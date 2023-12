La dictadura de Maduro dijo que está preparada para cualquier escenario en su disputa con Guyana por el Esequibo

imagen de archivo del ministro defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. EFE/ Miguel Gutiérrez

La dictadura venezolana reiteró este domingo, a través del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está “preparada” para “cualquier escenario” en medio de la disputa con Guyana por el Esequibo, luego de que ambos países se reunieran el jueves y acordaran no amenazarse ni utilizar la fuerza.

“Se logró volver a la senda del diálogo para dirimir el conflicto por el territorio Esequibo. Ello (...) no significa en lo absoluto una mínima renuncia a nuestro reclamo, a nuestro no reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia en este asunto y mucho menos significa que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no esté preparada para cualquier escenario”, dijo Padrino.

En un acto en homenaje al Libertador Simón Bolívar, transmitido por el canal estatal VTV, señaló que, en “la actualidad, la convulsa geopolítica mundial, marcada” por la “carrera por los hidrocarburos, vuelve a colocar a la rica” zona en cuestión y sus mares “en la mira de los poderes imperiales”, que “para evitar su decadencia, están dispuestos a las más viles acciones”.

“Nosotros, sencillamente, estaremos aquí preparados para cualquier situación de esta naturaleza”, aseguró el también vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, quien agregó que se mantendrán “alertas” ante esta situación, en la que “transnacionales, que actúan como un Estado dentro de otro Estado, tienen sus manos metidas”.

Los presidentes de Guyana y Venezuela, Mohamed Irfaan Ali y Nicolás Maduro, sostuvieron un encuentro la semana pasada en San Vicente y las Granadinas (EUROPA PRESS)

Padrino participó el sábado en un encuentro con el dictador Nicolás Maduro, quien expresó que su país “está dando” una “batalla histórica” para recuperar la Guayana Esequiba (como la llama el régimen venezolano) y señaló que la reunión del jueves en San Vicente y las Granadinas con su homólogo guyanés, Irfaan Ali, fue un “hito especial en el camino hacia la reivindicación” de los “derechos históricos” de Venezuela.

En la reunión del jueves, ambos países también se comprometieron a continuar con “el diálogo sobre cualquier otro asunto pendiente de importancia mutua” y a abstenerse “ya sea de palabra o de hecho, de intensificar cualquier conflicto o desacuerdo derivado de cualquier controversia”.

La controversia escaló luego de que Venezuela aprobara el 3 de diciembre en un referendo unilateral -que pretendía fuera vinculante- anexionarse la zona disputada, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados, y ordenara el asentamiento de una división militar cerca del área en litigio, sin incursiones de momento.

Las claves para conocer el Esequibo

Cuando Venezuela se independizó oficialmente de España en 1811, el Esequibo estaba bajo su dominio pero, años después, los británicos tomaron posesión de algunos territorios, que fueron ampliando hasta conformar la llamada Guayana Británica.

Ante el rechazo de Venezuela, la disputa se resolvió mediante un arbitraje internacional, que en 1899 estipuló con el llamado Laudo Arbitral de París que el territorio quedaba bajo dominio británico.

Venezuela declaró nulo décadas después el fallo y firmó con el Reino Unido el Acuerdo de Ginebra de 1966, que determinó crear una comisión para resolver la controversia. Ese mismo año, tras obtener su independencia de Reino Unido, Guyana pasó a controlar el Esequibo.

El caso está en la actualidad ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Guyana asegura que respetará la resolución del tribunal internacional, pero Venezuela rechaza que el mismo tenga competencia para dirimir sobre la disputa.

Unas 125.000 personas viven en el Esequibo, de los 800.000 habitantes que tiene Guyana, en su mayoría miembros de la comunidad indígena arawako.

Otros grupos indígenas que pueblan el territorio son los arekuna, akawaio, kariña, makushi, patamuná, sarao, wapishana y wai wai.

El río Esequibo a su paso por Kurupukari, Guyana, divide la región (AP/ARCHIVO)

El idioma predominante es el inglés, como en el resto de Guyana, pero las comunidades indígenas tienen asimismo sus propias lenguas.

Es un territorio de 159.500 kilómetros cuadrados, que abarca dos terceras partes de Guyana y prácticamente seis de las diez regiones que componen el país.

La totalidad de las regiones de Barima-Waini, Pomeroon-Supenaam y Cuyuni-Mazaruni se encuentran en este territorio, así como gran parte de las regiones de Alto Takutu-Alto Esequibo, Potaro-Siparuni e Islas Esequibo-Demerara Occidental.

Está región selvática, situado al oeste del río Esequibo, hace frontera con Venezuela, que denomina a la zona Guayana Esequiba, y con Brasil.

El Esequibo posee reservas minerales de oro, bauxita, diamantes, cobre y hierro, entre otras, albergando la mina de oro Omai, una gran fuente de ingresos para Guyana.

También cuenta con una variada flora y fauna, importantes recursos hídricos y un terreno fértil que le otorga gran potencial agrícola.

Sus aguas territoriales contienen grandes reservas de petróleo y gas natural, la mayoría concentradas en el bloque Stabroek.

Desde que en 2015 la estadounidense ExxonMobil descubriera crudo en esa zona, Guyana ha pasado de ser uno de los países más pobres de Suramérica al de mayor crecimiento económico del mundo (57,8 % en 2022).

Estas reservas, que se estiman en unos 11.000 millones de barriles de petróleo, fomentaron, junto a cuestiones políticas, que las tensiones entre Georgetown y Caracas por Esequibo aumentaran hasta llegar a la actual crisis.

(Con información de EFE)