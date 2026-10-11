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9 prendas qué no se deben planchar con vapor y cuáles son las alternativas

El calor húmedo puede alterar forma, color o acabados en diversos materiales. Revisar etiquetas de cuidado permite elegir métodos seguros para quitar arrugas y preservar cada pieza

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Ilustración en acuarela de una mano que sostiene un vaporizador frente a una camisa azul suspendida en una percha.
El vapor puede alterar la forma, el color y los acabados de determinadas prendas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vaporizador puede reducir arrugas sin contacto directo con la tela, pero su uso depende de la etiqueta de cuidado y de la construcción completa de cada prenda. La composición de fibras, los forros, los recubrimientos, los adhesivos y los adornos pueden reaccionar de manera distinta al calor y la humedad. La Asociación Internacional de Etiquetado para el Cuidado Textil (Ginetex) indica que la temperatura de planchado debe definirse por las instrucciones del fabricante, no solo por el tipo de fibra.

Una guía de Better Homes & Gardens, escrita por Nafeesah Allen, enumera materiales y prendas que requieren evitar el vapor o aplicar cautela, como cuero, gamuza, telas con recubrimientos, terciopelo, pliegues definidos, prendas estructuradas y artículos con adornos. La advertencia no sustituye las indicaciones específicas de cada etiqueta: algunas prendas admiten planchado a baja temperatura sin vapor, mientras que otras requieren limpieza profesional o prohíben el uso de calor.

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Infografía con ilustraciones de un vaporizador de ropa, prendas de vestir y bloques de texto informativo.
Las etiquetas de cuidado indican el tratamiento máximo permitido para cada pieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación coincide con el sistema de símbolos de la Ginetex, alineado con la norma ISO 3758:2023. Antes de intervenir una prenda, la pauta es:

  • Revisar las indicaciones de lavado, planchado y cuidado profesional
  • No aplicar vapor si aparece la advertencia “no usar vapor”
  • Recurrir a limpieza especializada cuando el material, la construcción o los adornos lo requieran

1. El cuero puede perder aceites y quedar marcado

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El cuero pierde aceites y puede agrietarse o quedar marcado con el calor y la humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuero no debe plancharse ni vaporizarse. El calor puede alterar su forma, agrietarlo o mancharlo, mientras que la humedad puede dejar marcas de agua. Allen aconseja usar acondicionador específico y consultar a un especialista ante dudas, sobre todo en piezas de alto valor.

La normativa de etiquetado de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos contempla, además, la indicación de limpieza profesional con métodos especiales para cuero y gamuza.

2. El terciopelo requiere controlar la humedad

Una persona sentada en una silla de metal viste un pantalón de terciopelo azul, un suéter beige y zapatos de tacón alto junto a una mesa.
El terciopelo puede desarrollar vetas, encogerse o decolorarse por una exposición excesiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El terciopelo de seda o algodón puede admitir vapor solo si la etiqueta lo permite, pero su exposición excesiva a humedad y calor puede producir marcas, vetas, encogimiento o decoloración.

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Las versiones elaboradas con mezclas de poliéster o rayón también pueden dañarse. Si está permitido, la guía propone hacer una prueba desde el revés en una zona poco visible. Para mayor seguridad, sugiere un tablero para terciopelo o un servicio especializado.

3. Los recubrimientos pueden degradarse con vapor

Un sofá y un sillón a rayas naranjas y beige en un patio con dos mesas redondas de mármol, plantas en macetas grandes y luz solar.
Los recubrimientos repelentes al agua pueden degradarse o separarse de la tela base. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las telas enceradas, estampados de cera y prendas exteriores con revestimiento repelente al agua no deben recibir vapor. El calor y humedad pueden degradar o derretir esa capa, volverla pegajosa o separarla de la tela base.

Para estos artículos, la indicación es limpiarlos a mano o con un paño húmedo y dejarlos secar colgados en un lugar fresco y ventilado.

