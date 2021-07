Estado por estado: cuáles son las condiciones y reglas para viajar a Estados Unidos

Los argentinos se niegan a aceptar las condiciones de prisión en sus propias fronteras y desean tener información actualizada sobre viajes a los Estados Unidos (REUTERS)

Más allá de las cuestiones relacionadas con las restricciones que ha impuesto el gobierno argentino sobre el regreso de nacionales al país, los argentinos se niegan a aceptar las condiciones de prisión en sus propias fronteras y desean tener información actualizada sobre viajes a los Estados Unidos y sobre todo las reglas de vacunación en ese país.

Aquí ofrecemos un panorama general sobre el país y sobre las reglas en los estados más visitados por los argentinos.

Condiciones generales

Los pasajeros aéreos deberán realizarse un examen viral dentro de los tres días previos a la salida del vuelo hacia Estados Unidos (REUTERS)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) requerirán que todos los pasajeros aéreos presenten un resultado negativo en el examen del COVID-19 antes de ingresar a Estados Unidos.

Los pasajeros aéreos deberán realizarse un examen viral dentro de los tres días previos a la salida del vuelo hacia Estados Unidos y deberán proporcionar documentación escrita de su examen de laboratorio a la aerolínea.

Las aerolíneas deben confirmar los resultados negativos del examen de todos los pasajeros o la documentación de recuperación antes de abordar. Si un pasajero no proporciona documentación de un examen negativo o de recuperación, o elige no realizarse un examen, la aerolínea debe negarle el embarque al pasajero.

Se les exigirá a todos los viajeros que cumplan con las pautas recomendadas por los CDC y que usen mascarillas en aeropuertos, aviones comerciales, trenes, embarcaciones marítimas públicas, servicios de autobuses interurbanos y otros medios de transporte público.

Situación estado por estado

Si un estado aparece como abierto completamente, significa que los negocios ya no tienen que regirse a límites concernientes al tamaño y la capacidad o toques de queda (Bloomberg)

Muchos estados y ciudades han publicado pautas de viaje basadas en las necesidades específicas de la comunidad. Los viajeros que planean visitar Estados Unidos deben consultar los recursos oficiales gubernamentales locales y estatales disponibles a continuación. La mayoría de estados ha revertido mandatos y eliminado restricciones.

Hace más de un año que los gobernadores han estado emitiendo regulaciones y recomendaciones para la población en sus correspondientes estados. Estas abarcan a las escuelas, las empresas y los servicios públicos y, al mismo tiempo, responden a la pandemia del coronavirus. Actualmente, una mayoría de estados ha retirado las medidas que se implementaron para enfrentar el COVID-19.

Si un estado aparece como abierto completamente, significa que los negocios ya no tienen que regirse a límites concernientes al tamaño y la capacidad o toques de queda. En la mayoría de los casos, se permite llevar a cabo reuniones públicas y privadas de cualquier tamaño (los grandes acontecimientos sociales en instalaciones cerradas podrías sujetarse a restricciones).

Los viajeros nacionales pueden visitar el estado sin hacer cuarentena ni mostrar una prueba COVID-19 negativa. Es posible que todavía sigan activas algunas restricciones mínimas. Por ejemplo, es posible que se exija el uso de mascarillas o se mantenga el distanciamiento social en los hogares de ancianos. Con respecto al uso de mascarillas, la mayoría de estados se apoya en la guía de los CDC. Es posible que las entidades gubernamentales locales o las empresas privadas continúen con sus restricciones.

A continuación, te presentamos una lista de las restricciones de cada estado:

En California, el gobernador Gavin Newsom retiró la orden de quedarse en casa el 15 de junio (REUTERS)

• Alabama: abierto completamente.

• Alaska: abierto completamente.

• Arizona: abierto completamente.

• Arkansas: abierto completamente.

• California: el gobernador Gavin Newsom retiró la orden de quedarse en casa el 15 de junio. El Departamento de Salud ordenó a los habitantes mayores de 2 años que no se vacunaron usar mascarilla en espacios públicos cerrados y en los negocios. Se tiene que mostrar un comprobante de vacunación o una prueba negativa en los complejos de eventos sociales para multitudes (de más de 5.000).

• Carolina del Norte: abierto completamente.

• Carolina del Sur: abierto completamente.

• Colorado: abierto completamente.

