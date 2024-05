Copa Mundial de la Cerveza: cuáles son las 6 latinoamericanas que están entre las mejores del mundo

La competición The World Beer Cup (WBC), también conocida como la Copa Mundial de la Cerveza, ha revelado a los ganadores de su edición 2024. Se trata de un evento que cada año pone en el foco a los pequeños e independientes cerveceros artesanales del mundo.

Organizado por la Brewers Association (BA), este certamen celebra la diversidad y la creatividad en la elaboración de esta bebida a nivel global. Con un total de 110 categorías y 172 estilos, la competencia abarca una amplia variedad de sabores y técnicas, destacando lo mejor del toque artesanal. Aquí, seis firmas de Latinoamérica figuraron entre las mejores en sus categorías.

La edición de este año se llevó a cabo en el marco del Craft Brewers Conference® & BrewExpo America, en Las Vegas. Durante siete días, 280 jueces de 37 países evaluaron meticulosamente 9.300 candidaturas. Este notable número de participantes, que incluyó a 2.060 cervecerías de 50 países, refleja el prestigio y la magnitud del certamen.

En su 15ª edición, la competencia incluyó 110 categorías, con una media de 54 cervezas por categoría. Las más reñidas fueron Juicy or Hazy India Pale Ale, con 326 participantes), West-Coast Style India Pale Ale (281), German-Style Pilsener (221), American-Style India Pale Ale (213) y Wood & Barrel-Aged Strong Stout (198).

En cada sección se anunciaron tres ganadores que recibieron el galardón de oro, de plata y de bronce. La participación internacional contó con países como Estados Unidos, Japón, Australia, México, Canadá, Francia, Netherlands, Argentina, Nueva Zelanda, Brasil, Perú, Italia, China, Chile, Alemania, Noruega, Taiwán y España.

Hubo varias cervezas de América Latina que fueron premiadas con medallas de oro en sus respectivas categorías. En la categoría Contemporary Gose, la cerveza “Goiabinha” de Suricato, producida en Porto Alegre (Brasil), se llevó el primer lugar. La “Kross IPA Pomelo” de Southern Brewing Co., originaria de Santiago (Chile), ganó el oro en la categoría Experimental India Pale Ale. Por su parte, “Pueblito” de Compañía Cervecera Hércules, desde Santiago de Querétaro (Mexico), fue galardonada en la categoría Export Stout.

Además, la cerveza “Rose Brut” de Cerveza 7 Vidas, procedente de Tacna (Peru), obtuvo la medalla de oro en la categoría Fruit Beer. En la categoría German-Style Koelsch, “Banquetera” de Buqui Bichi Brewing, elaborada en Hermosillo (Mexico), recibió el oro. Finalmente, en la categoría Old Ale or Strong Ale, la ganadora fue “St. Patrick’s Old Ale” de Brew Center Cervejas Especiais, originaria de Ipeúna (Brazil).

En tanto, la cerveza argentina Juguetes Perdidos logró el bronce en la categoría “Belgian-Style Flanders Oud Bruin or Oud Red Ale”.

En la categoría de cervezas históricas, los ganadores fueron Level Common de Hopkins Farm Brewery en Havre de Grace, Maryland (oro), Hunting Lodge de Jackknife Brewing en Kelowna, Canadá (plata), y Good Familiars de Soundgrowler Brewing Co. en Tinley Park, Illinois (bronce). Este año, los países con más premios obtenidos fueron Estados Unidos, Japón, Alemania y Canadá.

Chris Williams, director de la competición de la World Beer Cup, destacó la importancia de los premios: “Cada premio representa no sólo una calidad excepcional sino también innovación y creatividad, impulsando hacia adelante la industria mundial de la cerveza artesanal. Los ganadores de este año ejemplifican el espíritu de artesanía e ingenio y muestran los diversos sabores y técnicas que hacen de la cerveza una forma de arte”.

La World Beer Cup no es solo un certamen, sino una celebración de la cultura cervecera mundial. Cada cerveza premiada refleja la dedicación y la pasión de los cerveceros artesanales por innovar y mantener viva la tradición. Las técnicas y estilos variados que se exhiben en esta competencia subrayan la rica historia y el futuro prometedor de esta bebida.

Este evento también sirve como un punto de encuentro para los cerveceros de todo el mundo, proporcionando una plataforma para el intercambio de ideas y técnicas. Las nuevas tendencias y sabores emergentes son una prueba del dinamismo de la industria cervecera, que sigue evolucionando y adaptándose a los gustos cambiantes de los consumidores.

