¿Reto viral o locura?: un hombre quedó colgando de un puente levadizo y desató el pánico en Miami

Un hombre quedó colgado de un puente en Miami por un supuesto reto viral

La moda de los retos virales, que en muchos casos roza la locura, no deja de sorprender al mundo de internet. Personas que arriesgan su vida para lograr un video, sumar un like o aumentar seguidores son algunos de los peligros que más preocupan en las redes sociales. Esta vez no fue la excepción: un joven DJ vio como un hombre quedó colgando de un puente levadizo en Miami, Florida, y comenzó a escalarlo, ante el asombro y pánico de aquellos que pasaban por la zona. Lo llamativo es que el hombre se estaba grabando mientras realizaba la peligrosa acción, lo que descartó de inmediato la posibilidad de intento de suicidio.

Collin Oliver, de 20 años, es un músico, DJ y productor de Nueva York que realiza e interpreta música house. Mientras volvía de su almuerzo por las calles de Miami, probablemente sumergido en U Can Do Better, el nuevo tema que acaba de lanzar. se encontró con algo que llamó su atención y lo sacó de inmediato de su mundo: un hombre escalaba el inmenso puente levadizo de Brickell City Center.

“Estaba caminando después del almuerzo y vi el puente abierto y me pregunté por qué habría tanta gente. Además, escuchaba sonidos de las sirenas de la policía de fondo pero no imaginé nunca esto. Para mi completa y absoluta incredulidad, había un hombre subiendo el puente”, explicó Oliver a Infobae.

Collin Oliver, un músico, DJ y productor de Nueva York, registró el insólito episodio (Instagram)

Si bien en un principio se barajaron diferentes hipótesis sobre qué lo habría llevado a trepar el puente de manera irresponsable, la idea de un posible suicidio fue desestimada porque el hombre se estaba grabando mientras realizaba la “hazaña”. “Creo que podría haber estado tratando de hacer esto para llamar la atención porque no puedo pensar en ninguna persona cuerda que suba el puente”, agregó Collin, aunque a primera vista pensó que “estaba contemplando potencialmente quitarse la vida”.

El video fue compartido por el sitio de noticias Only In Dade, que además publicó una segunda parte mientras el hombre bajaba del puente y festejaba como si se tratase del mismísimo Rocky Balboa, el personaje que consagró a Sylvester Stallone. “Por mi video, parece que está sosteniendo una GoPro o una cámara para filmarse a sí mismo”, afirmó Collin y agregó que el hombre besó el suelo una vez que logró bajar del puente.

Collin Oliver, una joven DJ, registró el desesperante momento y explicó a Infobae cómo se vivió la terrible situación (@onlyindade)

“Afortunadamente existió una respuesta policial inmediata. Escuché sirenas y creo que alguien llamó a las autoridades. Lo que hizo fue una locura”, dijo y se mostró molesto con la actitud del hombre. Me pareció increíblemente estúpido, y que realmente podría meter en problemas al operador del puente”.

Una vez pasado el susto, Collin Oliver volvió a ocupar su mente en lo que tanto lo apasiona: la música. “Asistiré al Amsterdam Dance Event en otoño y estoy avocado de lleno a eso. Planeo un día encabezar todo el circuito de festivales en todo el mundo”, concluyó, ya sin pensar en el horrible momento que presenció.

“Si es un reto viral me parece que se pasó de la raya”, Dime por qué las mujeres viven más que los hombres sin decirme”, “Espero que lo arresten”, “El puente tarda una eternidad en bajar, así que no lo culpo”, “Probablemente sea del tipo que se cae, se rompe la cara, luego se da la vuelta y demanda a la ciudad. Pero cualquier cosa por volverse viral”, “Maneras tontas de morir”, “El tráfico me hace considerar cosas como esta”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.

Seguir leyendo: