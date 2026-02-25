Trump elogió a los héroes de la “peligrosa” operación contra Nicolás Maduro ante su protección con “tecnología china y rusa”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio de Estados Unidos, en Washington, DC, EEUU, el 24 de febrero de 2026 (REUTERS/KEVIN LAMARQUE)

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, elogió el martes la operación militar llevada a cabo el pasado 3 de enero que culminó con la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro, quien se encontraba en una instalación protegida con tecnología rusa y china.

“Hubo muchos héroes en esa incursión para capturar a Maduro, verdaderos héroes. Era muy peligroso; sabían que veníamos, estaban listos. Pero las hazañas de un guerrero esa noche vivirán para siempre en las crónicas eternas del valor militar”, manifestó Trump durante su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso.

En la ceremonia, Trump entregó la Medalla de Honor del Congreso al suboficial Eric Slover, quien resultó herido pilotando el helicóptero ‘Chinook’ que aterrizó en el complejo donde se encontraba Maduro.

Slover recibió “graves impactos en la pierna y la cadera” cuando, al prepararse para aterrizar, las ametralladoras enemigas abrieron fuego desde todos los ángulos de la instalación, “protegida por miles de soldados y tecnología militar rusa y china”.

El mandatario republicano destacó que, pese a la importancia de sus piernas para el éxito del vuelo, Slover solo pensó en liberar a los comandos encargados de capturar a Maduro. “El éxito de toda la misión y la vida de sus compañeros guerreros dependieron de la habilidad de Eric”, subrayó.

El suboficial jefe del Ejército de EEUU, Eric Slover, recibe una Medalla de Honor (Kenny Holston vía REUTERS)

Trump también se dirigió a la ciudadana venezolana Alejandra González, presente en el hemiciclo, cuyo tío, el opositor venezolano Enrique Márquez, había sido detenido por el régimen.

“Alejandra, me complace informarte que tu tío no solo ha sido liberado, sino que está aquí esta noche. Lo trajimos para celebrar su libertad contigo en persona. Enrique, por favor, baja”, anunció Trump, provocando un abrazo entre tío y sobrina en medio de los aplausos del Congreso.

El presidente relató que, tras postularse y oponerse a Maduro, Márquez fue secuestrado por fuerzas de seguridad y encarcelado en una prisión del régimen en Caracas.

Trump afirmó que González temía no volver a ver a su tío, pero, según dijo, tras recientes acontecimientos y la cooperación de funcionarios estadounidenses con el nuevo gobierno venezolano, se ordenó el cierre de la prisión y la liberación de cientos de presos políticos, con más liberaciones previstas.

El ex candidato presidencial venezolano Enrique Márquez saluda y abraza a un miembro de su familia después de que el presidente estadounidense Donald Trump lo reconociera durante el discurso del Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio de los Estados Unidos en Washington (REUTERS/KEVIN LAMARQUE)

Cabe recordar que la próxima comparecencia judicial de Maduro y su esposa Cilia Flores ante un tribunal federal de Nueva York fue aplazada del 17 al 26 de marzo. La fiscalía del Distrito Sur justificó el cambio de fecha por “problemas de agenda y logísticos”, sin dar más detalles. La solicitud fue aceptada tanto por la defensa como por el juez Alvin Hellerstein.

Maduro, de 63 años, compareció por primera vez ante la justicia estadounidense el 5 de enero, dos días después de su captura en un operativo militar de Estados Unidos en Caracas. En esa audiencia inicial, Maduro se declaró inocente de los cargos de tráfico de drogas y se definió como “prisionero de guerra”, además de afirmar que sigue siendo “el presidente constitucional de Venezuela”. Su esposa, de 69 años, también se declaró inocente.

La acusación formal incluye cuatro cargos: conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer armas de guerra. El documento de 25 páginas presentado por el Departamento de Justicia sostiene que ambos “se asociaron con narcotraficantes y grupos narcoterroristas” para enviar “miles de toneladas de cocaína” hacia Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y Centroamérica.

El capturado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, asisten a su comparecencia con los abogados defensores Barry Pollack y Mark Donnelly para enfrentarse a cargos federales estadounidenses que incluyen narcoterrorismo, conspiración, narcotráfico, blanqueo de dinero y otros, en el Tribunal Daniel Patrick Moynihan de los Estados Unidos en Manhattan, Nueva York, EE.UU., en este boceto de la sala del tribunal. REUTERS/Jane Rosenberg

En medio de la detención de Maduro, el Gobierno de Suiza bloqueó 687 millones de francos suizos (aproximadamente 880 millones de dólares) en activos vinculados al ex dictador y su entorno, como medida preventiva.

El Ministerio de Relaciones Exteriores suizo informó a AFP que el monto corresponde a los activos reportados por intermediarios financieros a la Oficina de Información sobre Blanqueo de Capitales, tras la entrada en vigor de la orden de congelamiento el 5 de enero.

La cancillería suiza precisó que el congelamiento afecta fondos de 21 de las 37 personas identificadas en la ordenanza sobre Venezuela, aunque no se revelaron las identidades por motivos legales. La medida se respalda en la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Bienes Ilícitos en Posesión de Personas Expuestas Políticamente en el Extranjero (FIAA). Los fondos permanecerán bloqueados hasta que las investigaciones determinen su origen.

(Con información de Europa Press)