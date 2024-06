Persecución en Venezuela: graves amenazas de muerte contra la líder opositora María Corina Machado en Guárico

Grafitis que se atribuye el Tren del Llano amenazando de Muerte a María Corina Machado

Zaraza, una población ubicada en el estado Guárico, en el llano venezolano, despertó con una alarmante serie de graffitis cargados de amenazas de muerte dirigidas hacia la dirigente política venezolana, María Corina Machado. Los mensajes, presuntamente atribuidos al grupo delincuencial conocido como Tren del Llano, repetían insistentemente la frase: “Te vamos a matar, el Tren del Llano te espera.”

Tamara Suju, abogada defensora de derechos humanos, fue quien dio la voz de alarma sobre estos hechos. “Atención: así amaneció Zaraza, estado Guárico, con varios graffitis que se atribuye el Tren del Llano amenazando de muerte a María Corina Machado”, comunicó Suju a través de su cuenta en la red social X. Los mensajes amenazantes cubrían varias paredes de la ciudad, generando gran preocupación entre los habitantes y seguidores de la líder política.

Tamara Suju, abogada defensora de derechos humanos

Este hallazgo eleva la alerta en un contexto ya tenso para los defensores de los derechos humanos y opositores políticos en Venezuela, en medio del proceso electoral, próximo a celebrarse en el país. El Tren del Llano, conocido por sus actividades delictivas, parece haber centrado ahora su mira en una figura reconocida por su crítica al régimen chavista. Las amenazas contra Machado, quien es la líder prominente de la oposición, reflejan un ambiente cada vez más hostil para quienes disienten del régimen.

Suju enfatizó la gravedad de la situación: “Este tipo de amenazas no solo ponen en riesgo la vida de María Corina Machado, sino que también buscan infundir miedo y coartar la libertad de expresión en el país”. Estas acciones vandálicas, además, revelan un nivel de impunidad y la falta de control de las autoridades sobre grupos violentos como el Tren del Llano.

La comunidad internacional ha mantenido su atención en Venezuela debido a repetidas denuncias de violaciones de derechos humanos. Organismos internacionales, defensores de los derechos humanos, y políticos tanto nacionales como extranjeros, podrían condenar estas nuevas amenazas y exigir medidas de protección para Machado y otros líderes opositores bajo riesgo. “En todos se repite el mismo mensaje”, acentuó Suju, subrayando la sistematicidad y violencia del mensaje.

La líder opositora María Corina Machado (EFE/ Miguel Gutiérrez)

Guárico, y en particular la localidad de Zaraza, no es ajena a la violencia ejercida por bandas delictivas. No obstante, la aparición de estos graffitis ha estremecido aún más a la población local. Los residentes de la ciudad demandan acciones concretas por parte de las autoridades para combatir a estos grupos y garantizar la seguridad y el orden público.

Asimismo, la ONG Laboratorio de Paz denunció que el régimen de Nicolás Maduro realiza detenciones arbitrarias en Venezuela para “socavar la eficacia de la campaña del candidato Edmundo González Urrutia” e indicó que las mismas “vulneran el derecho de asociación, reunión y libertad de expresión” en el país caribeño.

“Los diferentes patrones de violación a derechos humanos documentados en el contexto previo a las elecciones del 28 de julio pudieran aumentar exponencialmente a partir del 4 de julio, fecha de inicio formal de la campaña”, manifestó la ONG en su más reciente informe.

Laboratorio de Paz señaló que las detenciones arbitrarias registradas “formarían parte de un patrón sistemático de violaciones a derechos humanos como estrategia oficial para erosionar la legitimidad y eficacia de la candidatura de su principal contendiente: Edmundo González Urrutia”.

El candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia (EFE/ Ronald Peña)

“Hasta el 17 de junio, el Laboratorio de Paz ha contabilizado que durante el primer semestre del año 2024 han ocurrido 46 detenciones arbitrarias en Venezuela, 37 de ellas por razones políticas y 9 a personas por ejercer su derecho de libertad de expresión”, añadió.

El informe detalló que, en las 37 por razones políticas, 33 son hombres y 4 mujeres. Según sus perfiles, 16 de estas personas están vinculadas al partido Vente Venezuela, 2 al partido Voluntad Popular y 1 al partido Primero Justicia; 1 persona es defensora de derechos humanos, 1 es líder social, 3 son sindicalistas, 6 fueron aprehendidos por suministrar bienes y servicios a la campaña del candidato Edmundo González y 6 personas fueron detenidas por ser familiares de los anteriores. 1 persona no tiene adherencia a ninguna organización política y social, siendo un abogado que fue detenido por grabar imágenes de Alex Saab.