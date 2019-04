Confeccionar un currículum no es una tarea fácil para los candidatos, y hay varios errores frecuentes que se deberían evitar, que se cometen por jóvenes y adultos por igual. "Esto pasa en cualquier generación. Se puede ver un poco más en aquellos que no cambian tan frecuentemente de trabajo, y al salir a buscar empleo no están entrenados para mostrar sus competencias de la manera correcta", aseguró a este medio el licenciado en Recursos Humanos Carlos Contino.