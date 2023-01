El divertido video de la perrita que se venga porque la obligaron a bañarse que es furor en las redes

Los usuarios de TikTok hacen especial hincapié en el rostro de pánico de la adorada Kelly (@branndrmrz)

No caben dudas de que si de mascotas se trata, las redes sociales tienden a inundarse de comentarios amorosos. Es que los animalitos brindan tanto amor que, incluso cuando se enojan, suelen despertar el cariño y ternura de los usuarios de las diferentes plataformas. Esta vez, en TikTok una perrita fue el centro de las miradas cuando decidió que no iba a dejar pasar por alto que la obligaran a bañarse y el video se hizo viral.

“Kelly”, es una perrita chihuahua que vive en la Ciudad de México y que, como sucede con muchas animales: detesta bañarse. Por eso, cada vez que le toca el tan odiado baño lo vive como un tema personal. La cuenta de TikTok @branndrmrz quiso exponer a la adorada mascota y su fastidio cuando a la hora de enfrentarse con su enemigo: el agua y el jabón.

En video, que acumula más de cuatro millones de reproducciones y, a pesar de que pasaron dos meses desde su publicación, vuelve a estar nuevamente en escena. Es que la mayoría de los usuarios de la red social hacen especial hincapié en el rostro de pánico y de sufrimiento de la amada Kelly por tener que enfrentar el baño.

Ya desde el inicio del video se puede ver como Kelly está viviendo momentos de tensión cuando se da cuenta de lo que le espera tras escuchar la señal que indica que es momento de entrar a la ducha. Por eso, mientras la comienzan a desvestir se la nota rígida, con mucho miedo.

Desde el inicio del video se ve a Kelly viviendo momentos de tensión (Captura TikTok @branndrmrz)

Claro que no pensaba dejarlo pasar esta vez y ni bien sale de la “tortura” decide vengarse de sus dueños. Después de frotarse contra todo lo que encuentra, mientras la están secando, orina la manta que le habían puesto para que no tuviera frío. Ahí Kelly se da cuenta de lo que acaba de hacer y se va corriendo para esconderse.

“Hasta cambio de color con el bañito jajaja”, “Ese chihuahua me representa”, “Te dije que no me bañaras, pero no me hiciste caso”, “Me bañas, me meo ya lo sabes para la próxima, piénsalo jajaja”, “La mía ve su toalla y corre a esconderse”, “La mía se hace la enferma cuando le digo que la bañaré; hace sonidos raros como si le doliera la garganta”, son algunos de los comentarios de la publicación.

