El legado de la alfombra roja de Cannes 2024: glamour, alta costura y estilos que definieron al festival

Barbara Palvin, Juliette Binoche, Anya Taylor-Joy, Bella Hadid y Jenny Stray Spetalen, algunas de las figuras que deslumbraron en la alfombra roja de Cannes en la 77 edición del Festival de Cannes 2024

La 77ª edición del Festival de Cannes, que comenzó el martes 14 de mayo y se extendió hasta el día de ayer, fue el epicentro de la industria que palpita al ritmo de proyecciones y estrenos,

En la jornada de cierre del sábado 25, la película estadounidense “Anora”, dirigida por Sean Baker, se alzó con la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2024. El Festival también premió a “All We Imagine as Light” de Payal Kapadia con el Gran Premio del Jurado, reconociendo su propuesta innovadora. Asimismo, el Premio del Jurado fue para “Emilia Pérez” de Jacques Audiard, una obra que explora la identidad y la justicia social desde una perspectiva única.

Como cada año, este prestigioso festival, tuvo en cada jornada, una pasarela de looks espectaculares. Se trata de una de las red carpets más convocantes del mundo. Este evento, que sigue de cerca a la Met Gala celebrada cada primer lunes de mayo en Nueva York, no solo es un escaparate para la industria del cine, sino también un acontecimiento fundamental para la moda.

Frederique Bel posa en la alfombra roja con un vestido con flores bordadas en lentejuelas y espalda descubierta REUTERS/Stephane Mahe

Situado en la cúspide de los festivales europeos junto a Venecia y Berlín, Cannes reúne a las figuras más destacadas del séptimo arte y la moda, atrayendo la atención de medios internacionales y espectadores de todo el mundo. Las estrellas del cine internacional lucen aquí trajes de alta costura, con diseños que combinan la elegancia atemporal con toques modernos.

A medida que fue avanzando el festival, se fueron apreciando las distintas tendencias, entre ellas, los brillos, que se convirtieron en los protagonistas, como en el caso de Demi Moore, con un vestido enteramente bordado en lentejuelas. La red carpet fue testigo de estilos impactantes y arriesgados. Desde transparencias hasta apliques elaborados, las estrellas no temieron experimentar con sus atuendos.

Las transparencias fue otra constante: celebridades como Bella Hadid y Stefaniya Marakova, deslumbraron con vestidos que jugaban con la transparencia y los cortes asimétricos, mostrando que la moda puede ser una poderosa forma de expresión artística.

Leonie Hanne deslumbró con un espectacular vestido con voluminosas mangas, gran escote y una larga cola (REUTERS/Sarah Meyssonnier TPX IMAGES OF THE DAY)

Finalmente, los apliques se consolidaron como los grandes protagonistas. Diseños cargados de detalles, desde flores hasta incrustaciones brillantes, adornaron los trajes de las asistentes al festival. Estos elementos añadieron un toque de fantasía y sofisticación, elevando el nivel de los looks presentados.

Vestidos con cola

Los vestidos de cola fueron furor en esta edición del Festival de Cannes. Varias figuras se destacaron con grandes atuendos y es uno de los detalles que suelen incluir los diseños que lucen las actrices indias sobre la alfombra roja.

Ejemplo de ello fue el look que Urvashi Rautela, con dramáticas proporciones y múltiples flores pegada en una cola kilométrica.

Urvashi Rautela deslumbró con un vestido rosa al cuerpo, con una larga cola con flores aplicadas (REUTERS/Yara Nardi)

Leonie Hanne, una de las influencers, fashionista y empresaria alemana más famosa, optó por la eterna combinación del blanco y el negro, y la singularidad de una glamorosa creación con voluminosas mangas, gran escote y una larga cola.

Por otro lado, la actriz dominicana Massiel Taveras impactó con un vestido con una capa de casi 3 metros diseñado por Giannina Azar, quien ha vestido a famosas como Beyoncé, Jennifer López, Alejandra Espinoza o Thalía, para posar en la exclusiva alfombra roja francesa.

La actriz dominicana Massiel Taveras se llevó todas las miradas con un vestido con una capa de casi 3 metros con una imagen de Cristo, decorado con unos 10.000 cristales Swarovski y un sistema de iluminación en la corona (REUTERS/Yara Nardi)

La capa presentaba una imagen de Cristo con la corona de espinas, decorado con unos 10.000 cristales Swarovski y un sistema de iluminación en la corona, una obra de arte pintada a mano por el también dominicano Yan Paéz.

