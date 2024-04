Mostró el extraño timbre del colectivo de su ciudad y se hizo viral: “Imaginate vivir en el primer mundo y perderte de esto”

El video tuvo más de 3,5 millones de visualizaciones en TikTok y superó los 500 mil likes (@anniesuaste)

Una joven de Cancún, México, sorprendió a sus seguidores en TikTok al mostrar el curioso timbre de un colectivo de su ciudad. Annie, como se identifica en la red social, compartió un video en el que se ve un peculiar método para avisar al chofer que uno desea descender.

En el video, publicado bajo el usuario @anniesuaste, se puede observar un pollo de goma atado a unos caños dentro del colectivo. Según explicó Annie en el clip, para indicar que desea bajar, se debe presionar con fuerza este peculiar timbre improvisado. El ruido que emite al ser presionado es interpretado por el conductor como la señal para abrir la puerta trasera del vehículo.

“Imagínate vivir en el primer mundo y no tener un timbre así”, escribió la mujer en el video, resaltando la peculiaridad de este sistema en comparación con otros más convencionales. La publicación de Annie rápidamente se viralizó en TikTok. Los comentarios no se hicieron esperar, con usuarios compartiendo sus propias experiencias con los timbres de colectivos en sus ciudades.

El video obtuvo más de 3,5 millones de visualizaciones en TikTok y superó los 500 mil likes. “Si parase el autobús sería detallazo también”, “¿Timbre? En mi pueblo tienes que gritar que bajás”, “¿Nadie va a hablar de la comodidad de que va casi vacío?”, “¿Se abren las puertas sin que el bus se pare?, la humildad ante todo”, “Yo trabajo en una tienda donde vendemos de esos pollos y siempre hay una combi que compra muchos jajaja”, “Menos mal que estoy en España”, “Cosas que sólo pasan en México”, “Qué fuerte, no me lo puedo creer”, “En Capital Federal no suenan y me espanté porque pensé que no andaban. Resulta que se prende una luz para el chofer”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.