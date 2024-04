Sancionaron a un mozo por no pagar un café y el insólito castigo generó debate en las redes

Un camarero es sancionado por tres días sin empleo ni sueldo por consumir un café sin pagarlo, desatando una polémica en redes sociales (Getty Images)

Un mozo español se vio envuelto en una polémica luego de ser sancionado por tres días sin empleo ni sueldo por consumir un café y no pagarlo. La situación, que parecía ser un simple malentendido, se volvió viral en las redes sociales tras la publicación de la carta de infracción.

Desde la cuenta de Twitter @SoyCamarero, se explicó lo sucedido: “Suspendido de empleo y sueldo durante tres días por tomarse un café y no abonarlo”. La publicación incluía una imagen de la carta de la empresa dirigida al camarero, en la que se especificaba la sanción por considerar su acción como una falta laboral grave.

La empresa, respaldándose en el artículo 6 del Acuerdo Laboral Estatal para el sector de Hostelería, justificó su decisión. Según la carta, la falta cometida por el mozo fue consumir un café sin pagarlo, lo que motivó la sanción.

La carta de la empresa, publicada en X, se viralizó con más de 170.000 visualizaciones (@SoyCamarero)

La publicación en X, que estuvo acompañada por el texto “El café más caro de la historia”, se viralizó rápidamente, acumulando más de 170.000 visualizaciones y miles de likes. Los usuarios, por su parte, expresaron una variedad de opiniones en la sección de comentarios, generando un debate sobre la proporcionalidad de la sanción.

“Los cafés no abonados por los camareros causan 600 M€ de pérdida a la hostelería”, “Pinta que es más para echarle de forma ‘procedente’ en un futuro que por el café”, “Mi ex jefe me quitó los 60 euros de propinas por dos croquetas y dos torreznos. Son enfermos del dinero, no hay nada que hacer” y “Cuando pasan estas cosas, me muero de ganas de saber qué establecimiento o cadena de restauración es para no ir nunca más”, son algunos de los mensajes de los usuarios.