4. La gamuza se endurece al contacto con humedad

Vista lateral de una persona con chaqueta de ante marrón, pantalones blancos y mocasines. Sostiene un bolso de cuero con un pañuelo de lunares, frente a una pared gris.
La gamuza puede endurecerse y cambiar de tono cuando entra en contacto con la humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque su acabado parezca textil, la gamuza procede de piel animal y comparte la sensibilidad del cuero. El vapor puede endurecerla, modificar el tono y dejar marcas por condensación difíciles de revertir.

Para retirar suciedad superficial, Allen recomienda un cepillo para gamuza o paño de microfibra; la limpieza profunda corresponde a un especialista.

5. Los pliegues marcados pueden perder definición

Una mujer vestida con una falda plisada negra, camiseta blanca con estampado y zapatillas deportivas en una habitación con suelo claro.
Los pliegues definidos pierden su estructura cuando el vapor modifica la caída del tejido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vapor puede desarmar la estructura de faldas o pantalones con pliegues definidos y hacer que la caída sea más fluida, en especial en seda o gasa. Si no hubiera otra alternativa, debe usarse la potencia más baja. Para conservar la forma, conviene recurrir a un servicio especializado.

6. Las chaquetas estructuradas reúnen materiales distintos

Una mujer con saco gris, falda negra, medias grises, calcetines blancos y mocasines negros camina por una acera junto a un edificio.
Las chaquetas estructuradas combinan materiales que reaccionan de forma distinta al calor húmedo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sacos, blazers y abrigos con forro pueden combinar capas naturales y sintéticas en rellenos y uniones. Por eso, su reacción al vapor no siempre es previsible: el calor prolongado puede deformar la estructura o afectar tejidos con prestaciones térmicas o climáticas.

Las manchas se deben tratar de forma localizada. Se requiere especial cuidado con hombreras, corsés o piezas con refuerzos de plástico o metal.

7. Los adornos pueden despegarse o deformarse

Unos jeans azules rotos, una blusa blanca bordada, un sombrero marrón, un bolso de cuero color camello, dos botas marrones y varias pulseras doradas y plateadas.
Los adornos textiles pueden despegarse, deformarse o perder brillo durante la vaporización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bordados, cuentas, lentejuelas e hilos metálicos exigen precaución. El vapor puede aflojar adhesivos, deformar o volver opacos adornos plásticos y alterar acabados metálicos.

Si la etiqueta lo admite y el procedimiento resulta imprescindible, la guía aconseja trabajar desde el reverso con una malla protectora o un paño entre el equipo y la prenda.

8. Vaporizar ropa sucia puede fijar manchas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El vapor aplicado sobre ropa sucia puede fijar las manchas y empeorar los malos olores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vapor no sustituye al lavado. Aplicarlo sobre una prenda con manchas o malos olores puede fijar la suciedad y empeorar el problema.

Las piezas que se vaporizan deben estar limpias y secas. En artículos aptos para máquina, el lavado y un secado a baja temperatura pueden ser la alternativa indicada para reducir arrugas.

9. La prohibición de la etiqueta prevalece sobre cualquier método

Primer plano de etiqueta de cuidado en prenda floral con símbolos de lavado a 30°C, ciclo delicado y no usar secadora. Texto: DELICATE CYCLE / DO NOT TUMBLE DRY.
La prohibición de vapor en la etiqueta prevalece sobre cualquier método casero para quitar arrugas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una etiqueta que indique “no usar vapor” debe respetarse, ya que Ginetex señala que sus símbolos establecen el tratamiento máximo admisible para cada prenda y advierte que esta técnica puede provocar daños irreversibles en determinados tejidos o acabados.

Si no existe una prohibición expresa, conviene hacer primero una prueba en una zona interior y a varios centímetros de distancia. Si el material reacciona de forma desfavorable, corresponde suspender el procedimiento.

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