Donald Trump anunció un acuerdo con India para comprar petróleo de Venezuela y apartó a Irán de la negociación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda tras hablar con miembros de los medios a bordo del Air Force One camino a Palm Beach, el 31 de enero de 2026 REUTERS/Nathan Howard)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado un acuerdo con India para que ese país adquiera petróleo venezolano, tras la apertura del sector energético de Venezuela luego de la captura del dictador Nicolás Maduro.

“India está entrando en el mercado y va a comprar petróleo venezolano, en lugar de comprarlo a Irán. Así que ya hemos cerrado ese acuerdo y damos la bienvenida a India para que venga y compre petróleo”, declaró Trump a la prensa a bordo del Air Force One.

Consultado sobre las relaciones entre China y el chavismo en materia petrolera, Trump señaló que el país asiático será “bienvenido” si decide ingresar al mercado venezolano. India, uno de los mayores compradores de crudo ruso, busca diversificar sus fuentes ante la presión arancelaria de Washington.

Bajo la presión de Estados Unidos, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, con el objetivo de atraer inversión privada y extranjera al sector petrolero del país caribeño.

El viernes pasado, el primer ministro indio Narendra Modi mantuvo una conversación telefónica con Delcy Rodríguez, en la que acordaron, entre otros puntos, “profundizar la cooperación energética”. Fuentes diplomáticas y de la industria petrolera señalaron a la agencia EFE que Nueva Delhi busca establecer un “corredor seguro” sin sanciones para importar barriles de petróleo venezolano.

El primer ministro indio, Narendra Modi, y el líder de China, Xi Jinping (REUTERS/Mike Hutchings/Archivo)

En cuanto a la transición hacia una democracia plena en Venzuela, Trump sugirió la posibilidad de reunir a representantes del chavismo y la oposición para facilitar un acercamiento que permita avanzar en el plan democrático impulsado por su administración.

“Tenemos que hacer algo con esto. Quizás juntar a las partes y hacer algo”, respondió el republicano, al ser consultado sobre la situación de la líder opositora María Corina Machado y su eventual regreso al país sudamericano.

El mandatario destacó tanto a Machado como a la presidenta interina Delcy Rodríguez y expresó: “Machado es una muy buena persona y, al mismo tiempo, el liderazgo actual está haciendo un muy buen trabajo”.

María Corina Machado insistió en que regresará a Venezuela y celebró la amnistía general para los presos políticos (REUTERS/Leonhard Foeger)

La administración Trump no estableció calendarios públicos para la transición política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores durante la operación militar estadounidense del 3 de enero. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó recientemente ante el Senado que el objetivo final es alcanzar una “Venezuela democrática” mediante elecciones “libres y justas”, aunque advirtió que el proceso llevará tiempo y no se resolverá en cuestión de semanas.

Este sábado, la encargada de negocios de la Oficina de Asuntos Externos para Venezuela de Estados Unidos, Laura Dogu, llegó a Caracas para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones bilaterales. El avión procedente de Bogotá aterrizó en el aeropuerto de Caracas alrededor de las 3:00 p. m. (hora local) del sábado y se reunió con el canciller del régimen venezolano, Yván Gil.

La llegada de Dogu coincidió con el anuncio de Delcy Rodríguez sobre una amnistía general para los presos políticos y el cierre del Helicoide, centro de detención señalado por torturas y violaciones a los derechos humanos.

La llegada de Laura Dogu a Venezuela

A través de su cuenta en X, el jefe de la diplomacia venezolana manifestó: “Hemos recibido en Caracas a la diplomática estadounidense Laura Dogu, enviada de EEUU, en el marco de la agenda de trabajo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica, orientada a marcar una hoja de ruta de trabajo en asuntos de interés bilateral, así como, abordar y resolver las diferencias existentes por la vía del diálogo diplomático y sobre la base del respeto mutuo y del Derecho Internacional".

(Con información de EFE)