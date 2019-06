Y es que Pace antes de dar sus conferencias sobre qué necesita una mujer para ser líder, trabajaba realizando informes sobre investigaciones clínicas relacionadas a todo tipo de cáncer: "Si bien era un empleo noble, no sentía una conexión real con el trabajo pero no había un compromiso real con mi empleo. Y hasta que no encontré algo donde tuve el compromiso personal, es decir hasta que no encontré mi propósito, no fui capaz de sentir alegría o felicidad de ayudar a otras personas".