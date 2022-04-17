У чому причина, чому собаки та інші тварини лижуть рани

A dog wearing a cone waits for his owner at a dog parking outside a supermarket in Gdynia, Poland January 22, 2020. REUTERS/Radu Sigheti

Приказка «облизування ран» - це метафора, яка є синонімом вилучення та відновлення після рани ,а поведінка спостерігається у деяких домашніх тварин та інших тварин. Собакице роблять; Мишіце роблять; навіть мурахи це роблять. Всілякіклопи прикладають свою слину на подряпини і подряпини. Але чому ці тварини лижуть свої рани?

Відповідь багато в чому полягає в самозаспокійливих діях облизування і цілющих властивостях слини. Лизання ран - це інстинктивна реакція, вдосконалена природним відбором , яка може зняти роздратування та біль і навіть допомогти травмам швидше відновитися, за словами доктора Бенджаміна Харта,відставного ветеринара та професора Каліфорнійського університету, Девіс.

Але у собак та інших домашніх тварин інстинкт може легко відволіктися, особливо коли доступні кращі обробки ран.

Длятварин «без великих пальців або ліків» облизування - це «найкраще, що вони, мабуть, мають», - сказала докторКрісті Флінн, ветеринар та експерт з поведінки тваринз Університету Міннесоти. Лизання може видалити сміття, наприклад, бруд або шматочки в'ялої шкіри, з рани ,допомагаючи при цьому полегшити біль, за словами Флінна. Це схоже на те, як людина може натирати ногу після удару носком або схопивши руку після того, як притулився до гарячої печі. «Коли тварини відчувають біль, це природна схильність намагатися заспокоїти область», -пояснив Флінн.

Харт погодився. «Лизання ран - це інстинкт у собак, який сходить до предка вовка», - зауважив він. «У них рана; у них є інстинкт облизувати її: тримайте його в чистоті і змивайте бруд і бруд». І поза безпосередньою спробою заспокоїтися, дослідження Харта та інших показали, що слина деяких тварин ( у тому числі людини) має антибактеріальні і сприяють зростанню властивості тканин і нервів, які прискорюють загоєння .

“Lamer las heridas es un instinto en los perros que se remonta al ancestro del lobo” (foto: Stringer) Stringer

Наприклад, слина собаки ефективна для знищення Streptococcus canis , форми стрептокока, яка в першу чергу заражає тварин, та бактерій кишкової палички , згідно з дослідженням 1990 року, написаним Хартом та опублікованим у журналі Фізіологіята поведінка . Щеодне дослідження 2018 року, що порівнює собачу та людську слину з журналу PLOS One виявилокілька імунних та клітинних білків для росту, специфічних для слини собаки.

Тим часом слина гризунів містить сполуки, які сприяють росту шкіри та закриттю ран, згідно з дослідженням 1979 року в журналі Природа і дослідження 1991 року в журналі Експериментальнагеронтологія. Подібніфактори росту також виявляються в невеликих кількостях в слині людини, згідно з дослідженням 2019 року в Архіві Усна біологія .

Однак в століття сучасної медицини, як для домашніх тварин, так і для людейлизати рани можуть завдати більше шкоди, ніж користі, саме тому кішки і собаки часто повертаються додому від ветеринара з пластиковим нашийником .

Облизування місця хірургічної рани може пошкодити або витягнути шви, і це «призводить до дуже невеликої травми, щоб стати великою катастрофою», - сказав Флінн . Собаки особливо схильні до перелизування себе, що може запобігти загоєнню травм. «Вони роблять гору з піщинки, і вони просто не мають рішення зупинити», - сказав він.

Lamer heridas es una buena solución para los animales salvajes que no tienen otras alternativas. Sin embargo, para los dueños de gatos y perros, es mejor escuchar el consejo de un veterinario (REUTERS) REUTERS

«Облизування ран також може збільшити ризик зараження, вводячи бактерії порожнини рота в травмоване місце», - додав експерт. Хоча слина має деякі антибактеріальні властивості, вона не є універсальним вбивцею зародків. Наприклад, дослідження Харта1990 року показало, що собача слина не вбиластафілокока,роду бактерій, які викликають стафілококи і зазвичай зустрічаються в ранах.

Тож якщо облизувати рани не особливо корисно, чому воно розвивалося і зберігається протягом багатьох поколінь? «Речі, які розвиваються, не є на 100% правильними», - зауважив Харт. «Вони повинні бути корисними 75% часу або 50% часу, і все ж вони будуть підтримуватися природним відбором, оскільки це краще, ніж нічого».

Але сучасна наука і медицина, як правило, просуваються швидше, ніж еволюція. Облизування ран - гарне рішення для диких тварин, які не мають інших альтернатив. Однаквласникам кішок і собак краще прислухатися до порад ветеринара.

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