Cada edición de la World Beer Cup trae consigo una nueva oleada de creatividad y excelencia. La competencia no solo pone de relieve las mejores cervezas del año, sino que también establece un estándar de calidad que inspira a la industria en su conjunto. Los cerveceros de todo el mundo miran hacia este evento como una oportunidad para crecer y ser reconocidos por sus esfuerzos.

Todos los ganadores por categoría

Cerveza de Trigo Americana (American Wheat Beer): Miner’s Gold Hefeweizen, Lewis & Clark Brewing Co., Helena, Montana (Estados Unidos).

Cerveza de Fruta (Fruit Beer): Rose Brut, Cerveza 7 Vidas, Tacna (Perú).

Cerveza de Trigo con Frutas (Fruit Wheat Beer): Yuzu Weiss, Yokohama Bay Brewing Co., Yokohama (Japón).

Cerveza de Campo (Field Beer): Templin Family Guava Coconut, Templin Family Brewing, Salt Lake City, Utah (Estados Unidos).

Cerveza de Calabaza (Pumpkin Beer): Pumpkin in Lager, Karbach Brewing Co., Houston, Texas (Estados Unidos).

Cerveza con Chile (Chili Beer): Philly Chili, Iron Hill Brewery & Restaurant - Newtown, Newtown, Pennsylvania (Estados Unidos).

Cerveza con Hierbas y Especias (Herb and Spice Beer): Ginzu, 10 Barrel Brewing Co. - Westside, Bend, Oregón (Estados Unidos).

Cerveza de Chocolate (Chocolate Beer): Whistler Winter Dunkel, Whistler Brewing Co., Whistler (Canada).

Cerveza de Café (Coffee Beer): Calf Fiend, ISM Brewing, Long Beach, California (Estados Unidos).

Cerveza de Café Tipo Imperial o Porter (Coffee Stout or Porter): Nightmare Fuel, River North Brewery, Denver, Colorado (Estados Unidos).

Stout o Porter de Postre (Dessert Stout or Pastry Stout): Kauai Pie, Bull & Bush Brewery, Denver, Colorado (Estados Unidos).

Cerveza de Centeno (Rye Beer): Roggenbier, Schulz Bräu Brewing, Knoxville, Tennessee (Estados Unidos).

Cerveza con Miel (Honey Beer): Hachimitsu Mai, Deschutes Brewery - Portland Pub, Bend, Oregón (Estados Unidos).

Cerveza Sin Alcohol (Non-Alcohol Beer): Black Butte Non-Alcoholic, Deschutes Brewery, Bend, Oregón (Estados Unidos).

Cerveza Sesión o Tipo Belga/De Mesa (Session Beer or Belgian-Style Table Beer): Swift Half, Station 26 Brewing Co., Denver, Colorado (Estados Unidos).

India Pale Ale Sesión (Session India Pale Ale): Micro Blaster, Shred Beer Co., Rocklin, California (Estados Unidos).

Porter Fuerte (Strong Porter): Harry Porter, Noble Ale Works, Anaheim, California (Estados Unidos).

Otras Cervezas Fuertes (Other Strong Beer): Peppercorn Imperial Wit, Monkless Belgian Ales, Bend, Oregón (Estados Unidos).

Cerveza Experimental (Experimental Beer): Hill & Hollow: Cayuga, Cinderlands Beer Co. - Foederhouse, Pittsburgh, Pennsylvania (Estados Unidos).

India Pale Ale Experimental (Experimental India Pale Ale): Kross IPA Pomelo, Southern Brewing Co., Santiago (Chile).

Cerveza Histórica (Historical Beer): Level Common, Hopkins Farm Brewery, Havre de Grace, Maryland (Estados Unidos).

Cerveza sin Gluten (Gluten-Free Beer): Session Ale, TWØBAYS Brewing Co., Dromana (Australia).

Cerveza de Estilo Americano-Belga (American-Belgo-Style Ale): Sandy Dunes, River Bluff Brewing, Saint Joseph, Missouri (Estados Unidos).

Cerveza Agria Estilo Americano (American-Style Sour Ale): Dinosour Stone Fruit, Phillips Brewing and Malting Co., Victoria (Canada).

Cerveza Brett (Brett Beer): Neon Butterfly, Deschutes Brewery, Bend, Oregón (Estados Unidos).

