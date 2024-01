Fue al dentista cuando salió del gimnasio y encendió un debate en las redes: “¿Te parece ir a atenderte así?”

Un profesional contó en qué condiciones recibió a un paciente con el que tenía una cita programada y la situación se volvió viral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un dentista compartió recientemente una experiencia desagradable que vivió con un paciente y generó un gran debate en las redes. El profesional de la salud dental, conocido como @Odontloco1 en las redes sociales, tomó la decisión de expresar su indignación a través de una publicación en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter). El incidente en cuestión ocurrió cuando un paciente acudió a su cita directamente desde el gimnasio.

Te puede interesar: Una mujer colocó un cartel en el auto para aclarar que recién aprendió a manejar: “Ténganme paciencia”

En su publicación, el dentista narró el evento de la siguiente manera: “Hoy me pasó (again) que un paciente vino del gimnasio a atenderse (turno programado). Ropa empapada en sudor y cabeza mojada. Iba a decirle, pero me pareció violento. Pero posta, ¿Te parece ir así a atenderte?”. Estas palabras expresaban su desconcierto y molestia por la situación.

La publicación generó una serie de respuestas por parte de la comunidad en línea ya que el paciente había ido sin bañarse. Varios usuarios manifestaron su apoyo al dentista y compartieron su opinión sobre el asunto.

El tweet obtuvo más de 200 mil reproducciones en la red social y generó debate entre los usuarios (Odontloco1)

El tweet obtuvo más de 200 mil reproducciones en la red social y generó debate entre los usuarios. “En el grupo de sanatorios donde nos atendemos hay un cartel que dice: ´prepárese para el médico, como él se prepara para usted´. Y los ves en musculosa, bermuda y ojotas porque hace calor”, “Yo se lo hubiera dicho. A la gente que no se ubica hay que ubicarla con altura y educación, más una sonrisa. No está bueno que a vos te dé vergüenza lo que debería darle vergüenza a él”, “Mi madre tenia conjuntos de ropa interior (exclusivos para ir al medico), otra época”, “La mayoría de los gimnasios tienen vestuarios con duchas, 5 minutos cuesta pasarse por agua”, “Mucha gente anda por la vida como si el otro no existiera”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.