María Corina Machado advirtió que el régimen de Nicolás Maduro “seguirá usando su sistema criminal para amenazar y perseguir”

Maria Corina Machado (EFE/ Rayner Peña R)

La candidata de la principal coalición opositora de Venezuela a las presidenciales de 2024, María Corina Machado, se comprometió este lunes, en su mensaje de Año Nuevo, a “hacer todo” en la “compleja negociación” que -aseguró- “se lleva adelante” con el Gobierno de cara a estos comicios, con el fin de que el “interés común” de la población “esté siempre por delante”.

“Se lleva adelante una compleja negociación con el régimen en la cual me comprometo a hacer todo para que el interés común y superior de los venezolanos esté siempre por delante”, aseguró la ex diputada en un video que publicó en redes sociales, en el que no ofreció mayores detalles sobre estas conversaciones.

Reiteró que en las primarias del pasado octubre, en las que arrasó con el 92,35% de los votos, el país dio “un mandato” que -afirmó- va a “cumplir”, el de la “liberación y la transformación de Venezuela a través de elecciones presidenciales libres y limpias”.

Estamos “dispuestos a aprovechar la oportunidad real que tenemos”, expresó Machado.

Nicolás Maduro (EFE/Rayner Pena)

La líder opositora aseguró que ha comenzado el año “más importante de la historia contemporánea de Venezuela”, en el que se librará una “lucha espiritual del bien contra el mal” y se va a “enfrentar y a derrotar” a un “sistema criminal” en estos comicios, previstos para el segundo semestre, sin una fecha definida de momento.

“Lo que viene no es fácil. El régimen seguirá usando cada brazo de su sistema criminal como tentáculo para atropellar, amenazar, perseguir y atemorizar, (...) tengamos siempre presente que su propósito es desmoralizarnos y apartarnos del foco, que es construir nuestra gran organización”, dijo Machado, sobre quien pesa una inhabilitación para ocupar cargos públicos de elección popular.

Machado, que asegura que nunca ha sido notificada de inhabilitación alguna, pidió en diciembre al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revisar su caso, haciendo uso del mecanismo acordado entre el Gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en el marco de las negociaciones políticas que mantienen ambos bandos, de cara a las presidenciales.

Por otro lado, Machado, pidió a los ciudadanos crear sus propios comandos de campaña para estos comicios y poner “sus capacidades y recursos al servicio” de la “liberación y la transformación” del país, lo que se logrará, según dijo, a través de elecciones “libres y limpias”.

“Te pido que armes tu propio comando de campaña con Venezuela, en cada casa, en cada taller, en cada colegio, en cada iglesia, en cada bodega, en cada empresa, (...) en cada espacio en donde tú y tu gente se organiza. Vamos a tener miles y miles de comandos de campaña con Venezuela en todo el país y también en el exterior”, dijo en su mensaje de Año Nuevo.

A juicio de la ex diputada, de la organización “dependerá, fundamentalmente”, la “liberación” del país, y la celebración de “elecciones libres” es “responsabilidad de todos los venezolanos”, así como “de los demócratas del mundo, que entienden las implicaciones enormes” para la “región y para Occidente de lograr una transición pacífica y ordenada” en la nación petrolera.

Adelantó, en un video que publicó en redes sociales, que ya está en marcha la creación de la “más formidable estructura para la defensa del voto”, la “Red 600k”, una “legión inmensa” de “600.000 ciudadanos formados y coordinados como nunca antes se ha hecho en este continente”.

“El 2024 será un año de intenso trabajo, cada uno de nosotros asumiendo su tarea”, afirmó la líder opositora, sobre quien pesa una inhabilitación para ocupar cargos públicos de elección popular.

(Con información de EFE)