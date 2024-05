Premios Gardel 2024: todos los looks de la alfombra roja

Joaquín Levinton, Taichu, Luck Ra y Nicki Nicole con elecciones y estilos completamente distintos

Este martes 28 de mayo se lleva a cabo una nueva edición de los Premios Gardel. Se trata de la 26ª entrega de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif) para reconocer lo mejor de la música nacional.

Al igual que en los últimos años, la ceremonia se realiza en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires y contará con destacados números musicales. Como en cada edición, la alfombra roja es sin dudas un evento aparte que reúne los mejores looks de las figuras del mundo de la música.

La diseñadora Verónica de la Canal y el diseñador Gustavo Puchetta, ganador del Martín Fierro de la moda en la categoría, Mejor Diseñador Innovación, describieron a Infobae, los looks más impactantes de la alfombra roja de los Gardel.

Lali Espósito

Lali Espósito y un vestido impactante con transparencias

Lali Espósito deslumbró en la alfombra con vestido con transparencias. “Me gusta la morfología del vestido y las combinaciones de texturas. El pelo está muy bien y todo su estilismo en general acompaña bien. Amalgama muy bien todo su look”, opinó De la Canal sobre la cantante y actriz.

“Otra persona que entendió todo”, dijo Pucheta. “Vino a dejarnos otro momento en la alfombra de los Gardel. Tiene todos los ítems: transparencia, corsetería y una silueta que la acompaña perfecta”.

L-Gante

L-Gante con saco y chaleco hacien juego. Lució los detalles de bijou que lo caracterizan (Nicolas Stulberg)

“Hace honor a su apodo, está super elegante siguiendo tendencias”, sostuvo De la Canal sobre L-Gante. “Está muy bien elegidos los largos del saco con el estilo del pantalón; el que usé chaleco y esos detalles de bijou están muy equilibrados también”.

Por otro lado, destacó que el artista marca tendencia usando doble reloj en la muñeca, “pequeños guiños de moda que hacen a su personalidad. Las texturas del saco y el chaleco son muy acertadas, al igual que el color”.

Miranda!

Miranda! ambos con gafas y dos looks acertados, según los expertos (Luciano Gonzalez)

“Me gustan mucho los looks de Miranda! Los colores. La corbata de ella matchea bien con el traje de él. Y la textura de ese traje en ese velvet color que da chocolate oscuro combinado con la polera y las zapatillas, me gusta muchísimo”, comenzó diciendo Verónica de la Canal a Infobae.

Y sumó: “Ella eligió la tendencia over size y le dio el toque femenino con los guantes de cabritilla. El largo del pantalón queda muy bien. Están muy modernos y tiene que ver con lo que quieren como pareja de canto. Me gusta más el look de él que el de ella”.

“Si este es el inicio de la alfombra, me parece espectacular. La silueta que eligieron ambos, las materialidades de sus sastrerías y los accesorios seleccionados, es una propuesta más que acertada y con todos los ítems de tendencia. Hablemos de la corbata de ella, tipo trenza de cabello, largo de pantalón, morfología de los guantes y sesgó masculino en fusión con él. Ellos son bárbaros, lo demostraron en estos looks”, dijo por su parte Gustavo Pucheta.

Laura Esquivel

Laura Esquivel y un vestido con brillos de "líneas muy frescas y sexy", según describió De la Canal (Luciano Gonzalez)

Laura Esquivel fue una de las primeras en llegar. “Tiene un vestido en mini paillet en color verde musgo que es muy tendencia. Las líneas también son muy de tendencia porque es una línea tipo en agua con un tajo en el lateral. Es de líneas muy frescas y sexy. Me gusta verla en este lugar jugado y sexy en estos premios. El make up y las uñas está genial”, dijo De la Canal, quien sostuvo que también le gustó la modernidad que le dieron al lazo que hace un cruce en la cintura y después cae.

“El color me parece muy arriesgado y un súper ítem de temporada. Color y el brillo es muy buena elección para este tipo de alfombra cargada de tanta música”, dijo por su parte Pucheta.

Leo García

Leo García con un look rocker y su infaltable gorra (Luciano Gonzalez)

Leo García, siempre divertido, llegó con un look. “Me encanta la chaqueta. Tiene mucho diseño y me gusta el color. La combinación con los colores de la gorra y las zapatillas. Esa parte me fascina. Tal vez en vez de un jean, me hubiese gustado más sastrero para que el look quede más arriba a nivel diseño. El largo de la chaqueta me da muy moderno”, dijo De la Canal.

“Leo García, fiel a su estilo, me gusta. Ítems zapatillas son el imprescindible de esta temporada y el contraste de los materiales es tremendo, van desde denim hasta llegar al brillo”, agregó Pucheta.

Luck Ra

Luck Ra y una combinación del azul con el negro, uno de los más elegantes (Luciano Gónzalez)

Luck Ra fue uno de los que mejor vistieron. “Me encantó la combinación del azul con el negro y tiene la parte de abajo de la remera negra que es transparente. Ese juego de texturas me gustó mucho. Me gusta el calzado. Es un look muy rockeado y moderno. Es ideal para esta entrega de premios”, sostuvo De la Canal sobre el artista

Taichu

Taichu y un body negro ajustado, estilo traje de baño. Lo llevó con un abrigo largo de piel con tonos marrones y grises. (Luciano Gonzalez)

De la Canal sostuvo sobre Taichu: “A veces ser transgresora y querer marcar una tendencia tiene un equilibrio. Acá, el abrigo me gusta muchísimo y ella tiene un físico fabuloso, pero faltó esa magia para que el vestido sea sexy, sin estar tan expuesta. Le falta un cat suit transparente debajo, o unas medias con mucho diseño, u otro tipo de calzado”, dijo De La Canal.

