¿Pero cómo llegó a diseñar esta tipología? "Un día me asomé al aula de al lado y vi a una bailarina con una falda de 25 cm de largo. Lo que me llamó la atención fue que el conjunto se centraba en lo que llevaba en los pies: un par de calcetines blancos y unos zapatos de charol con tiras en los tobillos… La visión de aquellas piernas tan bellas se me quedó grabada", declaró en una entrevista a un diario británico.