Taveras completó su glamoroso atuendo con una cartera Chanel, aretes de Van Cleef Arpels, varias gargantillas y broches de Swarovski y pulseras de diamantes de Cartier.

La gala dentro del festival

Nabilla Benettia Vergara posa en la Gala amfAR Gala Cannes 2024 (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

La gala amfAR de Cannes es un evento en sí mismo donde varias de las figuras que pasaron por la alfombra roja vuelven a hacer otra aparición con looks más sofisticados.

Se trata de una de las fiestas solidarias más esperadas del año. La región francesa celebra anualmente este evento con el objetivo de recaudar fondos para la investigación contra el sida.

Su alfombra roja se ha convertido en los últimos años en foco de atención, porque por ella suelen desfilar las tendencias más atrevidas que se replican luego en el mundo de la moda.

Tatiana Korsakova con un vestido completamente transparente con capucha REUTERS/Clodagh Kilcoyne

La Gala amfAR mantiene esta tradición, presentando looks icónicos donde se mezcla lujo y elegancia. Entre las figuras se destacaron Diane Kruger quien optó por un vestido de efecto arrugado en color verde lima, con volumen en el pecho, escote en la espalda y una estrecha cola.

Elsa Hosk eligió un vestido de Matthew Reisman con estructura en el escote y detalles de plumas negras.

Cher lució un total look negro con un vestido largo de gasa semitransparente y abrigo de piel (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Cher apostó por un total look negro compuesto por un vestido largo de gasa semitransparente, un abrigo oversize de piel y tacones de plataforma metalizados. El toque rebelde lo aportaban sus guantes abiertos con tachuelas.

Sarah Ferguson optó por un vestido-capa blanco con apliques de pedrería, escote en pico y corte midi.

Barbara Palvin eligió un vestido con escote palabra de honor y larga cola REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Barbara Palvin optó por el tono melocotón para un delicado vestido largo de escote palabra de honor, con detalles en pico. Una larga cola nacía de la espalda, dando un remate de glamour a un vestido sencillo pero de destacada belleza.

Impacto y colores

Además de impactantes transparencias, hubo brillos de ensueño y una paleta de colores donde el rojo fue uno de los más elegidos.

Heidi Klum, Jane Fonda, Meryl Streep luciendo sus distinguidos looks en la red carpet de Cannes

Este año, la icónica actriz de Hollywood, Jane Fonda, sorprendió en la primera jornada con un traje de Elie Saab y abrigo de animal print. Fonda combinó una gabardina de leopardo con un traje sastre negro que presentaba detalles florales en el torso, capturando todas las miradas.

Otra actriz que llamó la atención al comienzo del festival, fue Meryl Streep, quien llevó un vestido blanco de manga larga de Dior.

La ceremonia de apertura del festival no solo dio luz verde a una maratón cinematográfica, sino que también se convirtió en un homenaje viviente a los íconos del cine. Streep recibió una Palma de Oro de Honor en un acto que recordó al mundo entero la capacidad del cine para celebrar la trascendencia, la belleza y el cambio.

Juliette Binoche deslumbró con un impactante vestido rojo de Dior, con sus hombros al descubierto REUTERS/Sarah Meyssonnier

Heidi Klum se destacó en esa jornada, con un increíble vestido rojo con abertura de la colección Couture Primavera-Verano 2024 de Saiid Kobeisy.

La modelo alemana mantuvo su estilo característico luciendo un vestido de seda roja de corte barroco.

Anya Taylor-Joy optó por un vestido con escote asimétrico y completó su look con una gran pamela de rafia natural de Jacquemus, gafas de sol y stilettos REUTERS/Stephane Mahe

La talentosa actriz Juliette Binoche también deslumbró con un impactante vestido rojo de Dior. Por su parte, Eva Green confirmó el estilo mob wife que estalló a comienzos de año, retomando una tendencia que se espera marque la temporada.

Anya Taylor-Joy optó por un vestido con escote asimétrico que dejaba al descubierto un hombro con una manga fluida, completando su look con una gran pamela de rafia natural de Jacquemus.

Transparencias, las grandes protagonistas

Bella Hadid, Stefaniya Marakova y Nadia Lee Cohen, todas luciendo las transparencias, que han llegado para quedarse

La Semana de la Moda de París dejó claro que una de las tendencias más destacadas para 2024 es la transparencia en el vestuario.

