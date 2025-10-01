Primero Justicia afirmó que el decreto de conmoción exterior es una excusa del chavismo para “justificar más represión”

Un seguidor del partido con una bandera de Primero Justicia (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)

El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) afirmó que el decreto de conmoción exterior —un tipo de estado de excepción que, según la vicepresidenta ejecutiva del régimen, Delcy Rodríguez, firmó Nicolás Maduro— representa una “excusa” para “justificar más represión” en Venezuela.

Primero Justicia expresó que el país atraviesa desde “hace años” un “estado de excepción permanente que solo ha servido para perseguir, encarcelar y silenciar” a los ciudadanos que piensan “distinto”.

La agrupación reiteró que el 28 de julio de 2024 —fecha de las elecciones presidenciales— “marcó un mandato”, con el objetivo de “sacar” al régimen de Maduro y “abrir paso a una Venezuela de justicia, paz y prosperidad”, aunque el dictador fue proclamado reelecto por el órgano electoral, un resultado considerado fraudulento por la principal coalición opositora.

El lunes, Maduro indicó que comenzó un proceso de consultas sobre el estado de conmoción exterior. La vicepresidenta explicó que el decreto responde a lo que el chavismo califica como “amenazas” de Estados Unidos, cuyo despliegue naval en el mar Caribe se lleva a cabo bajo el argumento oficial de combatir el narcotráfico, aunque Caracas sostiene que se trata de un intento de promover un “cambio de régimen”.

Nicolás Maduro junto a Delcy Rodríguez en un acto (REUTERS/Maxwell Briceno/Archivo)

Rodríguez detalló que este decreto otorga “poderes especiales” a Maduro para “actuar en materia de defensa y seguridad” si EEUU agrede a Venezuela.

La ONG Acceso a la Justicia solicitó que el régimen publique “de manera inmediata” el decreto de conmoción exterior y que la ciudadanía conozca su alcance.

“El estado de conmoción exterior, al tratarse de un estado de excepción, implica la restricción de garantías a ciertos derechos, por lo que es importante que se produzca de manera inmediata su difusión en Gaceta Oficial, a fin de que la ciudadanía conozca su contenido”, señaló la organización.

Por su parte, el presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró este martes que Maduro tiene “preparado y listo” el decreto de conmoción exterior.

“El presidente Nicolás Maduro tiene preparado y listo el decreto de conmoción exterior para castigar y defender la integridad de la República Bolivariana de Venezuela”, expresó el también jefe negociador de Maduro durante una sesión del Legislativo, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.