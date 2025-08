Incomunicación y limitación de ingreso de alimentos en El Helicoide: el régimen de Maduro oprime a los presos políticos

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció incomunicación y limitación de ingreso de alimentos en El Helicoide (Foto: Comité por la Libertad de los Presos Políticos)

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció este lunes incomunicación y restricciones en el ingreso de alimentos en El Helicoide, sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde permanece recluido un grupo de presos políticos.

En su cuenta de X, la organización señaló que familiares de los detenidos informaron que “solo podrán llevar comida los días viernes, suspendiendo la posibilidad de hacerlo diariamente como ocurría”.

La organización detalló que la medida afecta a “todos los presos políticos recluidos en El Helicoide, hombres y mujeres”.

“A varias familias este fin de semana, después de llegar a El Helicoide, no les aceptaron la comida que con esfuerzo llevaron a sus seres queridos”, manifestó la organización no gubernamental.

El mensaje del Comité por la Libertad de los Presos Políticos

El CLIPP realizó un “llamado urgente” a la comunidad internacional, a organizaciones defensoras de derechos humanos y a instancias nacionales competentes para que “intervengan de inmediato”.

La organización alertó que “esta situación constituye una violación al derecho a la alimentación, a la integridad personal y al debido proceso, y refleja el afianzamiento de un patrón de tratos crueles e inhumanos”.

Además, exigió el cese de “estas medidas arbitrarias, el restablecimiento de las visitas y las comunicaciones, y el respeto a la dignidad de todas las personas privadas de libertad por razones políticas”, recordando que hay presos que llevan “hasta un año sin recibir visitas, sin poder comunicarse por llamadas telefónicas”.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 853 presos políticos, distribuidos en 759 hombres y 94 mujeres.

El desesperado pedido de una prueba de vida de los familiares de José Riera, preso político venezolano

Por su parte, la familia del activista opositor venezolano José Riera denunció que lleva más de una semana sin conocer su paradero, después de que fuera detenido el 26 de julio por cuerpos de seguridad estatales, según declaraciones difundidas por el partido opositor Voluntad Popular (VP).

En un video publicado en X, las hermanas de Riera calificaron el caso como una “desaparición forzosa” y relataron que no han tenido “ninguna llamada, ningún contacto, ningún mensaje” desde la detención. Añadieron que al activista “no se le permite comunicarse con sus familiares, no se le permite comunicarse con sus abogados”, afirmando que esto constituye “una violación a sus derechos humanos”.

La familia informó que Riera padece hipertensión arterial y es alérgico, condición médica que consideran agravada por la falta de información sobre si ha recibido atención sanitaria tras su detención.

“Desconocemos si hasta este momento él ha recibido algún tipo de asistencia médica, lo cual podría desencadenar, de no ser así, algún episodio más grave de salud”, señaló una de las hermanas en el mensaje compartido por Voluntad Popular. El padre del activista solicitó “por favor” una fe de vida de su hijo.

Desde su cuenta en X, Voluntad Popular denunció que Riera “fue detenido arbitrariamente el 26 de julio y desde entonces es víctima de una desaparición forzada” y exigieron su liberación inmediata. Agregaron que “no hay fe de vida, no hay contacto, no hay respuestas. José necesita sus medicamentos, es alérgico y estaba bajo observación médica por su presión arterial. ¡Su vida corre peligro!”.