Diseñadores como Courrèges, Chloé, Saint Laurent y Acne Studios mostraron colecciones audaces para la temporada otoño-invierno 2024/2025, influidas por el movimiento #FreeTheNipple.

Paola Turani luciendo un vestido diseñado por Rahul Mishra, conocido como “The Marvel” REUTERS/Sarah Meyssonnier

Bella Hadid volvió a impactar con un vestido de la colección otoño 2024 de Saint Laurent, diseñado por Anthony Vaccarello. El atuendo, presentado por primera vez en la semana de la moda, se caracteriza por su transparencia y costuras estratégicamente colocadas, preservando la modestia.

El atuendo, diseñado por Anthony Vaccarello, tenía un escote halter con copas confeccionadas con tela de media con total transparencia, un torso formado por varias pantimedias anudadas y una falda midi con un dobladillo marcado. Hadid complementó su look con sandalias peep-toe de color caoba y pendientes de gota.

La modelo rusa Natasha Poly posa en la red carpet con un vestido negro con un solo bretel y una importante abertura en la pierna REUTERS/Sarah Meyssonnier

La modelo italiana Paola Turani deslumbró con un impresionante vestido negro diseñado por Rahul Mishra. Conocido como “The Marvel”, el vestido destaca por su escote sin tirantes y su falda acampanada adornada con paneles transparentes.

La pieza contó con un corpiño tipo corsé y detalles de lentejuelas plateadas que resplandecen sobre la base negra, formando el motivo de una serpiente de pedrería que se enrosca alrededor de la silueta.

Stefaniya Makarova lució una transparencia total con apliques rojos que simulaban pétalos de flores. Combinó con zapatos también con flores

Nadia Lee Cohen, la artista, fotógrafa y cineasta británica, mostró su estilo único y dramático con un osado vestido negro de total transparencia en la alfombra roja del estreno del film The Shrouds. La pieza, que ya había publicado en sus redes sociales semanas antes, se complementó con gafas oscuras, enfatizando su estética cinematográfica y extravagante.

Natasha Poly rompió con la sobriedad de la alfombra roja luciendo un audaz vestido negro transparente de un solo tirante.

Araya A. Hargate se destacó con un impresionante vestido de encaje guipur de Maison Margiela REUTERS/Stephane Mahe

El diseño incluía un corsé a rayas y una falda asimétrica que acentuaba su figura. Poly completó su look con unos zapatos mules de punta afilada que complementaban perfectamente su estilo.

Lady Victoria Hervey, aristócrata británica, siguió la tendencia “naked” con un vestido largo semitransparente adornado con pequeños cristales y apliques en forma de pétalos. Este estilo, popularizado en las últimas temporadas, evoca el icónico look de la princesa Diana en Cannes en 1987.

Lady Victoria Hervey siguió la tendencia “naked”, que está causando furor en 2024, dejando a la vista la ropa interior con su vestido en color celeste (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Vic Carmen Sonne, actriz danesa, deslumbró con un vestido transparente de Louis Vuitton durante la premiere de su última película, The Girl With the Needle.

Diseñado por Nicolas Ghesquière, el atuendo simboliza un “momento de círculo completo” para la actriz, quien reveló que su primer objeto de deseo materialista fue un llavero de la misma marca.

Sienna Miller, quien asistió a la premiere mundial de Horizon: An American Saga, producción dirigida y protagonizada por Kevin Costner, llegó acompañada de su hija Marlowe, de 11 años.

Sienna Miller, que apostó por un vestido de gasa de Chloé, estuvo acompañada por su hija de 11 años Marlowe Sturridge REUTERS/Stephane Mahe

Miller llevaba un vestido celeste de gasa con volados y transparencias de Chloé, que combinaba lo romántico y bohemio. A su lado, Marlowe lució un vestido adornado con una gran rosa en la cintura.

Brillos de ensueño

Este año, los brillos y lentejuelas fueron también protagonistas indiscutidos con diseñadores y celebridades que presentaron atuendos que capturaron todas las miradas y reafirmaron una vez más el estatus de Cannes como cuna del glamour y la moda distinguida.

Naomi Campbell deslumbró con un vestido negro de Chanel, de la colección otoño-invierno 1997 REUTERS/Sarah Meyssonnier

Eva Longoria deslumbró con un vestido celeste con pedrería y aperturas, y una gran cola como toque de distinción.