Y agregó: ”En vez de ser un atuendo jugado o de tendencia, se quedó por la mitad”.

Rusherking

Rusherking y un look oversize con el que impactó en la alfombra roja de los Gardel (Luciano Gonzalez)

“Esto es lo que estábamos esperando ver en una alfombra”, sentenció De la Canal. “Está impecable, marcando tendencia, colores, presencia y detalles en el estilismo. Esa polera, la cadena. Todo impecable”, agregó la diseñadora sobre el look de Rusherking.

Sistars

Sistar en la alfombra roja de los Gardel (Luciano Gonzalez)

Para De la Canal, Sistar, “estuvo muy acertado que hayan elegido tonos que matcheen entre sí y tuvieron en cuenta detalles como la morfología de los vestidos. Es decir, que tengan relación sin que sean iguales. Son colores en la gama de los neutros que son muy de tendencia para la temporada”.

“El match nuevamente se hace presente. Y el ítem que está y va a estar es la transparencia en esta temporada y la siguiente. Ellas fueron por eso y la simetría entre ellas divinas”, agregó Pucheta.

Nicki Nicole

"La morfología del vestido le queda muy bien porque esa línea sirena la estiliza y alarga su figura", dijo De la Canal sobre Nicole (Luciano Gonzalez)

Sin dudas Nicki Nicole fue una de las mejores vestidas de la noche. De la Canal elogió el look de Nicole. “Impresionante, fabuloso el color, la silueta, su pelo, el makeup digna de una estrella. La morfología del vestido le queda muy bien porque esa línea sirena la estiliza y alarga su figura. Está soberbia”, dijo la diseñadora.

“Nicki entendió todo. Fue a generar un momento en la alfombra de los Gardel. La liquidez que se ve en el total del género de su vestido es tremendo El color hasta parece estar conceptualizado en función a la escenografía”, dijo Pucheta sobre Nicole.

Flor Vigna

Flor Vigna y una propuesta que tuvo opiniones encontradas de parte de los expertos (Luciano Gonzalez)

“Flor me parece uno de los looks más divertidos y hablemos de su cabello que se roba todo. Es tremendo el color que lograron en su pelo Es lo que más me gusta”, dijo Pucheta sobre el look de Flor Vigna.

De la Canal, agregó: “Siento que no la favorece ese look, no me da alfombra roja ni moderno. No termina de ser un look para esa ocación, ella es preciosa y no la favorece”.

Joaquín Levinton

Para los expertos, Joaquín Levinton, el cantante de Turf, fue uno de los mejores vestidos. A diferencia de otros artistas, dejó las zapatillas que son tendencia y eligió botas (Luciano Gonzalez)

Para De La Canal, lo de Joaquín Levinton, fue fabuloso. “Impecable la sastrería, los zapatos, los accesorios. Está impresionante, uno de sus mejores looks”, sostuvo la diseñadora.

Pucheta coincidió con De la Canal: “Joaquín, otro acierto. Me encanta. Los largos de los sacos que estamos viendo en esta alfombra es genial. El conjunto y los accesorios son aciertos que hablan de su histrionismo, pero el saco es el ítem no solo de la temporada sino de todo este conjunto”.

Fer Vázquez

Fer Vázquez con un saco entallado con hombreras desplazadas y un rojo total impactante by Pucheta Atelier (Luciano Gonzalez)

De la Canal sostuvo que Fer Vázquez de Rombai, se destacó porque se jugó por un total look bien shocking. “Siento que le faltó algo debajo del saco. Una remera o una camisa, tal vez de muselina con un moño grandote. O que hubiera terminado el look con algún detalle de collares. Para la proporción del saco con el pantalón tal vez le hubiera sacado las plumas porque ya con el color, la morfología de estilo oversize, la disposición de las plumas, siento que le saca fuerza al look”, analizó la diseñadora.

Pucheta, quien fue el diseñador del traje de Vázquez, sostuvo: “Este traje lo diseñamos desde Atelier. Está compuesto por un saco entallado con hombreras desplazadas, solapas de raso y pespuntes al tono. Al conjunto se le aplicaron plumas con cristales aplicados a mano en degradé, para lograr un efecto más longitudinal”.

Fabiana Cantilo

(Prensa Premios Gardel)

“Fabiana Cantilo es puro talento”, dijo De la Canal. “Combinó muy bien los colores y está fiel a su estilo de líneas clásicas con un dejo de rock”, agregó.

Trueno

Trueno eligió una chaqueta corta en cuero con el pantalón oversize (Luciano Gonzalez)

Turno es sin dudas uno de los artistas nuevos que marca tendencia, y lo hace no solo con la música. “Me gusta mucho la combinación de esa chaqueta corta en cuero con el pantalón oversize. Los bolsillos de adelante tienen una disposición que aporta modernidad. Tiene que ver con él y su personalidad. Se lo ve cómodo, como parte de su día a día”, dijo De la Canal.