Cerveza Brett de Cultura Mixta (Mixed-Culture Brett Beer): Never Been Wrong, Thompson Island Brewing Co., Rehoboth Beach, Delaware (Estados Unidos).

Cerveza Madurada en Barril o Madera (Wood- and Barrel-Aged Beer): 24th Annual Strong Ale Festival Blend, Pizza Port Carlsbad, Carlsbad, California (Estados Unidos).

Cerveza Fuerte Madurada en Barril o Madera (Wood- and Barrel-Aged Strong Beer): Perpetual Peace, No Label Brewing Co., Katy, Texas (Estados Unidos).

Stout Fuerte Madurada en Barril o Madera (Wood- and Barrel-Aged Strong Stout): Dripping Maple, Kane Brewing Co., Ocean, Nueva Jersey (Estados Unidos).

Cerveza Ácida Madurada en Barril o Madera (Wood- and Barrel-Aged Sour Beer): Hops n’ Roses, Captain Lawrence Brewing Co., Elmsford, Nueva York (Estados Unidos).

Cerveza de Frutas Madurada en Barril o Madera (Fruited Wood- and Barrel-Aged Sour Beer): The Virtue of Patience, Bold Monk Brewing Co., Atlanta, Georgia (Estados Unidos).

Kellerbier o Zwickelbier (Kellerbier or Zwickelbier): Weiherer Kräusen Hell, Brauerei-Gasthof Kundmüller, Viereth-Trundstadt (Alemania).

Cerveza Ahumada (Smoke Beer): Mas Fuego, Silver Reef Brewing Co., Saint George, Utah (Estados Unidos).

Lager Ligera Internacional (International Light Lager): Prost Leichtbier, Prost Brewing Co., Denver, Colorado (Estados Unidos).

Pilsener Internacional (International Pilsener): Venga, Cerveceria Colorado, Denver, Colorado (Estados Unidos).

Lager Internacional (International Lager): Nado, Coronado Brewing Co., Coronado, California (Estados Unidos).

Lager Lupulada (Hoppy Lager): Ice-Fu!, North Park Beer Co., San Diego, California (Estados Unidos).

Dunkel Estilo Múnich (Munich-Style Dunkel): Munich Dunkles, Blind Tiger Brewery & Restaurant, Topeka, Kansas (Estados Unidos).

Lager Oscura Internacional (International Dark Lager): The Dark, Third Window Brewing Co., Santa Barbara, California (Estados Unidos).

Pilsener Estilo Alemán (German-Style Pilsener): Pilsner, pFriem Family Brewers, Hood River, Oregón (Estados Unidos).

Pilsener Estilo Bohemio (Bohemian-Style Pilsener): Bublina, BarrieHaus Beer Co., Tampa, Florida (Estados Unidos).

Helles Estilo Múnich (Munich-Style Helles): Clutch, Transmission Brewing, Ventura, California (Estados Unidos).

Dortmunder/Export o Märzen Estilo Alemán (Dortmunder/Export or German-Style Oktoberfest): Skol Crusher Dortmunder, Gemüt Biergarten, Columbus, Ohio (Estados Unidos).

Lager Estilo Viena (Vienna-Style Lager): Ludwig, Brother Chimp Brewing, North Aurora, Illinois (Estados Unidos).

Märzen Estilo Alemán o Rotbier Estilo Franconián (German-Style Maerzen or Franconian-Style Rotbier): Marchtoberfest, Galveston Island Brewing, Galveston, Texas (Estados Unidos).

Schwarzbier Estilo Alemán (German-Style Schwarzbier): Nachtkrapp, Ogopogo Brewing, San Gabriel, California (Estados Unidos).

Bock o Maibock Estilo Alemán (German-Style Bock or Maibock): Ain’t Afraid of No Goats, Metazoa Brewing Co., Indianapolis, Indiana (Estados Unidos).

Doppelbock o Eisbock Estilo Alemán (German-Style Doppelbock or Eisbock): Doppelbock, Northbound Smokehouse & Brewpub, Minneapolis, Minnesota (Estados Unidos).

Lager Estilo Americano (American-Style Lager): Cole’s Light Lager, Wild Ride Brewing, Redmond, Oregón (Estados Unidos).

Lager Contemporánea Estilo Americano (Contemporary American-Style Lager): Zona, 12 West Brewing, Mesa, Arizona (Estados Unidos).