• Connecticut: el gobernador Ned Lamont quitó la mayoría de las restricciones comerciales el 19 de mayo. Los restaurantes deben limitar el tamaño de grupos a ocho personas por mesa y cerrar el servicio interior antes de la medianoche. Una orden concerniente al uso de mascarilla, vigente hasta el 20 de julio, exige a los habitantes que no se vacunaron usar una mascarilla en espacios públicos cerrados.

La mayor parte del estado de Hawái se encuentra en una fase de reapertura de Act With Care que permite el funcionamiento de varias empresas, pero con restricciones (REUTERS)

• Dakota del Norte: abierto completamente.

• Dakota del Sur: abierto completamente.

• Delaware: por órdenes del gobernador John Carney, se hicieron cambios en las restricciones relacionadas con el coronavirus. Desde el 21 de mayo, se pide a los habitantes, pero ya no se les exige, que se cubran la cara cuando se encuentren en lugares públicos cerrados. Se exige a los habitantes usar mascarillas cuando se encuentren en lugares públicos, como los supermercados, el transporte público, o en instalaciones de atención médica. El tamaño de las reuniones sociales en espacios públicos se limita a 250 personas. Las personas de diferentes hogares deben permanecer a tres pies de distancia. Con el permiso del Departamento de Salud, se permite reuniones en espacios interiores hasta de 250 personas. A los negocios ya no se les impone límites de capacidad, pero estos deberán poner a disposición de los clientes estaciones de lavamanos o desinfectantes y hacer arreglos que permitan el distanciamiento social.

• Distrito de Columbia: abierto completamente.

• Florida: abierto completamente.

• Georgia: abierto completamente.

• Hawái: el gobernador David Ige anunció que eliminará los requisitos de cuarentena para los viajeros estadounidenses que se han vacunado por completo a partir del 8 de julio. Actualmente, los viajeros que llegan a Hawaii provenientes de otros estados tienen que mostrar un comprobante de la prueba COVID-19 que dé negativo, obtenida dentro de las 72 horas previas al viaje o la cuarentena voluntaria de 10 días. Algunas islas exigen una segunda prueba, después de la llegada. Los turistas y habitantes que lleguen a Kauai tienen que hacer una cuarentena de 10 días con o sin una prueba negativa. La mayor parte del estado se encuentra en una fase de reapertura de Act With Care que permite el funcionamiento de varias empresas, pero con restricciones. Cada condado tiene sus propias restricciones respecto a las reuniones de gente, las cuales se aflojarán el 8 de julio.

Una orden estatal exige el uso de mascarillas a partir de los 5 años en los espacios públicos. No se exige el uso de mascarillas al aire libre si las personas pueden mantener el distanciamiento social, especialmente con los que no son del mismo hogar.

En Kansas, el Departamento de Salud recomienda el uso de mascarillas en público a los mayores de 2 años, pero no es obligatorio (REUTERS)

• Idaho: abierto completamente.

• Illinois: abierto completamente.

• Indiana: abierto completamente.

• Iowa: abierto completamente.

• Kansas: en mayo del 2020, la gobernadora Laura Kelly anunció que los condados debían elaborar sus propios planes para volver a abrir los negocios. Un plan estatal para reiniciar la economía por fases ofrecía una guía, pero no era de carácter obligatorio para que los condados lo siguieran al pie de la letra. El Departamento de Salud y Medioambiente del estado ordenó una cuarentena domiciliaria para las personas que llegan a Kansas o que viajaron a ciertos estados o países donde hubo una transmisión generalizada, pero la duración de la cuarentena varía, ya que depende si la persona se hizo la prueba. El mandato también se activa para cualquiera que haya viajado en crucero a partir del 15 de marzo del 2020. La cuarentena no es obligatoria para las personas totalmente vacunadas que muestran un cuadro asintomático desde el viaje. El Departamento de Salud recomienda el uso de mascarillas en público a los mayores de 2 años, pero no es obligatorio.

• Kentucky: abierto completamente.

• Luisiana: abierto completamente.

• Maine: abierto completamente.

• Maryland: abierto completamente.

• Massachusetts: abierto completamente.

• Míchigan: abierto completamente.

• Minnesota: abierto completamente.

• Misisipi: abierto completamente.

• Misuri: abierto completamente.

• Montana: abierto completamente.

Los que llegan a Rhode Island por otras razones que no sean laborales de lugares con una alta tasa de COVID-19 en la comunidad deben que hacer cuarentena de 10 días o mostrar una prueba negativa tras su llegada o dentro de las 72 horas antes de la llegada (REUTERS)

• Nebraska: abierto completamente.

• Nevada: abierto completamente.

• Nuevo Hampshire: abierto completamente.

