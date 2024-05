La pulsera menstrual llegó a los Premios Gardel 2024: el símbolo global de salud dijo presente para generar conciencia

La pulsera menstrual llegó a los Premios Gardel 2024: cómo este símbolo global de salud dijo presente para generar conciencia

Este martes 28 de mayo las estrellas se reunieron en el evento más esperado de la música argentina: los Premios Gardel 2024. Sin embargo, no solo se trata de la 26ª entrega de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif), sino que además se conmemora el Día de la Higiene Menstrual. Luz Gaggi, nominada como “Mejor Nuevo Artista” y “Mejor Álbum Artista Pop” en esta edición, no solo es protagonista de la jornada por su talento, sino que, además, se suma a crear consciencia sobre esta problemática al usar la pulsera menstrual.

“Esta pulsera es un símbolo global que impulsa una ONG Global que se llama WASH United y que Kotex está visibilizando para representar la duración promedio de un ciclo menstrual, por eso cuenta con 28 mostacillas, de las cuales 5 son rojas”, explicó la artista a Infobae, durante su paso por la alfombra.

Y agregó: “La idea es que se hable del tema y dar visibilidad al ciclo menstrual, que es algo sobre lo que no se habla y muchas chicas no tienen información”. Es por eso que esta fecha emblemática busca promover el conocimiento sobre el ciclo y la higiene menstrual, además de cambiar las percepciones negativas asociadas a la menstruación.

Luz Gaggi, nominada a “Mejor Nuevo Artista” y “Mejor Álbum Artista Pop”, usa una pulsera menstrual en los Premios Gardel 2024, promoviendo la conversación sobre la higiene menstrual y rompiendo tabúes en una causa apoyada por la ONG global WASH United. Nicolas Stulberg

Se trata de un símbolo que se traduce en una causa que representa a 1.9 mil millones de personas en el mundo y que se convirtió en algo más que una efeméride, ya que se consolidó como un movimiento que reúne a diversas organizaciones, empresas, gobiernos y actores sociales en un esfuerzo global para promover la salud menstrual y eliminar los estigmas que persisten, en gran parte, debido a su percepción como un tabú social.

Según un estudio liderado por WASH United, en Argentina el 63% de las mujeres y niñas no se sienten cómodas en situaciones sociales durante la menstruación, lo que provoca que el 14% de las niñas falten a la escuela y el 7% de las mujeres al trabajo en esos días. En Brasil, el 73% de las mujeres y niñas sienten incomodidad en situaciones sociales. El estudio revela también que el 35% de las mujeres en Argentina y Brasil aún no entienden cómo funciona el ciclo menstrual.

¿Todavía pensás que hay estigmas alrededor de la menstruación?, pregúntó Infobae. “Sí, creo que menos, que hoy los jóvenes tenemos otra cabeza, pero todavía existe la pregunta: ¿Tu mal humor es porque te vino? ¿Estás en tus días? Y eso, ya no va más”, resaltó la artista.

La iniciativa de la pulsera menstrual, impulsada por WASH United y Kotex, busca eliminar los estigmas y limitaciones asociados a la menstruación, proporcionando información precisa y fomentando un diálogo abierto sobre la salud menstrual en América Latina. (Getty Images/iStockphoto)

En ese tono, Gaggi destacó que, en la actualidad, si vida diaria no se ve limitada por el periodo menstrual: “Ahora no, pero cuando era más chica y estaba indispuesta, ir a La Plata, por ejemplo, o asistir a una pileta me costaba más”. “Las mujeres estamos progresando. Recontra, mírame. E incito a las mujeres a que vayamos por lo que queremos, que los sueños se hacen realidad y más. Hay que trabajar, pero se logran”, concluyó.

Más allá de crear conciencia sobre la importancia de la higiene menstrual, Gaggi no olvidó el glamour y un estilo único que cautivó a todos en la alfombra roja. En ese sentido, la diseñadora Verónica de la Canal aseguró: “Me encanta. Tiene un estilo muy gótico y con mucha fuerza. Está muy bien todo el look. Tiene como líneas gótico pop. Está impecable. Adoro el make up y el pelo, además de los accesorios. Como se vistió tiene correlación con el estilo de música por el que transita”.

En tanto, el diseñador Gustavo Pucheta, ganador del Martín Fierro de la Moda 2023 en la categoría Mejor Diseñador Innovación, agregó: “La superposición de este conjunto es hermoso. Y el contraste de los géneros dialogan de una manera que acompañan divino a la silueta del vestido. Un total acierto”.

La visibilidad de la pulsera menstrual en los Premios Gardel subraya la importancia de la educación sobre la higiene menstrual, buscando eliminar estigmas y limitaciones que afectan a millones de mujeres y niñas en Argentina y el mundo.

De la música a la salud: la importancia de generar conciencia sobre la Higiene Menstrual

“Cuando comenzamos el movimiento en 2014 había un gran silencio alrededor de la higiene y la salud menstrual. En los últimos 10 años, el Día de la se consolidó como un movimiento internacional con más de 1,000 organizaciones asociadas y un alcance que pasó de 22 millones de personas a uno de 705 millones”, recapituló Thorsten Kiefer, director ejecutivo de WASH United.

Esta acción, que hoy se hace presente en los Premios Gardel 2024, es una iniciativa que lleva más una década de trabajo y Kotex ha sido uno de los principales patrocinadores de la causa. Es por eso que, una vez más, reafirma su compromiso con la educación y la erradicación de los estereotipos negativos asociados a la menstruación en América Latina y el mundo.

“Desde Kotex creemos que es fundamental proporcionar información precisa sobre la menstruación para romper estigmas y limitaciones”, comentó Claudia Casella, jefa de marketing del Cono Sur para las categorías de adulto y cuidado femenino de Kimberly-Clark. Es por eso que se realizaron diferentes acciones mediante influencers en toda la región a través de las redes sociales. Una de ellas fue el cambio de la foto de perfil, incluyendo el símbolo de la pulsera y una invitación para que sus seguidores a apoyar la causa.