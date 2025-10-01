Venezuela

Primero Justicia afirmó que el decreto de conmoción exterior es una excusa del chavismo para “justificar más represión”

El partido opositor expresó que el país atraviesa desde hace años un “estado de excepción permanente que solo ha servido para perseguir, encarcelar y silenciar” a los que piensan distinto

Guardar
Un seguidor del partido con
Un seguidor del partido con una bandera de Primero Justicia (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)

El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) afirmó que el decreto de conmoción exterior —un tipo de estado de excepción que, según la vicepresidenta ejecutiva del régimen, Delcy Rodríguez, firmó Nicolás Maduro— representa una “excusa” para “justificar más represión” en Venezuela.

Primero Justicia expresó que el país atraviesa desde “hace años” un “estado de excepción permanente que solo ha servido para perseguir, encarcelar y silenciar” a los ciudadanos que piensan “distinto”.

La agrupación reiteró que el 28 de julio de 2024 —fecha de las elecciones presidenciales— “marcó un mandato”, con el objetivo de “sacar” al régimen de Maduro y “abrir paso a una Venezuela de justicia, paz y prosperidad”, aunque el dictador fue proclamado reelecto por el órgano electoral, un resultado considerado fraudulento por la principal coalición opositora.

El lunes, Maduro indicó que comenzó un proceso de consultas sobre el estado de conmoción exterior. La vicepresidenta explicó que el decreto responde a lo que el chavismo califica como “amenazas” de Estados Unidos, cuyo despliegue naval en el mar Caribe se lleva a cabo bajo el argumento oficial de combatir el narcotráfico, aunque Caracas sostiene que se trata de un intento de promover un “cambio de régimen”.

Nicolás Maduro junto a Delcy
Nicolás Maduro junto a Delcy Rodríguez en un acto (REUTERS/Maxwell Briceno/Archivo)

Rodríguez detalló que este decreto otorga “poderes especiales” a Maduro para “actuar en materia de defensa y seguridad” si EEUU agrede a Venezuela.

La ONG Acceso a la Justicia solicitó que el régimen publique “de manera inmediata” el decreto de conmoción exterior y que la ciudadanía conozca su alcance.

“El estado de conmoción exterior, al tratarse de un estado de excepción, implica la restricción de garantías a ciertos derechos, por lo que es importante que se produzca de manera inmediata su difusión en Gaceta Oficial, a fin de que la ciudadanía conozca su contenido”, señaló la organización.

Por su parte, el presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró este martes que Maduro tiene “preparado y listo” el decreto de conmoción exterior.

“El presidente Nicolás Maduro tiene preparado y listo el decreto de conmoción exterior para castigar y defender la integridad de la República Bolivariana de Venezuela”, expresó el también jefe negociador de Maduro durante una sesión del Legislativo, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

Temas Relacionados

crisis en VenezuelaPrimero Justiciadecreto de conmoción exteriorÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

El Foro Penal cifró en 838 los presos políticos en Venezuela: 94 son extranjeros

El listado de la ONG incluye cuatro adolescentes y más de 100 mujeres detenidas por razones políticas

El Foro Penal cifró en

“Maduro odia a la Fuerza Armada”: la reacción de un militar ante tres polémicos ascensos de oficiales en Venezuela

Se trata de Francisco Arias Cárdenas, Francisco Ameliach y Wilmar Castro Soteldo. “Son tres referentes de la destrucción del país”, dijo a Infobae un alto oficial de la Aviación

“Maduro odia a la Fuerza

Tras las operaciones marítimas antinarco cerca de Venezuela, Trump anunció que ahora EEUU va a “mirar a los carteles en tierra”

Los dos operativos realizados en el mar dejaron narcos abatidos y cargamentos dispersos. Washington acusa a la dictadura de Maduro de estar detrás del comercio ilegal, mientras el régimen de Caracas denuncia apremio militar

Tras las operaciones marítimas antinarco

Qué implica el decreto de conmoción en Venezuela que otorga poderes especiales al dictador Nicolás Maduro

La medida permite la toma militar de infraestructuras estratégicas y la suspensión de garantías constitucionales, en respuesta a las supuestas amenazas de Estados Unidos

Qué implica el decreto de

El régimen chavista avanza en la activación del estado de conmoción en Venezuela que otorga poderes absolutos a Maduro

El decreto implica la restricción de garantías a ciertos derechos y permite a la dictadura tomar el control de los servicios públicos, la industria petrolera y las fuerzas armadas ante una posible “agresión” extranjera

El régimen chavista avanza en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Periodista le lanzó pullas al

Periodista le lanzó pullas al precandidato presidencial Abelardo de la Espriella y el video se hizo viral: “De declararse ateo a posar con la Biblia”

Rescataron una especie autóctona en una fuente urbana de Neuquén y la devolvieron a su hábitat natural

Asesinan en Edomex a jefe de sector de la Policía de CDMX; hay una policía herida

La mañanera de hoy 1 de octubre | En vivo

Detectan por primera vez las huellas tempranas del Parkinson en el cerebro humano

INFOBAE AMÉRICA
EEUU da garantías de seguridad

EEUU da garantías de seguridad a Qatar tras el bombardeo de Israel y promete defenderlo en caso de ataque

'La venganza de los temparios', de Begoña Valero, refleja el paso de los caballeros templarios por Castellón

Enzo Vogrincic debuta en literatura tras 'La sociedad de la nieve': "Del dolor surge un arte potente"

Samsung y OpenAI anuncian una alianza estratégica para acelerar los avances en la infraestructura global de IA

El mapa de Instagram llega a todo el mundo con controles de privacidad reforzados

ENTRETENIMIENTO

Qué es el síndrome de

Qué es el síndrome de Tourette, la enfermedad que padece Robbie Williams

George Clooney asegura que vive una vida normal a pesar de su millonario patrimonio

“El dolor es temporal, el cine es para siempre”: la frase que marcó los inicios de Leonardo DiCaprio en la gran pantalla

“Debemos abordar nuestra situación con las redes sociales”: Erin Doherty impulsa un debate urgente sobre juventud y salud mental

El regreso de Michael C. Hall como Dexter reaviva la fiebre por los antihéroes