• Nueva Jersey: abierto completamente.

• Nuevo México: por órdenes de la gobernadora Michelle Lujan Grisham, el 1 de julio, el estado retiró el marco de referencia de las restricciones, codificado por colores. Según el marco, las restricciones de un condado dependen del riesgo de virus. Todos los condados se encuentran en la designación de color turquesa que significa de bajo riesgo. En los condados de color turquesa, las reuniones se limitan a 150 personas. Los restaurantes pueden funcionar en espacios cerrados al 75% de su capacidad al completar un programa de capacitación del estado. Sin tomar en cuenta la certificación, los restaurantes en los condados de color turquesa pueden ofrecer su servicio al aire libre al 75% de su capacidad. Otros negocios pueden funcionar al 75% de su capacidad. Las empresas esenciales no están sujetas a restricciones de capacidad. Los habitantes que no se han vacunado tienen que usar mascarilla en lugares públicos. Las personas vacunadas no necesitan usar mascarillas a menos que recomienden los CDC.

• Nueva York: abierto completamente.

• Ohio: abierto completamente.

• Oklahoma: abierto completamente.

• Oregón: abierto completamente.

• Pensilvania: abierto completamente.

El día 4 de Julio, en Estados Unidos se registraron 3.257 casos nuevos de enfermos y 38 fallecidos, según lo detallado por las autoridades sanitarias (REUTERS)

• Rhode Island: el gobernador Dan McKee retiró la mayoría de las restricciones concernientes al coronavirus. Desde el 28 de mayo, los negocios pueden funcionar al 100% de su capacidad, como por ejemplo restaurantes, tiendas minoristas, gimnasios y servicios de cuidado personal. McKee dijo que los clubes nocturnos tienen que limitar la capacidad al 50% a menos que todos los clientes presenten prueba de vacunación. Las personas que no se han vacunado por completo tendrán que usar una mascarilla en los espacios públicos cerrados. También se exige el uso de mascarillas o barbijos en los hospitales, centros médicos, taxis, vehículos de transporte compartido y otros servicios de transporte.

Los que llegan a Rhode Island por otras razones que no sean laborales de lugares con una alta tasa de COVID-19 en la comunidad deben que hacer cuarentena de 10 días o mostrar una prueba negativa tras su llegada o dentro de las 72 horas antes de la llegada. Hay una excepción para la población vacunada siempre y cuando la dosis final se haya administrado 14 días antes de la llegada al estado.

• Tennessee: abierto completamente.

• Texas: abierto completamente.

• Utah: abierto completamente.

• Vermont: abierto completamente.

• Virginia: abierto completamente.

• Virginia Occidental: abierto completamente.

• Washington: abierto completamente.

• Wisconsin: abierto completamente.

• Wyoming: abierto completamente.

Situación de vacunas en estados a los que viajan los argentinos

Florida

Medical workers prepare to administer Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccines at a drive-through COVID-19 vaccination site at the Strawberry Festival Fairgrounds in Plant City, Florida, U.S. January 13, 2021. REUTERS/Octavio Jones

Florida cuenta con muchos sitios que están administrando las vacunas contra la COVID-19 tanto a residentes como visitantes sin pedir ningún tipo de documentación ni status migratorio.

Es posible que se requieran citas y la disponibilidad de las vacunas variará de un día para otro y de una semana para otra, ya que trabajamos para administrar las vacunas a las personas más vulnerables primero.

Las vacunas que han sido aprobadas por la Administración Federal de Medicamentos (FDA) son la de Pfizer, la de Moderna y la de Jansen.

Todos los residentes de Florida y las personas que proporcionen bienes y servicios a los floridanos son elegibles para recibir cualquier vacuna contra la COVID-19 según lo prescrito por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Además, se alienta a cualquier persona que administre o coordine las vacunas a que se asegure de que no se desperdicie ninguna vacuna contra la COVID-19.

Personas de 12-17 años: la administración de la vacuna de Pfizer está autorizada para las personas de 12 años en adelante. La administración de las vacunas de Moderna y Janssen (Johnson and Johnson) están autorizadas para las personas de 18 años en adelante. Todos los menores de 18 años que se vacunen deben estar acompañados por un tutor y llenar el formulario de selección y consentimiento de la vacuna COVID-19.

