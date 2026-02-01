Venezuela

Donald Trump anunció un acuerdo con India para comprar petróleo de Venezuela y apartó a Irán de la negociación

La administración estadounidense formalizó un pacto comercial que permitirá a empresas indias adquirir barriles venezolanos. El país asiático reemplazará así las importaciones desde el régimen iraní

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda tras hablar con miembros de los medios a bordo del Air Force One camino a Palm Beach, el 31 de enero de 2026 REUTERS/Nathan Howard)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado un acuerdo con India para que ese país adquiera petróleo venezolano, tras la apertura del sector energético de Venezuela luego de la captura del dictador Nicolás Maduro.

India está entrando en el mercado y va a comprar petróleo venezolano, en lugar de comprarlo a Irán. Así que ya hemos cerrado ese acuerdo y damos la bienvenida a India para que venga y compre petróleo”, declaró Trump a la prensa a bordo del Air Force One.

Consultado sobre las relaciones entre China y el chavismo en materia petrolera, Trump señaló que el país asiático será “bienvenido” si decide ingresar al mercado venezolano. India, uno de los mayores compradores de crudo ruso, busca diversificar sus fuentes ante la presión arancelaria de Washington.

Bajo la presión de Estados Unidos, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, con el objetivo de atraer inversión privada y extranjera al sector petrolero del país caribeño.

El viernes pasado, el primer ministro indio Narendra Modi mantuvo una conversación telefónica con Delcy Rodríguez, en la que acordaron, entre otros puntos, “profundizar la cooperación energética”. Fuentes diplomáticas y de la industria petrolera señalaron a la agencia EFE que Nueva Delhi busca establecer un “corredor seguro” sin sanciones para importar barriles de petróleo venezolano.

El primer ministro indio, Narendra
El primer ministro indio, Narendra Modi, y el líder de China, Xi Jinping (REUTERS/Mike Hutchings/Archivo)

En cuanto a la transición hacia una democracia plena en Venzuela, Trump sugirió la posibilidad de reunir a representantes del chavismo y la oposición para facilitar un acercamiento que permita avanzar en el plan democrático impulsado por su administración.

“Tenemos que hacer algo con esto. Quizás juntar a las partes y hacer algo”, respondió el republicano, al ser consultado sobre la situación de la líder opositora María Corina Machado y su eventual regreso al país sudamericano.

El mandatario destacó tanto a Machado como a la presidenta interina Delcy Rodríguez y expresó: “Machado es una muy buena persona y, al mismo tiempo, el liderazgo actual está haciendo un muy buen trabajo”.

María Corina Machado insistió en
María Corina Machado insistió en que regresará a Venezuela y celebró la amnistía general para los presos políticos (REUTERS/Leonhard Foeger)

La administración Trump no estableció calendarios públicos para la transición política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores durante la operación militar estadounidense del 3 de enero. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó recientemente ante el Senado que el objetivo final es alcanzar una “Venezuela democrática” mediante elecciones “libres y justas”, aunque advirtió que el proceso llevará tiempo y no se resolverá en cuestión de semanas.

Este sábado, la encargada de negocios de la Oficina de Asuntos Externos para Venezuela de Estados Unidos, Laura Dogu, llegó a Caracas para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones bilaterales. El avión procedente de Bogotá aterrizó en el aeropuerto de Caracas alrededor de las 3:00 p. m. (hora local) del sábado y se reunió con el canciller del régimen venezolano, Yván Gil.

La llegada de Dogu coincidió con el anuncio de Delcy Rodríguez sobre una amnistía general para los presos políticos y el cierre del Helicoide, centro de detención señalado por torturas y violaciones a los derechos humanos.

La llegada de Laura Dogu
La llegada de Laura Dogu a Venezuela

A través de su cuenta en X, el jefe de la diplomacia venezolana manifestó: “Hemos recibido en Caracas a la diplomática estadounidense Laura Dogu, enviada de EEUU, en el marco de la agenda de trabajo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica, orientada a marcar una hoja de ruta de trabajo en asuntos de interés bilateral, así como, abordar y resolver las diferencias existentes por la vía del diálogo diplomático y sobre la base del respeto mutuo y del Derecho Internacional".

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaVenezuelaIndiaChinaEstados Unidosrégimen venezolanoDonald TrumppetróleoEEUUDelcy RodríguezMaría Corina Machado

Últimas Noticias

Foro Penal confirmó la liberación de 310 presos políticos a la espera de la resolución de la amnistía general

El último informe, presentado de forma oral por el presidente de la ONG, informó el aumento de las excarcelaciones desde el pasado 8 de enero y resaltó las 151 que ocurrieron en la última semana. Familiares aún esperan que todos los detenidos obtengan la libertad plena y sin limitaciones

Foro Penal confirmó la liberación

Venezuela: ¿y para cuándo la democracia? Tarek William Saab como símbolo de la porfiada impunidad

Lo que falta todavía es la hoja de ruta hacia la democracia y los plazos, por tentativos que sean, ya que no se llegará a la meta si no se avanza desde el primer día en democratización

Venezuela: ¿y para cuándo la

El canciller del régimen venezolano confirmó que mantuvo un encuentro con la encargada de negocios de EEUU

Yván Gil se reunió con la embajadora Laura Dogu, quien arribó este sábado a Caracas

El canciller del régimen venezolano

La encargada de negocios de EEUU para Venezuela llegó a Caracas para reabrir la misión diplomática de su país

“Mi equipo y yo estamos listos para trabajar”, afirmó Laura Dogu al arribar a la nación caribeña. La embajada norteamericana está cerrada desde 2019

La encargada de negocios de

La captura de Maduro dejó un mensaje que se observó con detenimiento en Taiwán

El viceministro de Defensa Hsu Szu-chien dijo que el ataque de los Estados Unidos demostró que las armas y el equipo estadounidenses siguen siendo “inigualables”, y remarcó que las defensas chinas debían actualizarse

La captura de Maduro dejó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Alcaraz - Djokovic, en directo: sigue la final del Open de Australia en vivo

El caso de la japonesa que denunció ser secuestrada por su pareja en Salta será investigado como trata de personas

Balearon a una mujer por la espalda en Córdoba y ahora lucha por su vida: también hirieron a su pareja

Diana Riveros anuncia que continuará el legado político de Diógenes Quintero tras su muerte en accidente aéreo

INFOBAE AMÉRICA
El presidente del Parlamento iraní

El presidente del Parlamento iraní declara a los ejércitos de los países de la UE como organizaciones terroristas

Bruselas expedienta a España por no entregar el informe obligatorio sobre hábitats protegidos

La mitad de los profesionales del videojuego cree que la IA generativa tiene un impacto negativo en la industria

Hansi Flick: "Sabemos que somos capaces de remontar pero hay que empezar más fuertes"

Butragueño: "El estado de ánimo del Benfica será excepcional y tendremos que tener mucho cuidado"

ENTRETENIMIENTO

El origen de Buzz Lightyear,

El origen de Buzz Lightyear, el astronauta animado que conecta la fantasía de Toy Story con el legado de la misión Apolo 11

Cómo nació la amistad entre Elton John y Ozzy Osbourne y por qué solo grabaron juntos una vez

Javier Bardem reveló detalles desconocidos sobre su infancia: “Mi madre me enseñó a no ser tímido a la hora de expresarme”

Los momentos más extraños e incómodos en la historia de los Premios Grammy

Charlie Heaton reaccionó con humor a las comparaciones con Harry Styles