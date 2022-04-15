Любов без кордонів: росіяни та українці одружилися в Тіхуані

Любов не має кордонів, як це було продемонстровано в Тіхуані, Нижній Каліфорнії , Мексиці, в останні дні, а також не має жодних неможливостей, коли справа стосується пошуку кращого майбутнього як пари.

Через міську раду Тіхуани була оприлюднена історія кохання між Семеном, російським чоловіком, та Дарією, українкою, яка приїхала до Мексики біженцями з метою дістатися до США.

Однак Сан Ісідро отримав їх з поганими новинами, оскільки тільки ті громадяни Росії та України, які можуть довести сімейний зв'язок, мають доступ як військові біженці, тому єдиним варіантом було вступ до шлюбу легально.

La pareja se unió legalmente en matrimonio con testigos desconocidos (Foto: Captura de Pantalla / Facebook @gobtijuanamx)

Сама міська рада запевнила, що не знайшли ніяких перешкод для весілля між ними, після того, як пара своєчасно доставила кожен з документів , які були від них запитувані.

Цей запит був зроблений через муніципальне управління допомоги мігрантам, у координації з місцевим реєстром цивільного стану, який стверджував, що працює «для надання послуг, необхідних громадянам інших національностей».

Нарешті, весілля відбулося 13 квітня 2022 року в офісі 01 Цивільного реєстру, в муніципальному палаці Тіхуани, згідно з наявною інформацією. Через соціальні мережі вони також виявили, що їхні свідки невідомі для пари.

Муніципальний директор Migrant Care of Baja California Енріке Лусеро зустрівся на місці проведення, який розмістив у своєму офіційному Twitter: «Це дало мені велике задоволення бути частиною цієї прекрасної історії», а також фото нареченого і нареченої.

Su solicitud de matrimonio se hizo a través de la Dirección Municipal de Atención al Migrante, en coordinación con el Registro Civil local (Foto: Captura de Pantalla / Facebook @gobtijuanamx)

Прикордонна держава зі США, зокрема через порт Сан-Ісідро, в останні місяці стала табором для біженців з країн, що конфліктують: Росії та України.

Лише 7 квітня 2022 року повідомлялося, що США значно збільшили кількість українців, допущених до країни з мексиканського кордону.

Тіхуана раптом стала останньою зупинкою для українців, які шукають притулок у Сполучених Штатах, де їх приваблюють друзі та родина, які бажають їх отримати, переконані, що Сполучені Штати будуть більш зручним притулком, ніж Європа.

Слово швидко поширилося в соціальних мережах, що коаліція добровольців, переважно зі слов'янських церков на заході США, щодня направляє сотні біженців з аеропорту Тіхуани до тимчасових притулків, де вони чекають два-чотири дні, щоб американські чиновники визнали їх гуманітарними умовними дозвільних документів. Менш ніж за два тижні волонтери працювали з американською та мексиканською владою, щоб створити надзвичайно ефективну мережу для забезпечення продовольства, безпеки, транспорту та притулку.

Daría de Ucrania y Semen de Rusia se unieron en matrimonio para lograr llegar a los EEUU como refugiados de guerra (Foto: Captura de Pantalla / Facebook @gobtijuanamx)

Деякі з мігрантів були спрямовані на пішохідний перехід в Сан-Дієго, який тимчасово закритий для громадськості, з надією переслідувати 578 людей там на день з 24 агентами, сказав Енріке Лусеро, директор з питань імміграції для міста Тіхуана.

ВолонтерВлад Федоришин, який має доступ до списку очікування, заявив у четвер, що США за 24 години обробили 620 українців, а близько 800 щодня прибувають до Тіхуани. Волонтерикажуть, що США щодня визнавали кілька сотень українців раніше.

Урядпрезидента Джо Байдена заявив, що прийме до 100 000 українців, але Мексика - єдиний маршрут, через який в'їжджають великі числа. Призначення в консульствах США в Європі мало, а переселення біженців вимагає часу.

Уряд США встановив стелю у 125 000 біженців за 12-місячний період, що закінчився 30 вересня, але станом на 31 березня він прийняв лише 8 588, у тому числі 704 українців. У попередньому році квота обмежувалася 62 тисячами 500 осіб, але увійшло лише 11 тисяч 411, з яких 803 були українцями.

*Зінформацією від AP

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