Demi Moore también fue una de las más elegantes con un glamoroso vestido rojo bordado con lentejuelas que ensalzaron su figura.

Demi Moore lució un vestido rojo bordado con lentejuelas, entallado al cuerpo REUTERS/Sarah Meyssonnier

Rossy de Palma, siempre original, optó por un vestido a lunares con sombrero negro para la gala de Cannes, combinando su look con gafas de sol y lápiz labial rojo.

Rossy de Palma eligió los lunares REUTERS/Sarah Meyssonnier

Alexa Chung lució un corsé negro ceñido a la cintura sobre un espectacular vestido que presentaba una gran falda de tul, mientras que Anja Rubik se destacó con un vestido de impactante escote que combinó con un foulard negro.

Emma Stone lució un vestido rojo oscuro de Louis Vuitton, cubierto de lentejuelas de pies a cabeza y con volados en el ruedo.

La actriz Emma Stone se decidió por un vestido rojo oscuro de Louis Vuitton, con un importante escote REUTERS/Sarah Meyssonnier

La actriz rusa Stefaniya Marakova impresionó en la alfombra roja del estreno de la película Les Femmes au balcon con un vestido de tela de malla en tono nude, adornado con aplicaciones que simulaban pétalos de flores rojas.

Jenny Stray Spetalen fue otra de las figuras que llamó la atención con un vestido con alas estilo mariposa.

Jenny Stray Spetalen posa en la alfombra roja durante las llegadas para la proyección de la película 'Le Comte de Monte-Cristo' (El Conde de Monte-Cristo) REUTERS/Yara Nardi IMÁGENES TPX DEL DÍA.

La artista y cineasta británica Nadia Lee Cohen se consolidó como una de las personalidades más destacadas de los últimos años. Mostró su estilo dramático y extravagante en la alfombra roja con un vestido negro de total transparencia.

Apliques y accesorios

Los apliques se convirtieron en los grandes protagonistas de los looks de las celebridades, añadiendo un toque de drama y sofisticación a sus atuendos.

Iris Mittenaere impactó con un vestido de Stéphane Rolland con una figura escultórica en dorado REUTERS/Sarah Meyssonnier

Este año, los diseñadores se superaron con creaciones que destacaron por sus detalles y adornos, capturando la atención de todos los presentes y los medios de comunicación.

Eva Longoria optó por un espectacular vestido de Tony Ward, que se caracterizó por sus apliques plateados en forma de ramas, distribuidos de manera elegante sobre el tejido.

El diseño no solo resaltaba su figura, sino que también le daba un toque de brillo y sofisticación, convirtiéndola en una de las mejor vestidas de la noche.

Demi Moore, Iris Mittenaere y va Longoria, tres celebrities que apostaron a los apliques y atuendos disruptivos

La ex Miss Universo Iris Mittenaere deslumbró con un vestido de Stéphane Rolland que incluía una impresionante escultura dorada.

Este elemento no solo aportó un aire de majestuosidad, sino que también se convirtió en el foco de atención de su atuendo, destacando la habilidad del diseñador para combinar arte y moda en una sola pieza.

Los accesorios no pasaron desapercibidos en Cannes 2024...

Demi Moore impresionó con un diseño de Schiaparelli Haute Couture, conocido por su enfoque audaz y creativo. El vestido presentaba líneas atrevidas en el busto, adornadas con apliques que resaltaban su estructura y diseño.

La elección de Moore demostró su gusto por la moda vanguardista y su capacidad para llevar piezas que desafían las normas tradicionales.

Aishwarya Rai lució un vestido plateado y turquesa con un efecto visual sorprendente REUTERS/Clodagh Kilcoyne

La actriz india Aishwarya Rai se presentó en la alfombra roja con un vestido de Falguni Shane Peacock, conocido por sus apliques dramáticos.

El diseño de Rai se caracterizó por su opulencia y riqueza en detalles, con adornos que creaban un efecto visual impresionante. Su elección no solo reflejó la riqueza de la moda india, sino también su habilidad para destacar en eventos internacionales.

Los moños no solo se vieron en los smokings, sino también como parte de varios vestidos, entre ellos el de la estrella española Paz Vega REUTERS/Stephane Mahe

Paz Vega sorprendió con un vestido que presentaba un lazo espectacular en la espalda, un detalle que llamó la atención de todos los presentes.

El diseño, aunque simple en su estructura, se elevó a otro nivel gracias a este aplique, demostrando que a veces, un solo detalle puede transformar por completo un look.