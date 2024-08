Marta Ortega: la nueva vida de la heredera de Zara, la joven más rica de España

Marta Ortega es la heredera del imperio low cost, amante de la equitación cambió su perfil bajo a excéntrico (Getty Images)

La heredera del imperio low cost, Marta Ortega, se conviritó en un personaje habitual de las fiestas más exclusivas del jet set europeo. Durante años, la segunda mujer más rica de España mantuvo un perfil extremadamente bajo lejos de los paparazzis. Su vida sólo estaba ligada al trabajo y las actividades ecuestres.

Actualmente, no oculta su conexión con las celebrities locales y los gurúes de la moda internacional, sino que todo lo que luce, lleva y elige, lo convierte en tendencia

Su boda y separación del jinete Sergio Álvarez la convirtieron en noticia por la relación que mantiene con Carlos Torretta, el hijo mayor del diseñador argentino Roberto Torretta y la estilista Carmen Echevarría, grandes amigos del ex presidente José María Aznar.

Nacida en la cuna fashion acude a las citas de la moda junto a su novio Carlso Torreta (Getty Images)

El hecho que cambió profundamente el perfil de la mujer más rica de España fue gracias al reconocido fotógrafo Mario Sorrenti, quien publicó una instantánea de Ortega semidesnuda y sonriendo en una playa de la isla caribeña de Barbados.

En pocos segundos obtuvo miles de "me gusta", y al día siguiente estaba en los principales medios. "No me esperaba tanta repercusión, y menos tratándose de una foto personal", resaltó el fotógrafo.

Thanks for a great trip! #Barbados 2016 @marta_o_p xxx Una publicación compartida de mario_sorrenti (@mario_sorrenti) el 17 de Mar de 2016 a la(s) 7:45 PDT

Antes solo había un par de fotos de ella al año, hoy las revistas de estilo la solicitan y su imagen cotiza en alza.

La heredera creció en los talleres de su padre y comenzó desde abajo. Desde 2012, Inditex es el principal patrocinador de la semana de la moda de Madrid y Roberto Torretta es vicepresidente de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME). Hoy con un perfil alto, cada una de sus elecciones a la hora de vestir recorren las portadas mundiales.

La sencillez y sobriedad son dos características que definen su estilo, el cual no presume de looks llamativos o extravagantes. En su guardarropas, las firmas de lujo son habituales Entre ellas Loewe -una de sus preferidas-, Chanel y Gucci.

Hoy es una referente de estilo, donde también impone e inspira a miles de mujeres con sus prendas low cost. En la fiesta sorpresa que organizó a su padre con motivo de su 80 cumpleaños, Marta llevó un look sobrio pero que despertó pasiones. Un jean y camisa blanca con un kimono estilo pijama de Zara, que se convirtió en una prenda hit.

LEA MÁS:

Prada propone su primera colección Crucero con aires sporty de lujo

Quién es el hombre más rico de Japón, creador de la campera más famosa del mundo

Cuáles son las carteras de lujo en las que hay que invertir?

Lejos de la Casa Blanca: el nuevo look 'cool' del matrimonio Obama