, en el que su marido realiza un descargo ante un error que cometió su pareja, se volvió viral en la plataforma, acumulando más de 400.000 reproducciones y alrededor de 43.000 “me gusta”.

El clip comienza con el hombre preguntando si en el lugar donde celebran el cumpleaños había alguna cama con calefacción, lo que de inmediato sorprendió a los espectadores. Sin embargo, la sorpresa inicial se transformó en risas y comprensión cuando explicó la situación: “Nos gusta llegar 24 horas antes a los cumpleaños. Te presento a la mujer que me dijo ‘el sábado no hagas planes porque tenemos el cumple de Benja’”.

La escena muestra a la mujer, Gabriela, riéndose a carcajadas mientras su marido relataba su odisea. Entre risas, él agrega: “Yo tengo el cielo ganado hace mucho tiempo, vos no sabés lo que me cuesta a mí salir de casa”.

El hombre relata con humor cómo su esposa, Gabriela, los hizo llegar un día antes a un cumpleaños, desatando risas y empatía en TikTok

“Hoy me la mandé. O llego tarde o voy 24 horas antes Jajajajaja. Le manda un video a mi amiga, haciendo su descargo”, escribió Gabriela en la descripción, al confundir la fecha del cumpleaños. En ese sentido, la reacción de la mujer y el relato humorístico de su marido crearon un momento que hicieron eco entre los usuarios, quienes dejaron sus opiniones en la sección de comentarios.

“Va a estar piola el cumple de Benja”, “Eso no es nada.... Yo viajé 260 km en junio al casamiento de mi primo y era en julio”, “Claramente al otro día no se va al cumple, ¿no? Va ella sola”, “Ocupate vos de la agenda... La carga mental de las mujeres es demasiada, horarios, cole, cumples, médico, tareas, regalos, trámites, turnos, regalos, etc... Agradecé que te dan bola” y “Yo me identifiqué con ella”, son algunos de los mensajes.