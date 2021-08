Un paraíso llamado Anguila: cuáles son las condiciones para ir a este archipiélago soñado de aguas turquesas

Anguila es una pequeña isla de forma longitudinal que pertenece al Commonwealth británico de Naciones en medio del mar Caribe (Foto: AFP)

El gobierno de Anguila anunció los nuevos protocolos de entrada para los turistas. Desde que comenzó julio, todos los pasajeros que lleguen al destino deben someterse a una prueba de hisopado nasal rt-PCR. Esta medida no elimina la necesidad de que los viajeros estén completamente vacunados y presenten una primera prueba rt-PCR negativa realizada de 3 a 5 días antes de su arribo a la isla.

Las nuevas disposiciones sólo eximen a dos grupos de viajeros de presentar prueba de vacunación: las personas embarazadas y los menores de 18 años de edad. Todos los demás grupos deben estar inmunizados con vacunas AstraZeneca, Pfizer, Janssen o Moderna. Hasta el momento, las demás vacunas no son aceptadas.

La navegación es el deporte nacional de Anguila (Foto: Anguilla Tourism Board)

Anguila es un territorio británico en el Caribe oriental, consiste de una pequeña isla principal y varios islotes. Sus playas varían desde extensiones largas de arena, como la bahía Rendezvous, que observa la Isla vecina de San Martín, hasta cuevas apartadas a las que hay que acceder en bote, como Little Bay. Las áreas protegidas incluyen la cueva Big Spring, conocida por sus petroglifos prehistóricos, y el estanque East End Pond, un sitio de conservación de fauna.

Para tener autorización de entrada a Anguila, el viajero necesita:

Estar completamente vacunado – A partir del 1 de julio, cualquier persona que desee visitar la isla y sea elegible para la vacuna contra el COVID-19, debe comprobar que recibió la última dosis o la dosis única tres semanas (21 días) antes de su llegada a Anguila.

En Anguila es recomendable tomar el tour histórico y visitar los estanques de sal, el memorial de James Ronald Webster y el museo Heritage (Foto: Anguilla Tourism Board)

Hacer la solicitud – Realizar el registro en el sitio web oficial de Turismo de Anguila para obtener un “permiso de entrada”. No se aceptarán solicitudes si se realizan después del mediodía (hora de Anguila del día anterior a la llegada). Las preguntas se pueden responder por correo electrónico visitanguilla@gov.ai (las respuestas se dan dentro de las 12 horas) o llamando al 1-264-584-2710 o 1-264-497-5666, entre las 8 am y las 7 pm (hora de Anguila) 584-2710 o 1-264-497-5666, entre las 8 am y las 7 pm (hora de Anguila).

Prueba negativa – Proporcionar un resultado negativo de una prueba de hisopado nasal rt-PCR realizada de 3 a 5 días antes de la llegada (el resultado debe cargarse junto al permiso de entrada).

Cabalgar en una playa desierta, contemplando la costa caribeña es uno de esos placeres que hay que darse (Foto: Anguilla Tourism Board)

Al llegar a Anguila, el turista necesita:

-Ser testeado en el puerto de entrada

-Recibir una pulsera amarilla. Solo un representante del Ministerio de Salud está autorizado para retirar la pulsera emitida

-Facilitar información de contacto personal a los representantes del equipo de salud

-Después de pasar por Inmigración y Aduanas, el turista debe dirigirse inmediatamente a su alojamiento por medio de transporte terrestre certificado

-Permanecer en su hospedaje hasta que reciba el resultado de la prueba rt-PCR COVID-19 negativa del Puerto de Entrada (los resultados generalmente se reciben dentro de las 12 horas posteriores a la prueba)

-Hasta recibir el resultado de la prueba rt-PCR negativo, realizada a la llegada, el turista debe mantener el distanciamiento social de las personas que no pertenezcan al mismo grupo de viaje; se le pedirá que utilice solo los restaurantes de su alojamiento, así como el servicio de entrega de alimentos y no podrá ingresar a spas y gimnasios

Se puede disfrutar al mirar la carrera anual de veleros (Foto: Anguilla Tourism Board)

Una vez que se recibe el resultado negativo de la prueba, el visitante es libre de circular en Anguila, pero debe:

-Seguir y respetar todos los protocolos de los establecimientos/negocios de la isla

-Mantener una correcta higiene de manos

-Usar cubrebocas donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en todas las áreas públicas

-Los niños menores de 18 años pueden someterse a la prueba rt-PCR cuatro días después de su llegada

-Cualquier visitante que tenga un resultado positivo en cualquier momento a su llegada, será aislado en la propiedad anfitriona, y cubrir sus gastos

Little Bay es una pequeña bahía con muy poca arena y el mejor lugar para hacer snorkel en todo Anguila (Foto: Anguilla Tourism Board)

Los visitantes que necesiten hacerse la prueba COVID-19 para regresar a sus destinos de origen o para presentarlo en el siguiente destino a visitar, deben consultar con el alojamiento el método utilizado en la isla. Este le proporcionará información para las pruebas en el Ministerio de Salud, en el Hughes Medical Centre o con una unidad móvil de la compañía Horizon. El costo es de aproximadamente US$ 100 y el resultado está disponible en 24 horas.

Todos los protocolos de entrada en Anguila también se pueden consultar en este enlace: https://escape.ivisitanguilla.com/

