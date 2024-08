González Urrutia pidió a Maduro cesar la violencia y la persecución en Venezuela: “Basta ya de intentar sembrar terror”

González Urrutia pidió a Maduro cesar la violencia y la persecución: “Exigir que se cumpla nuestra Constitución no es un delito”

Edmundo González Urrutia publicó este sábado un nuevo mensaje en sus redes sociales en el que cargó contra Nicolás Maduro y le exigió que cese la violencia y la represión que los venezolanos sufren desde el pasado 29 de julio, cuando comenzaron las protestas pacíficas en el país tras el fraude electoral en el que el chavismo se proclamó vencedor.

“Señor Nicolás Maduro, le hago un llamado en nombre de todos los venezolanos para que detenga la violencia y las persecuciones, y libere de inmediato a todos los compatriotas detenidos arbitrariamente”, comenzó diciendo en el video, en referencia a los 1.303 civiles arrestados injustificadamente en los últimos días. “Basta ya de persecución y violencia. Basta ya de intentar sembrar terror. Basta ya de irrespetar la voluntad de cambio de los venezolanos”, insistió.

A continuación, el ex diplomático aseguró que “exigir que se cumpla nuestra Constitución no es un delito”, como tampoco lo son “protestar pacíficamente para hacer respetar a voluntad de millones de venezolanos (...), cumplir como testigo electoral, cuidar las actas y hacerlas públicas (...) o informar lo sucedido el domingo 28 de julio”. “Delito es no aceptar la voluntad de nuestro pueblo, (...) desaparecer, perseguir, encarcelar y condenar injustamente a cientos de ciudadanos inocentes (...) y reprimir salvajemente a manifestantes pacíficos”, retrucó.

González Urrutia instó a Maduro a aceptar la voluntad del pueblo y hacerse a un lado (AP) AP

En lugar de recurrir a la violencia para mantenerse en el poder, González Urrutia llamó al chavista a “aceptar lo expresado por nuestro pueblo” -que se vio reflejado en las actas de votación que dieron ganadora a la oposición-, hacerse a un lado y permitir una transición ordenada y democrática con la que “comencemos todos a sacar a nuestro país de esta crisis”.

“Seguiré a su lado, defendiendo la verdad y la voluntad de cambiar, en paz. ¡Viva Venezuela libre! ¡Gloria al Bravo Pueblo!”, cerró su mensaje.

Poco después, compartió la imagen de la convocatoria para la próxima concentración opositora que, la víspera, María Corina Machado había adelantado durante una conversación con Lele Pons. La invitación para la “Gran Protesta Mundial por la Verdad” es para el próximo sábado 17 de agosto y llama a todos los venezolanos a buscar sus actas de votación en el sitio web creado con todo el archivo de los documentos, imprimirlas y llevarlas para “que el mundo vea, actas en mano, que no nos dejaremos robar”.

González Urrutia y Machado pidieron al pueblo a imprimir sus actas y llevarlas a la concentración del próximo 17 de agosto

Poco antes del pedido de González Urrutia por el cese de la violencia en el país, la principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), había denunciado que en Venezuela se ha desatado una persecución política “a niveles inhumanos” luego de las elecciones.

“Durante los últimos días, la represión y la persecución política ha llegado a niveles inhumanos y críticos, en el que decenas de adolescentes, centenares de mujeres y hombres han sido secuestrados por expresar su voluntad de cambio y un futuro mejor”, alertó el bloque a través de X.

La coalición se refirió así a las más de 2.400 detenciones que, según el régimen, se han concretado en los últimos 13 días en el contexto de las protestas poselectorales, así como en operativos policiales y militares en vías públicas y de búsqueda de personas en sus residencias.

En este contexto, la PUD agradeció el pronunciamiento de este viernes de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), en el que pidió la liberación de quienes han sido víctimas de “detenciones arbitrarias”.

El mensaje de la Plataforma Unitaria Democrática en X

“Tras la victoria electoral de González Urrutia nos toca seguir alzando la voz, y este tipo de pronunciamientos son aportes importantes que ayudan a nuestra causa democrática y pacífica”, escribió el bloque, que publicó “el 83,5 % de las actas electorales” para sustentar su reclamo de fraude en los comicios.

Según la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los considerados presos políticos en el país, hasta este sábado persisten 1.303 arrestos verificados, producidos en la situación poselectoral, lo que incluye a 170 mujeres, 116 adolescentes, 14 indígenas y 16 personas con alguna discapacidad. También, según la organización Provea, hay al menos 24 civiles muertos, dos militares fallecidos y cerca de un centenar de agentes de seguridad lesionados.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), que dice haber sufrido un ataque cibernético el día de las votaciones, aún no publica los resultados desagregados que confirmen la victoria de Maduro, un silencio que ha sido cuestionado por numerosos países y organizaciones, incluido el Centro Carter, que participó como observador en los comicios.

La primera minstra italiana, Giorgia Meloni (REUTERS/Guglielmo Mangiapane) REUTERS

Italia exigió la liberación de los presos políticos en Venezuela

El Gobierno italiano de Giorgia Meloni instó este sábado al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela “a respetar los derechos de todos los ciudadanos” y liberar los presos políticos, y condenó cualquier tipo de vulneración de libertades civiles.

“El Gobierno italiano continúa siguiendo con fuerte preocupación la situación de Venezuela, en estrecho acuerdo con los socios internacionales”, declaró el Ejecutivo de Italia en un comunicado.

Según agregó, “Italia pide a las autoridades venezolanas que respeten los derechos de todos los ciudadanos y procedan a la liberación de todos los opositores políticos”.

A su vez, “condena firmemente cualquier amenaza o privación de las libertades civiles”.

Este viernes, el máximo representante de la diplomacia de Italia, Antonio Tajani, pidió a Venezuela la liberación de los disidentes políticos y aseguró que las autoridades italianas están siguiendo de cerca la evolución de la situación en el país sudamericano a través de un grupo de trabajo formado por el Ministerio de Exteriores.

Tras las elecciones presidenciales en que se proclamó ganador a Nicolás Maduro, en un triunfo cuestionado por la oposición dentro y fuera de Venezuela, Italia es de los países europeos que ha pedido al régimen de Venezuela publicar las actas de votación para garantizar la transparencia del proceso electoral.

A inicios de agosto, Tajani ya condenó “las medidas de detención adoptadas contra ciudadanos venezolanos, incluidos los ítalo-venezolanos”. También mostró su malestar por “las continuas restricciones a la libertad de prensa” en el país.

“Italia está al lado del pueblo venezolano, que ha expresado su voluntad”, dijo Tajani, que urgió “a respetar el voto democrático, pisoteado por las numerosas manipulaciones del resultado de la votación”.

(Con información de EFE)