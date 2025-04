María Corina Machado advirtió que la farsa electoral convocada por Maduro se traducirá en una “enorme derrota” para el régimen

Machado cree que los comicios regionales y legislativos venezolanos serán una "enorme derrota"

La líder opositora María Corina Machado declaró este jueves que las elecciones regionales y legislativas convocadas por el régimen de venezolano para el próximo 25 de mayo constituirán una “enorme derrota” para quienes participen, especialmente para el dictador Nicolás Maduro.

“Este es un momento donde no podemos ser ingenuos, yo estoy segura que la sociedad venezolana no lo es y estoy convencida que el 25 de mayo será una enorme derrota para todo el que se preste a ello, obviamente, empezando por el régimen”, dijo Machado en una entrevista difundida en el canal de YouTube de la periodista Carla Angola.

La ex diputada, inhabilitada por el régimen y considerada figura central de la oposición, sostuvo que los comicios convocados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano controlado por el chavismo, no solo carecen de legitimidad, sino que constituyen lo que calificó como un “proceso criminal”.

Según sus declaraciones, estas elecciones implican la asignación de territorios a diferentes grupos vinculados con el crimen organizado. “Se están asignando territorios para las distintas facciones del crimen, las distintas mafias”, afirmó Machado.

Añadió que el proceso actual difiere incluso de votaciones anteriores organizadas bajo el control del oficialismo, donde —dijo— se repartían cuotas para generar una imagen de pluralidad. En esta ocasión, según la dirigente, ni siquiera se busca disimular.

“Ya no es ni siquiera como fueron en el pasado otros procesos, controlados por el régimen, donde asignaban algunas cuotas para intentar lavar la cara y dar una imagen de legitimidad, eso ya no les importa, eso es irrelevante”, afirmó.

Machado también expresó que amplios sectores de la ciudadanía rechazaron la convocatoria.

“La ciudadanía con enorme conciencia, valentía y rebeldía dice no, no me presto a eso y eso es hacer mucho”, sostuvo en la entrevista.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), coalición que agrupa a los principales partidos opositores, también rechazó participar en estas elecciones. La PUD calificó la convocatoria como una maniobra “precipitada, injusta y viciada” y reiteró que el CNE no ofrecieron condiciones mínimas de transparencia ni publicaron los resultados desagregados de las elecciones presidenciales de julio de 2024, que continúan sin cifras oficiales detalladas pese al anuncio de la fraudulenta victoria del dictador Nicolás Maduro.

Desde el oficialismo, el chavismo avanzó con su maquinaria electoral de cara a las elecciones del 25 de mayo con el objetivo de conquistar la totalidad de los cargos en disputa, tanto en el ámbito regional como legislativo.

A pesar del ambiente de tensión, divisiones internas dentro de la PUD surgieron por la estrategia de abstención, lo que generó un nuevo punto de inflexión dentro de la oposición venezolana.

María Corina Machado fue incluida en la lista de las personas más influyentes de 2025 según Time

La líder opositora María Corina Machado fue destacada el martes por la revista Time como una de las personas más influyentes de 2025, según un artículo firmado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien elogió su papel en la defensa de la democracia en Venezuela y la calificó como “la Dama de Hierro venezolana”.

María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González dialogan con el Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (X)

“María Corina Machado es la personificación de la resiliencia, la tenacidad y el patriotismo”, escribió Rubio en el texto publicado por Time. El secretario de Estado resaltó el lema de la dirigente opositora, “Hasta el final”, así como su papel tras las elecciones presidenciales de 2024, en las que —afirmó— enfrentó desafíos sin precedentes frente al régimen de Nicolás Maduro.

Rubio agregó que “su liderazgo de principios es un faro de esperanza, que hace de nuestra región y de nuestro mundo un lugar mejor”. Machado, a través de su cuenta oficial en la red social X, agradeció el reconocimiento y lo describió como un homenaje a “los millones de venezolanos que han luchado, a menudo en silencio, siempre con valentía, por la dignidad, la libertad y la justicia”.

El secretario de Estado resaltó el lema de la dirigente opositora, “Hasta el final”, así como su papel tras las elecciones presidenciales de 2024, en las que —afirmó— enfrentó desafíos sin precedentes frente al régimen de Nicolás Maduro. (REUTERS)

“No nos rendiremos. ¡Venezuela será libre! ¡Hasta el final!”, escribió la dirigente en la publicación, reafirmando su compromiso con el proceso de cambio político. La exdiputada recordó además su relación personal con Rubio, a quien conoció hace más de diez años, y afirmó que “su compromiso con la democracia y la libertad en Venezuela siempre ha permanecido intacto”.

(Con información de EFE)