María Corina Machado no acudirá al Tribunal Supremo de Justicia para pedir que se revise su inhabilitación

María Corina Machado no acudirá al Tribunal Supremo para pedir que se revise su inhabilitación

María Corina Machado no acudirá al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -controlado por el chavismo- para pedir que se revise su inhabilitación: “No hay nada que recurrir”, subrayó.

Te puede interesar: Diosdado Cabello negó que se levanten las inhabilitaciones políticas en Venezuela: “Eso no va a ocurrir”

En una rueda de prensa, la líder de Vente Venezuela, que ganó en las primarias opositoras del pasado 22 de octubre, afirmó: “¿Qué acto puede recurrise si no existe? Es absolutamente inexistente”.

“Nuestra ruta es una ruta de organización ciudadana, que nos lleva a la realización de elecciones libres y competitivas. El régimen está desesperado y se sabe derrotado. El documento que propuso el régimen, lejos de allanar una vía electoral, la restringe. Plantea restricciones a libertades ciudadanas que son inacaptables”, destacó.

Te puede interesar: Felipe González habló sobre las elecciones venezolanas: “Nadie debería estar inhabilitado”

E insistió: “Yo no he cometido delito alguno, aquí no hay un acto de la Contraloría ni yo he sido notificada de ninguna manera. Si quedaba alguna duda antes del 22 de octubre, hoy estoy más que habilitada por los millones que votaron”.

Luego indicó: “Este régimen no es confiable y, por mi parte, les digo que así no. Este es un hecho político y no jurídico. Y en función de eso puedo asegurarles que tenemos una estrategia robusta para enfrentar lo que está planteado. Esa es la fuerza que yo tengo, que es la fuerza de la gente”.

Te puede interesar: Estados Unidos exigió un proceso “expedito y transparente” para habilitar a María Corina Machado en Venezuela

Machado también comentó los próximos pasos a seguir. “Hemos trabajado arduamente todos estos días y evaluando cada uno de los procesos. Trabajamos en la planificación de la nueva etapa que comenzó esa misma noche del 22 de octubre. Nos reunimos con sectores de todo tipo, distintos gremios, sindicatos, ONGs y partidos políticos, con los que estamos estableciendo alianzas”, narró.

María Corina Machado

“El 22 de octubre (día de la primaria opositora) y el 3 de diciembre (jornada del referendo por la disputa territorial con Guyana) son dos días donde triunfó la dignidad. El régimen se dio cuenta que el miedo no funciona. Esto representa el fin de un ciclo político y el inicio de una nueva era. Es importante que todos los venezolanos lo procesemos”, subrayó.

Respecto al referendo, le envió un mensaje a Guyana: “El repudio al referendo del 3 de diciembre es un repudio a Nicolás Maduro y a su régimen. Que les quede claro que los venezolanos sabemos que el Esequibo es de Venezuela y que estamos dispuestos a defenderlo y recuperarlo”, manifestó.

Y siguió: “Tenemos hasta el 8 de abril para que Venezuela pueda presentar su contramemoria ante la Corte Internacional de Justicia. Hay que convocar a los mejores, al margen de sus preferencias políticas, porque es un asunto de Estado”, remarcó.

Asimismo, puntualizó: “Apelamos a la sensatez de las fuerzas armadas que entienden donde y como está planteada la resolución de esta controversia. Venezuela tiene quien la defienda y en nuestro gobierno la vamos a defender porque sabemos lo que tenemos que hacer”.

Por último, y sobre su candidatura presidencial, acotó: “Tenemos todo el día trabajando, estamos avanzando en el desarrollo de nuestro plan estratégico que tiene tres líneas: la línea de la alianza nacional, el aparato de integridad electoral y la alineación global”.

“En los próximos días anunciaremos la conformación del comando nacional de campaña y de los comandos estadales, municipales y parroquiales”, concluyó.