Nueva York

Las restricciones en Nueva York permanecen vigentes en los lugares de eventos interiores a gran escala (más de 5.000 asistentes) (REUTERS)

A partir del 15 de junio, el gobernador Andrew Cuomo ha eliminado la mayoría de las restricciones del coronavirus en el estado. El Gobierno ya no exige que las empresas mantengan protocolos de distanciamiento o de enmascaramiento y limpieza; los negocios son libres de continuar aplicando estas medidas individualmente si lo desean. Además, las empresas ya no necesitan reunir información sobre el rastreo de contactos de los clientes.

Las restricciones permanecen vigentes en los lugares de eventos interiores a gran escala (más de 5.000 asistentes). Se puede usar una prueba de vacunación para eliminar el distanciamiento social y los requisitos de enmascaramiento. Para los individuos que no estén vacunados que tienen más de cuatro años de edad deben continuar presentando pruebas de un resultado reciente del diagnóstico negativo COVID-19 y usar máscaras dentro del lugar. Pero el distanciamiento social se puede reducir o eliminar entre los participantes probados, lo que permite a los lugares alcanzar 100 por ciento de capacidad en todas las secciones.

Los protocolos de salud y seguridad, como el enmascaramiento y el distanciamiento social, permanecerán en lugar en determinados escenarios, incluido el transporte público y las escuelas. El estado continuará siguiendo las pautas de los CDC para las personas no vacunadas, lo que significa que aquellos que aún no han recibido sus vacunas deben continuar usando máscaras en el interior y mantener la distancia social.

En New York City, el metro ha regresado a un servicio las 24 horas del día. Los asistentes pueden proporcionar pruebas del estado de vacunación completa mediante el formulario de papel, la aplicación digital o el pase Excelsior del estado.

Además, el alcalde, Bill de Blasio, firmó una orden ejecutiva eliminando la tasa de impuestos de ocupación del 5,875% por un periodo de tres meses, desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto de 2021 (otros impuestos de la ciudad y del estado siguen aplicándose).

Restricciones de viaje de NYC

Las vacunas COVID-19 están disponibles en NYC para todos los residentes de los Estados Unidos que son mayores de 12 años (REUTERS)

Los períodos de cuarentena para los pasajeros nacionales e internacionales que entran en el estado ya no son requeridos (aunque permanece recomendado para aquellos que no están completamente vacunados). Los pasajeros de fuera del estado, con la excepción de aquellos que vienen de los estados contiguos de New York, que son New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Massachusetts y Vermont, deben llenar un formulario de salud del viajero, al igual que los pasajeros que vienen de otro país.

Vacunas para visitantes

Las vacunas COVID-19 están disponibles en NYC para todos los residentes de los Estados Unidos que son mayores de 12 años, incluyendo visitantes nacionales e internacionales a los cinco boroughs. Los que son de 12 a 17 años sólo tienen derecho a la vacuna de Pfizer-BioNTech, que es un régimen de dos dosis con un mínimo de 21 días entre vacunas.

Hay muchas maneras de vacunarse:

Nueva York ofrece esta herramienta comprensiva del buscador de la vacuna (https://vaccinefinder.nyc.gov/), que incluye vínculos a los centros y a las farmacias locales de la vacunación. Se puede llamar a 877-VAX-4NYC (877-829-4692) para concertar una cita y para obtener más información.

Una serie de sitios a través de los cinco boroughs están ofreciendo citas de walk-up.

El estado New York opera centros de vacunación en toda la ciudad, incluidos los que están en Javits Center y Aqueduct.

Para permitir a los visitantes el acceso a la vacuna, el alcalde de Blasio anunció que la ciudad estaría operando centros de vacunación emergentes en áreas de los cinco boroughs, incluida la Times Square, Central Park, Brooklyn Bridge Park y varias paradas de tránsito; las ubicaciones pueden cambiar de una semana a otra.

California

La vacuna contra la COVID-19 es gratuita para todos los californianos, independientemente del seguro o el estado migratorio (REUTERS)

Use el “VaccineFinder” de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para encontrar un sitio que ofrezca citas o donde pueda acudir sin previa cita. También consulte myturn.ca.gov o llame al (833) 422-4255 para encontrar un sitio que ofrezca citas para la vacuna contra la COVID-19 o donde pueda ir sin previa cita cerca de usted.

La vacuna contra la COVID-19 es gratuita para todos los californianos, independientemente del seguro o el estado migratorio. A los visitantes no se le preguntará sobre su estado migratorio cuando le apliquen la vacuna.

La vacuna contra la COVID-19 de Pfizer está autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) para las personas de 12 a 15 años. Se encontró que es segura y eficaz para proteger a niños desde los 12 años en ensayos clínicos.

