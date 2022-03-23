Twitter вже дозволяє створювати GIF-версії з операційної системи iOS

Додаток Twitter для iOS хоче полегшити людям ділитися своїми власні GIF-и. Останняверсія програми тепер дозволяє анімувати за допомогою камери, не виходячи з соціальної мережі . Безсумнівно, лояльні користувачі стикаються з надбудовою, яка не є революційною, але вона представлена як дуже корисна.

Слід пам'ятати, що GIF стали дуже популярним методом реакції в Twitter. Їх можна використовувати як у наших твітах, так і у відповідях або при цитуванні сторонніх публікацій. Насправді платформа дозволяє вибирати анімацію з великого каталогу, але вона хоче піти трохи далі.

Twitter знає, що у багатьох випадках людей не буде кращого способу виразити себе, ніж через власні GIF-образи, і саме тому він вирішив інтегрувати можливість створення їх на iOS. Інайкраще, це дуже простий процес.

Якможна створити GIF у Твіттері

Як опубліковано через службу підтримки Twitter, для анімації вам просто потрібно натиснути піктограму камери та отримати доступ до параметра GIF, який відображається поруч із традиційним захопленням та записом відео.

Після створення користувач може переглянути його, щоб переконатися, що кінцевий результат є бажаним; якщо так, його можна вставити безпосередньо в твіт або відповідь. В іншому випадку, і якщо ви не переконалися в остаточному варіанті, це можна зробити ще раз.

Twitterпродовжує додавати функції в додаток

З появою створення GIF-образів з iOS Twitter робить новий крок вперед у інтеграції нових функцій у свої мобільні додатки. Однак невідомо, коли ця конкретна функціональність з'явиться у версії для пристроїв Android ;але турбуватися не потрібно, дуже ймовірно, що незабаром з'явиться більше новин.

Останнім часом соціальна мережа інтегрує інші функції, щоб покращити користувальницький досвід на крок далі. Наприклад, у лютому було оголошено розширення кнопки «Не подобається»; це дозволяє відмовитися від відповідей на наші твіти, в найкращому стилі Reddit , щоб Twitter знав, що їх можна знайти образливими або що користувач робить не подобається.

Ідея полягає в тому, що він діє як зворотний зв'язок між користувачами та платформою, а не режимом взаємодії між людьми. Для останнього слід враховувати, що компанія працює над впровадженням різних типів відповідей, таких як ті, що використовуються у Facebook .

Кнопка «Неподобається» у Twitter. (фото: WWЩо нового)

Ще одна особливість, яка була нещодавно випущена в Twitter, - це та, яка дозволяє обрізати кліпи довжиною до 30 секунд із записаних пробілів. Які створення GIF-образів, це обмежується користувачами додатків iOS, принаймні поки що.

«Соціальна мережа представила цю новинку, яка наразі доступна лише для «деяких користувачів iOS», про що заявив один із прес-секретаря Twitter Дж . Джозеф Нуньєсу заяві ЗМІ The Verge.

Важливо також зазначити, що соціальна мережа змінила зміни в Timeline (Timeline) після негативних відгуків користувачів. З цієї причини Twitter дозволив нам повторно вибрати класичний хронологічний режим, спробувавши розділити головний екран на два: один з твітами, відсортованими за алгоритмом, а інший з останніми публікаціями.

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