Pilsener Estilo Americano (American-Style Pilsener): 401K, Freetail Brewing Co., San Antonio, Texas (Estados Unidos).

Cream Ale Estilo Americano (American-Style Cream Ale): Amendment Lager, 21st Amendment Brewery, San Leandro, California (Estados Unidos).

Lager Ámbar Estilo Americano (American-Style Amber Lager): Chismosa, Old Caz Beer, Rohnert Park, California (Estados Unidos).

Pale Ale Estilo Australiano (Australian-Style Pale Ale): Dragontail, Icicle Brewing Co., Leavenworth, Washington (Estados Unidos).

Pale Ale Internacional (International Pale Ale): Pale 586, Faction Brewing, Alameda, California (Estados Unidos).

Bitter Especial Extra (Extra Special Bitter): ESB, Old 121 Brewhouse, Lakewood, Colorado (Estados Unidos).

India Pale Ale Estilo Neozelandés (New Zealand-Style India Pale Ale): Wannabe Wallaby, Riip Beer Co., Huntington Beach, California (Estados Unidos).

Barley Wine-Style Ale: Three Ryes Men, Reuben’s Brews - The Taproom, Seattle, Washington (Estados Unidos).

Koelsch Estilo Alemán (German-Style Koelsch): Banquetera, Buqui Bichi Brewing, Hermosillo (México).

Cerveza Agria Estilo Alemán (German-Style Sour Ale): German Sparkle Party, 10 Barrel Brewing Co. - Eastside, Bend, Oregón (Estados Unidos).

Berliner Weisse de Especialidad (Specialty Berliner-Style Weisse): Cactus Makes Perfect, Oregon City Brewing Co., Oregon City, Oregón (Estados Unidos).

Gose Contemporánea (Contemporary Gose): Goiabinha, Suricato, Porto Alegre (Brasil).

Hefeweizen Estilo Alemán del Sur (South German-Style Hefeweizen): Goggle Fogger, Fat Head’s Brewery, Middleburg Heights, Ohio (Estados Unidos).

Leichtes o Kristal Weizen Estilo Alemán (German-Style Leichtes or Kristal Weizen): Ladenburger Kristallweizen, Brauerei Ladenburger, Neuler (Alemania).

Bernsteinfarbenes Weizen Estilo Alemán del Sur (South German-Style Bernsteinfarbenes Weizen): Ayinger Urweisse, Brauerei Aying Franz Inselkammer, Aying (Alemania).

Dunkel Weizen Estilo Alemán del Sur (South German-Style Dunkel Weizen): Junk In Da Trunkel Dunkel, Pizza Port Ocean Beach, San Diego, California (Estados Unidos).

Weizenbock Estilo Alemán del Sur (South German-Style Weizenbock): Weizenbock, Sierra Nevada Brewing Co. - Mills River, Mills River, Carolina del Norte (Estados Unidos).

Altbier Estilo Alemán (German-Style Altbier): Little Düssel Do-Ya, Bent Paddle Brewing Co., Duluth, Minnesota (Estados Unidos).

Ale Estilo Belga o Ale Estilo Francés (Belgian-Style Ale or French-Style Ale): Bindlestiff, Dock Street Brewery, Philadelphia, Pennsylvania (Estados Unidos).

Witbier Estilo Belga (Belgian-Style Witbier): Optimal Wit, Port City Brewing Co., Alexandria, Virginia (Estados Unidos).

Saison Clásica (Classic Saison): Valor, Tooth and Nail Brewing Co., Ottawa (Canada).

Saison de Especialidad (Specialty Saison): Provence Farmhouse, Goose Island - Seoul Brewhouse, Seúl (Corea).

Oud Bruin o Oud Red Ale Estilo Flamenco-Belga (Belgian-Style Flanders Oud Bruin or Oud Red Ale): Flanders Redux, True Anomaly Brewing Co., Houston, Texas (Estados Unidos).

Ale Agria Estilo Belga (Belgian-Style Sour Ale): Homage to the Old Ones, Blind Enthusiasm Brewing Co. - The Monolith, Edmonton (Canada).

Ale Rubia Estilo Belga (Belgian-Style Blonde Ale): Betty the Gnome, Turtle Stack Brewery, La Crosse, Wisconsin (Estados Unidos).

Ale Rubia Fuerte Estilo Belga (Belgian-Style Strong Blonde Ale): Treachery, 12Degree Brewing, Louisville, Colorado (Estados Unidos).

