Hace 10 años: esto pasaba el 28 de julio

Moria Casan fue detenida en Paraguay por la desaparición de joyas prestadas para un desfile

“No recibo más gente a mi camarín y a partir de ahora soy la diva hurtomolecular”, dijo Moria Casán, entonces jurado del Bailando 2012, en ShowMatch. Se refería a su detención en Asunción, Paraguay, luego de haber lucido una gargantilla y unos aros del joyero Juan Armando Benítez en un desfile parte del Mega Fashion Show, en el Centro de Convenciones de la Conmebol. Benítez la denunció a la justicia porque las joyas no fueron devueltas; Moria se declaró inocente y recordó que en su camarín, cuando se las quitó, había unas 20 personas, entre ellas, él.

Aquel sábado por la noche Casán se disponía a regresar a Buenos Aires cuando fue detenida en el aeropuerto por presunta apropiación ilegal, un delito que conlleva hasta cinco años de prisión. La fiscal Celeste Campos había emitido una orden de captura contra ella, a partir de la denuncia de Benítez, quien sostenía que sus joyas no estaban aseguradas y valían USD 82.000.

“No tengo miedo y tengo la conciencia limpia, no hice nada”, dijo Moria en el momento. Comenzó así lo que ella llamaría luego el BijouGate, que se extendería por años, la llevaría a una detención en 2015 y terminaría con un acuerdo avalado por la jueza a cargo de la causa, Diana Marchuk, en 2017.

”Yo estuve toda brotada y no fue de nervios”, dijo para argumentar que la gargantilla y los aros eran “réplicas berretas”. Luego del desfile, el asistente de Moria se los quitó y en ese momento comenzaron a entrar personas a su camarín. “Viene el joyero con la señora y empiezan a sacarme fotos sin la joya. Abre la caja y me dice ‘No están las joyas’. Yo le dije: ‘Andá a buscar a un guardia’. La mujer seguía sacando fotos, había 20 personas en el camarín. El joyero no volvió con un guardia, agarró a la mujer y se fueron”.

La noticia compitió con la reunión histórica del Club del Clan, a 50 años de su formación, en el programa Gracias por venir, de Gerardo Rozín: Palito Ortega, Violeta Rivas, Chico Novarro, Johny Tedesco, Lalo Fransen y Raúl Lavié, que cantaron “Vuelve, vuelve, primavera”, “Qué suerte” y “La media medalla”. Y copó todo el día siguiente, cuando, luego de pasar la noche en una comisaría, Moria pudo volar a Argentina. “Fue una equivocación. No hubo ningún problema”, declaró.

Nadie del oficialismo acompañó a Hugo Biolcatti en su despedida como presidente de la SRA, pero en cambio asistieron Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta (DyN)

Acaso se concentraron mucho más que USD 82.000 en joyas en la Exposición Rural, donde el presidente de la Sociedad Rural Argentina, a punto de dejar esa posición, dio un último discurso incendiado contra el gobierno. Hugo Biolcatti acusó al oficialismo de “adaptar la Constitución al poder, en vez de dar poder a la Constitución”, de su “perverso rol” al someter “a gobernadores e intendentes genuflexos a mendigar dádivas” y de “la corrupción” que “le arrebata a la gente los techos que debían construirse con los dineros públicos”.

Sus destinatarios no lo escucharon: nadie del kirchnerismo asistió a su despedida. Lo acompañó el jefe de gobierno de CABA, Mauricio Macri; su esposa, Juliana Awada; su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta y varios ministros porteños.

También estuvieron el sucesor de Biolcatti, Luis Miguel Etchevehere; representantes de la CRA, Rubén Ferrero, Coninagro, Carlos Garetto y la Federación Agraria, Julio Currás; empresarios como Eduardo Eurnekian, Jorge Zorreguieta, Gastón Bourdieu y Adelmo Gabbi.

“Hay que recuperar la calidad institucional, terminar con la intolerancia, erradicar la corrupción y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”, resumió el presidente de la SRA. De lo contrario, auguró, sin nombrar a la presidenta, Cristina Kirchner, “para quien no puede dialogar, no puede opinar o no acepta las opiniones de los otros, el futuro es la intolerancia”.

La tormenta tropical Khanun dejó hubo 88 muertos, 164 heridos y unas 63.000 personas sin hogar en Corea del Norte (KCNA via REUTERS)

La agencia informativa estatal de Corea del Norte informó aquel sábado que, luego de 10 días de la tormenta tropical Khanun, hubo 88 muertos, 164 heridos y unas 63.000 personas sin hogar. Como problema adicional, la formación, que fue parte de la temporada 2012 de tifones en el Pacífico, dejó más de 30.000 hectáreas inutlizadas en un país que normalmente tiene problemas para alimentar a toda su población.

En los Juegos Olímpicos de Londres el gimnasta rosarino Federico Molinari se destacó en las anillas, y llegó a la final de la prueba. “Nunca lo soñé, yo sólo quería estar en unos Juegos Olímpicos y ahora estoy en una final, es increíble”, dijo. “Me acuerdo cuando era chico que conseguía los videos VHS para ver cómo era un Juego Olímpico y ahora estoy acá”.

La judoca Paula Pareto, que había llegado a disputar la medalla de bronce contra la belga Charline van Snick, perdió en un combate muy parejo y se retiró con el primer diploma argentino en los juegos. “Fue un muy lindo torneo pero me voy con mucha bronca porque estuve muy cerca y no pude lograr la medalla, que hubiese sido un nuevo sueño”, dijo. Hubo mucha polémica a raíz del arbitraje, que le cobró un falso ataque y pasó por alto tres de Van Snick. “Cuando un combate está tan trabado, los jueces deciden con este tipo de fallos. Podría haber hecho que no sea tan parejo pero no pude”, agregó.

Yi Siling, tiradora china que ganó en la prueba de carabina de aire desde 10 metros de tiro femenino, se llevó el primer oro de Londres 2012

En tenis, Juan Martín del Potro pasó a la segunda ronda tras derrotar a Ivan Dodig, mientras que David Nalbandián y Eduardo Schwank quedaron eliminados en dobles al perder contra Michael Llodra y Jo-Wilfried Tsonga en dos sets. Nalbandián también había perdido contra Janko Tipsarevic, como Carlos Berlocq ante Alex Bogomolov.

La primera medalla de oro de aquellos juegos se entregó ese sábado y fue para Yi Siling, tiradora china que ganó en la prueba de carabina de aire desde 10 metros de tiro femenino. La número uno del ranking mundial en esa disciplinaobtuvo 502,9 puntos, y dejó así atrás a la polaca Sylwia Bogacka (502,2), que recibió la medalla de plata. Yu Dan obtuvo la de bronce con 501,5 puntos.

