El dictador Nicolás Maduro prometió elecciones en 2024, llamó “gran guerrero” a Putin y volvió a atacar a EEUU y Europa

Nicolás Maduro en Radio La Pizarra

El dictador venezolano brindó una entrevista a Alfredo Serrano en radio La Pizarra y volvió a atacar a la oposición y a las naciones democráticas que denunciaron las brutalidades de su régimen.

“En el 2024 vendrán las elecciones presidenciales, el pueblo votará, elegirá y, el 10 de enero de 2025, el presidente electo se juramentará y seguirá el curso de nuestro país, en paz, en democracia, con protagonismo popular”, afirmó durante una entrevista especial que fue retransmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

“Me vale medio lo que opine el imperialismo, la derecha o Europa del proceso democrático venezolano”, afirmó Maduro sobre el reconocimiento internacional de los resultados de las elecciones previstas para 2024.

“La expectativa que tenemos es la de siempre. A nosotros no nos importa lo que piense el imperialismo ni las oligarquías sobre la vida política, social, institucional, cultural, económica de Venezuela. Nos tiene sin cuidado que ellos digan algo o no lo digan, que reconozcan o no reconozcan”, enfatizó.

Maduro se refirió al respaldo que EEUU y Europa ofrecieron al líder opositor venezolano Juan Guaidó cuando, en 2019, se autoproclamó presidente encargado de Venezuela y encabezó un llamado “Gobierno interino”, y tildó este “plan” de “ensayo derrotado, fallido, fracasado”.

Aseguró que Venezuela “seguirá su curso”, luego de los comicios presidenciales.

El dictador también criticó el Grupo de Lima, el bloque de países que denunció en distintos foros internacionale slos atropellos de su régimes. “El grupo de Lima quedó limado por su inmoralidad, es la anti-historia. Los que se tomaron la foto del grupo de Lima quedaron manchados por la historia grande, no pudieron contra nosotros ni con mil grupos de Lima podrán hacia adelante. Es un bochorno, una vergüenza. Trataron de armarlo para invadirnos y colonizarnos, fueron derrotados”, aseguró.

Maduro también habló del intento de asesinato de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner: “Se lo dije a Cristina cuando la llamé por teléfono, pienso que existe Dios y su mano puso la intersección. A Cristina la salvó una mano milagrosa, una mano sagrada. Nosotros los que creemos en Dios le dimos gracias por salvarla”.

Para el chavista, detrás del episodio están “los mismos intereses que impusieron las dictaduras militares. ¿Qué hizo la dictadura militar argentina? Matar y desaparecer a 30 mil Cristinas. No es nada nuevo lo que están haciendo con Cristina, ya lo hicieron, durante décadas proscribiendo al peronismo y la izquierda, pero Argentina sabrá encontrar su camino, tenemos fé que así sea”.

Además, el dictador afirmó que fue la mejor decisión no asistir a la cumbre de la CELAC que se realizó en Buenos Aires. “Querían montar un show atacándonos. Todo ese sector de la derecha extremista miserable. Están en un complot estúpido e imbécil, no han podido ni podrán con nosotros. Creo que fue la mejor decisión no viajar”, aseguró.

Finalmente, Serrano le hizo una especia de ping pong en el que el dictador venezolano definió a distintas personalidades de la historia: “El Papa: milagrero; Almagro: traicionero; Zapatero: dialoguero ;Biden: presidente; Donald Trump: pasado; Putin: gran guerrero; Macri: basurero; Fidel Castro: gigante de la historia”.

