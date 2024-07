La oposición venezolana desestimó las acusaciones del régimen de Maduro contra el candidato Edmundo González

El candidato opositor Edmundo González (i, arriba) participa en un acto de campaña este jueves, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el mayor bloque opositor de Venezuela, aseguró este martes que se mantiene concentrada en las elecciones presidenciales del 28 de julio, desoyendo las “provocaciones” y las “campañas de desinformación” que, denunció, existen contra su candidato, Edmundo González Urrutia.

Las formaciones que integran esta alianza “avanzan sin caer en provocaciones ni campañas de desinformación, para concretar la victoria electoral con Edmundo González Urrutia, candidato unitario, de la mano de María Corina Machado, líder de la oposición”, dice una nota de prensa de la PUD.

El grupo opositor, que hizo este pronunciamiento luego de que el régimen de Maduro lo acusara de supuestos planes para desestabilizar el país en el marco de las elecciones, no explicó a cuáles “provocaciones” se refiere.

El escrito, que cita declaraciones del dirigente Piero Maroun, asegura que la coalición ya presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) los documentos del 99 % de las personas que trabajarán como testigos en las votaciones.

“Cada ciudadano que ejerce su derecho al voto contará con un testigo de mesa, con un dirigente que estará resguardando los votos”, destacó Maroun en nombre de la alianza antichavista.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab (EFE/ Miguel Gutierrez)

Además, pidió a “todos los ciudadanos entender” que la vigilancia de los comicios “no solo es responsabilidad de las organizaciones políticas”, sino una tarea “compartida entre quienes están dispuestos a ejercer el derecho al voto y quienes se quedarán acompañando el proceso”.

La Fiscalía venezolana investiga las acusaciones de un supuesto grupo paramilitar colombiano que, en un video que circula en las redes sociales, asegura que fue contactado por “grupos de extrema derecha” -como llama el régimen de Maduro a la PUD- para, entre otras cosas, atacar a Nicolás Maduro, que buscará una segunda reelección en los comicios del día 28.

Estas acusaciones son, según el candidato opositor Enrique Márquez, un “montaje” y acusó al régimen de “criminalizar” a un sector del antichavismo por “una declaración aupada por un grupo de delincuentes paramilitares”.

Por otra parte, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) manifestó este martes su “preocupación” por el discurso del régimen de Nicolás Maduro dirigido a “fabricar un escenario de violencia” de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.

Según Neirlay Andrade, integrante del Buró Político del PCV, el chavismo busca fomentar la abstención a través de prácticas que siembran temor y desesperanza en la población.

La oposición venezolana concentra sus esfuerzos en la campaña para la elección presidencial (AFP/ARCHIVO)

En una rueda de prensa en Caracas, Andrade resaltó la continua hostilidad del régimen contra activistas políticos y el cierre arbitrario de pequeños negocios como tácticas gubernamentales para desmotivar la participación ciudadana. “Estamos hablando de provocaciones, de detenciones arbitrarias”, advirtió. Además, señaló que se están creando “matrices de opinión dirigidas a sembrar dudas sobre el desenlace del proceso electoral”, lo cual va acompañado de calificativos despectivos para personas que cuestionan al gobierno.

El PCV, que respalda la candidatura presidencial del opositor Enrique Márquez, señaló también su rechazo a la propaganda gubernamental que presenta las próximas elecciones como una confrontación entre un “polo socialista” y un “polo capitalista”.

“En Venezuela no hay socialismo y este Gobierno no solamente no es socialista, sino que además es cada vez más reaccionario y les sirve a las cúpulas empresariales con su paquete neoliberal de ajuste, que condena a millones de familias venezolanas a una situación de precariedad nunca antes vista y que ha ocasionado la migración masiva de miles de venezolanos que tuvieron que salir de nuestro país para vender su fuerza de trabajo en mejores condiciones”, afirmó Andrade.

(Con información de EFE)