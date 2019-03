5. Microdermoabrasión con punta de diamante. Como no se utilizan ácidos, es apto incluso para embarazadas. Es un peeling mecánico. Produce una regeneración celular e incrementa la producción de colágeno para mantener la piel joven, suave y limpia. Es un procedimiento no invasivo, seguro y con resultados visiblemente rápidos. Con la punta de diamante, se logra eliminar las células muertas e impurezas de la piel en pocos minutos. El proceso es indoloro y no requiere anestesia. Se puede hacer hasta una sesión por semana o cada 15 días.