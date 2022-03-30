Нова функція аудіо для WhatsApp

WhatsApp додав кілька нових функцій останнім часом, одна з них, повторна пам'ять, яка була доступна лише в обмеженій мірі.

Ця функція дозволяє відновити прослуховування голосових повідомлень , якщо була зроблена пауза. Опція використовується для прослуховування з місця, де аудіо залишено призупинено під час виходу з чату. Просто введіть розмову і натисніть гру, щоб продовжити прослуховування.

Компанія нагадала про це та інші функції, які були додані нещодавно, під час виступу Марка Цукерберга, в якій оголосила, що користувачі WhatsApp надсилають 7 мільярдів голосових повідомлень щодня в середньому.

Крім того, він нагадав, що всі голосові повідомлення захищені наскрізним шифруванням, зберігаючи їх приватними та захищеними в будь-який час.

У цьому контексті він здійснив екскурсію новими оновленнями функції голосових повідомлень, які прагнуть полегшити надсилання та отримання голосових повідомлень. Серед них, крім вищезгаданої пам'яті розмноження, виділяються наступні:

Гратипоза чатом

Цей параметр дає можливість прослуховувати голосові повідомлення поза чатом, щоб ви могли виконувати різні завдання одночасно і читати або відповідати на інші повідомлення. Раніше потрібно було закінчити прослуховування аудіо, щоб продовжити перегляд програми та виконання інших завдань. Таким чином, цей інструмент сприяє мультиташкерам.

Призупиненнята відновлення запису

Завдяки цьому інструменту, коли ви записуєте голосове повідомлення, ви можете призупинити і відновити запис пізніше. Ідеально підходить для того, щоб витратити час, щоб подумати про те, що буде сказано, або щоб уникнути необхідності починати з нуля, якщо є перебої.

WhatsApp додасть кнопку для призупинення запису голосових повідомлень

Це функція, яка вже була доступна для користувачів бета-версії Android, а також для версії служби на Windows, macOS, а також iOS. Новинка полягає в тому, що тепер він включений для решти користувачів мобільної операційної системи Google.

Хвильовавізуалізація

Це зміна дизайну, яка показує візуальне зображення звуку голосового повідомлення, щоб допомогти користувачеві стежити за записом.

Попереднійперегляд чернетки

Це один з найбільш хвалих варіантів користувачами. Цей інструмент дозволяє прослуховувати голосові повідомлення перед їх відправкою. Щоб скористатися цією новою функцією, вам потрібно посунути піктограму запису вгору.

14-12-2021 Голосове повідомлення. Попередній перегляд голосових повідомлень - це функція, яка дозволяє користувачеві переконатися в правильності повідомлення перед відправкою

Коли піктограма буде піднята вгору, з'явиться нове поле, яке дозволить вам зупинити аудіо, саме звідси ви отримаєте доступ до запису голосового повідомлення, яке ви можете слухати стільки разів, скільки хочете, перш ніж надсилати його. Якщо під час прослуховування повідомлення ми не хочемо його надсилати, просто натисніть на значок кошика, щоб видалити його.

Швидкевідтворення на переадресованих повідомленнях

Ця альтернатива, анонсована в минулому році, дозволяє вибрати рівень швидкості, на якому потрібно прослухати отримане голосове повідомлення. Доступні варіанти три: 1, 1; 5X або 2X. Інструмент, який також високо оцінюють користувачі, оскільки він може бути дуже корисним, особливо у випадку великих аудіо записів.

Щодалі: Створення опитувань

Кур'єрська служба завжди працює над новими інструментами. Як очікував WaBetaInfo деякий час тому, незабаром можна буде створювати опитування безпосередньо в додатку без використання третього партійні програми або веб-сайти для досягнення цього. Додаток, який виявився дуже корисним для своїх користувачів, особливо в групах.

Опитування на WhatsApp. (фото: Інформація про ВаБета)

Розглядаючи можливі зміни, так як все знаходиться в стадії розробки, можна побачити модель, в якій буде розгорнуто інструмент. Прикладом як першого кроку було б встановити питання, яке ви хочете задати, оскільки інакше бути не могло.

Після цього можна налаштувати різні відповіді , які решта членів можуть вибрати, чи хочуть вони будь-який із запропонованих варіантів. На даний момент незрозуміло, скільки з них можна використовувати, але, безумовно, більше п'яти.

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