Llevó una torta a un restaurante para el brindis y le cobraron 25 dólares por cortarla

La mesera le preguntó si deseaba que cortara el postre y a ella le pareció muy amable (TikTok @vivala_blondiiee)

Cuando se decide celebrar algún acontecimiento en un bar o restaurante, hay detalles que muchas veces no se toman en cuenta y se dan por entendidos. Sin embargo, no consultar antes puede llevar a un mal momento. Esto es lo que le pasó una una mujer en Estados Unidos que festejó el cumpleaños de una amiga en un restaurante y llevó la torta de regalo. Todo parecía marchar sobre ruedas hasta que pidió la cuenta: le habían cobrado 25 dólares por el corte de la torta.

La mujer llamada Gigi, de Arizona, había asistido al restaurante junto a sus tres amigas para celebrar el cumpleaños de una de ellas. Para coronar la noche, se le ocurrió llevar una torta de cumpleaños así su amiga podía soplar las tradicionales velitas.

De acuerdo con la publicación, la moza le preguntó si deseaba que cortara el postre. Gigi aceptó y le agradeció por su amabilidad, sin imaginar que ese ‘favor’ sería parte de la adición final.

Cuando llegó el momento de abonar la cena, Gigi se dio cuenta de que nada había sido por amabilidad. Ahí entendió que, además de la comida, debía pagar 25 dólares por el “corte de torta”.

“Está bien. Después traen platos y tenedores, que luego tienen que lavar. Pero estuvo mal que no le hablaran de una tarifa”, “No me importa una pequeña tarifa, pero 25 es una locura”, “Lo que es una locura para mí es que tanta gente piense que llevar su propia comida a un restaurante está bien”, “Nunca he visto esto. Serví en un restaurante italiano durante un año y cortamos pasteles y servimos platos solo para ser amables”, son algunos de los mensajes que le dejaron a Gigi en la publicación.

