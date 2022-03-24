«Сім чоловіків Евелін Гюго» стане фільмом для Netflix

Після п'яти років потрапляння в книжкові магазини історія « Сім чоловіків Евелін Гюго » пробивається в реальні дії з майбутньою екранізацією, яка буде відповідати за Netflix. Американський письменник Тейлор Дженкінс Рід був натхненний відомими кінозірками, такими як Елізабет Тейлор, Ава Гарднер і Ріта Хейворт, щоб розповісти історію загадкової вигаданої художниці, яку вона назвала Евелін Гюго.

ЛізТігелаар (творець серіалу « Маленькі вогні скрізь ») буде обраний для написання сценарію за мотивами роботи Рейда, який буде виконавчий продюсер разом з Маргарет Чернін. Наразі потокова платформа не дала жодних додаткових подробиць про те, хто її керуватиме або які актори складуть головний акторський склад.

Роман Тейлора Дженкінса Рід останнім часом позиціонує себе серед найбільш продаваних книг у світі. (Книги передсердя)

« Евелін Гюго, голлівудська ікона, яка обмежилася в середньому віці, нарешті вирішує розповісти правду про своє гламурне та скандальне життя. Але коли він вибирає для цього Монік Грант, невідомого журналіста, ніхто не дивується більше, ніж сама Моніка . Чому саме її? Чому зараз? Моніка не зовсім в її кращому. Чоловік відмовився від неї, і її професійне життя не прогресує. Ігноруючи, чому Евелін вибрала її, щоб написати свою біографію, Моніка рішуче налаштована скористатися цією можливістю, щоб збільшити свою кар'єру», - говорить уривок з сюжету роману.

Коли репортер вирушає до розкішної квартири актриси, вона розповідає всю свою історію, коли вона приїхала до Лос-Анджелеса в 1950-х роках до того моменту, коли вона вирішила відмовитися від своєї художньої сторони у 80-х. У рамках цього інтимного та щирого свідчення Гюго також зізнається про семи чоловіків, які він мав протягом цих років. Між «невблаганними амбіціями, несподіваною дружбою та великою забороненою любов'ю» Моніка починає відчувати справжній зв'язок з Евелін... Але на все буде причина.

Сценарист Ліз Тігелаар буде відповідати за адаптацію фільму «Сім чоловіків Евеліни Гюго». (Netflix)

Семерочоловіків Евелін Гюго та ефект TikTok

У 2017 році Тейлор Дженкінс Рід опублікував разом з редакційною групою Atria свою відому книгу «Сім чоловіків Евелін Гюго », але лише до кінця 2021 року, а на початку цього року вона стала вірусною серед літературних тенденцій TikTok . На сьогоднішній день він вважається повним явищем, поширеним в Інтернеті, і протягом 54 тижнів він був поміщений до списку бестселерів газети The New York Times .

Інші роботи того ж автора - Forever Happy? (2015), Назавжди, Юнайтед(2020), Можливо, в іншому житті(2020), Дві любові мого життя(2020), Всі люблять Дейзі Джонс(2021) та Малібу Відроджується(2021). Останні два також адаптуються для телебачення у співпраці з Prime Video та Hulu відповідно.

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