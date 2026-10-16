Venezuela

La plataforma de María Corina Machado convocó a una movilización para exigir la fecha de elecciones en Venezuela

El movimiento indicó que la movilización se hará en “cada rincón” del país y señaló que en las próximas horas dará detalles sobre los puntos de encuentro

María Corina Machado planea volver a Venezuela
María Corina Machado planea volver a Venezuela
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El Comando Con Venezuela, plataforma política de los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, convocó este jueves para el próximo 22 de octubre a una movilización para exigir que se fije la fecha de la elección presidencial en el país, tras más de nueve meses de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

“¡Este 22 de octubre, todos a la calle!”, dijo el comando en un mensaje que compartió en sus redes sociales acompañado de una imagen en la que sugieren el 24 de julio de 2027 como una fecha para la elección, una propuesta que ya había hecho el senador estadounidense Berni Moreno y que el partido de Machado, Vente Venezuela (VV) apoyó.

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La plataforma indicó que la movilización se hará en “cada rincón” del país y señaló que en las próximas horas dará detalles sobre los puntos de encuentro.

“La libertad de Venezuela tiene una ruta, pero necesita de nuestra fuerza para concretarse. Este 22 de octubre nos movilizamos en cada rincón del país para exigir una fecha definitiva para la elección presidencial. ¡La fecha de la elección es la fecha de la liberación!”, añadió.

El pasado 27 de septiembre, el comando convocó caravanas en todo el país, salvo en Caracas, para exigir el regreso de Machado en medio de las denuncias de su equipo sobre impedimentos para su retorno.

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Los opositores también han exigido en reiteradas oportunidades la fecha de las elecciones presidenciales.

Desde que el pasado enero Maduro fuera capturado por Estados Unidos y su entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumiera el cargo como mandataria encargada, diversos sectores de la sociedad civil han demandado la celebración de nuevas elecciones argumentando que su interinato se vencía después de seis meses.

Bajo este escenario, Washington impulsó un diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición para avanzar en su plan de transición para Venezuela.

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Rodríguez ha dicho que en Venezuela habrá elecciones, pero sin precisar fecha. Su hermano, presidente del Parlamento y jefe de la delegación chavista en el diálogo, Jorge Rodríguez, también ha afirmado que en el país habrá comicios en el período que establece la Constitución.

Machado reclamó que se le permita ser parte de las negociaciones entre el Gobierno de Delcy Rodríguez y un sector de la oposición que se celebran esta semana en Caracas, en una entrevista con The New York Times en la que también acusó de “corrupción obscena” al empresario Alejandro Betancourt, nuevo socio petrolero de Washington.

Machado, que permanece fuera de Venezuela, aseguró durante la entrevista con el diario que regresará al país “antes de lo que se imaginan” para movilizar a sus seguidores de cara a futuras elecciones.

La opositora, que lleva meses sin poder volver a su país, afirmó que Washington no la ha incluido en las negociaciones que mantienen esta semana en Caracas el Gobierno venezolano y otra facción de la oposición.

El Departamento de Estado sostuvo, sin embargo, que el partido de Machado había sido invitado a participar y que “María Corina tiene todo el derecho a entrar en su país cuando quiera”.

La dirigente también cuestionó el papel del empresario Alejandro Betancourt, beneficiario de contratos energéticos y vinculado a un acuerdo con la Administración de Donald Trump para controlar alrededor de una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas.

Lo calificó como “uno de los principales responsables del sufrimiento que padece nuestra gente” y dijo que no sería un socio empresarial viable en un eventual Gobierno suyo.

La ex diputada y expresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela (2015), Dinorah Figuera (c-i), y el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez (c-d), asisten a la última sesión de la mesa de diálogo este miércoles, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez
La ex diputada y expresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela (2015), Dinorah Figuera (c-i), y el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez (c-d), asisten a la última sesión de la mesa de diálogo este miércoles, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

Pese a sus críticas, Machado aseguró que respetará los acuerdos petroleros firmados si cumplen la legislación venezolana. “Quiero ser muy clara: si estos contratos que se están firmando cumplen con la ley venezolana, serán respetados”, afirmó.

También defendió que Venezuela necesita “seguridad, estabilidad y legitimidad” para atraer nuevas inversiones.

Sobre el futuro de Rodríguez, cuyo Gobierno afronta acusaciones de violaciones de derechos humanos, Machado defendió que los responsables rindan cuentas ante la justicia y propuso crear una comisión de la verdad independiente para recoger testimonios de las víctimas y conceder reparaciones.

“La gente exige justicia, y eso es absolutamente legítimo”, dijo.

La entrevista se produce después de que Trump respaldara la continuidad del chavismo bajo Rodríguez, al menos temporalmente, tras el arresto de Maduro.

Machado, que ganó las primarias opositoras de 2023 y apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, afirmó que sigue convencida de que Washington quiere una transición democrática.

(Con información de EFE)

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