Dubbel Estilo Belga (Belgian-Style Dubbel): La Trappe Dubbel, Bierbrouwerij de Koningshoeven, Berkel-Enschot (Países Bajos).

Tripel Estilo Belga (Belgian-Style Tripel): La Fin du Monde, Unibroue, Chambly (Canada).

Quadrupel Estilo Belga (Belgian-Style Quadrupel): Namur the Merrier Belgian-style Quad, Caiseal Beer & Spirits Co., Hampton, Virginia (Estados Unidos).

Ale de Especialidad Fuerte Estilo Belga (Belgian-Style Strong Specialty Ale): French Lager Bière Ambrée, Banded Oak Brewing Co., Denver, Colorado (Estados Unidos).

Cerveza de Fruta Estilo Belga (Belgian Fruit Beer): Raspberry Parliament, Alesong Brewing & Blending, Eugene, Oregón (Estados Unidos).

Mild o Bitter Estilo Inglés (English Mild or Bitter): Andalusite, Bighand Bros. Beer, Kioto (Japón).

Ale Estilo Inglés (English Ale): Red Stone, Mezzopasso, Popoli (Italia).

Brown Ale Estilo Inglés (English-Style Brown Ale): Shaven Yak, Wichita Brewing Co., Wichita, Kansas (Estados Unidos).

Porter Brown (Brown Porter): Brown Claw, Kern River Brewing Co., Kernville, California (Estados Unidos).

Porter Robusta (Robust Porter): Porter, Big Timber Brewing Co., Elkins, Virginia Occidental (Estados Unidos).

Sweet Stout o Cream Stout: 30 E. Stout Street, Iron Hill Brewery & Restaurant - Huntingdon Valley, Huntingdon Valley, Pennsylvania (Estados Unidos).

Stout de Avena (Oatmeal Stout): Black Igneous, DevilCraft, Shinagawa-ku (Japón).

Imperial Stout Estilo Británico (British-Style Imperial Stout): Touched by Chaos, Formula Brewing, Issaquah, Washington (Estados Unidos).

Old Ale o Ale Fuerte (Old Ale or Strong Ale): St. Patrick’s Old Ale, Brew Center Cervejar Especiais, Ipeúna (Brasil).

Red Ale Estilo Irlandés (Irish-Style Red Ale): Rock Hill Irish Red, Barley Naked Brewing Co., Stafford, Virginia (Estados Unidos).

Stout Seco Clásico Estilo Irlandés (Classic Irish-Style Dry Stout): Dry Irish Stout, Bent Barley Brewing Co., Aurora, Colorado (Estados Unidos).

Export Stout: Pueblito, Compañía Cervecera Hércules, Santiago de Querétaro (México).

Ale Estilo Escocés (Scottish-Style Ale): Shannon Drive, Forgotten Road Ales, Graham, Carolina del Norte (Estados Unidos).

Scotch Ale: Wee Heavy Wilson, MudHen Brewing Co., Wildwood, Nueva Jersey (Estados Unidos).

Ale Dorada o Rubia (Golden or Blonde Ale): Mermaid Blonde Ale, Ship Bottom Brewery, Beach Haven, Nueva Jersey (Estados Unidos).

Pale Ale Estilo Americano (American-Style Pale Ale): Double Nickels, Docent Brewing, San Juan Capistrano, California (Estados Unidos).

Pale Ale Jugosa o Nebulosa (Juicy or Hazy Pale Ale): City of Dreams Pale Ale, Fort George Brewery, Astoria, Oregón (Estados Unidos).

Pale Ale Fuerte Estilo Americano (American-Style Strong Pale Ale): Green Battles, Pinthouse Brewing, Austin, Texas (Estados Unidos).

Pale Ale Fuerte Jugosa o Nebulosa (Juicy or Hazy Strong Pale Ale): Templin Family Squirrel!!, Templin Family Brewing, Salt Lake City, Utah (Estados Unidos).

India Pale Ale Imperial (Imperial India Pale Ale): Chance Favors The Prepared Mind, Green Cheek Beer Co., Orange, California (Estados Unidos).

India Pale Ale Imperial Jugosa o Nebulosa (Juicy or Hazy Imperial India Pale Ale): Jimmy Buffet Ruined My Life, Swells’a Brewing, Kill Devil Hills, Carolina del Norte (Estados Unidos).

Amber/Red Ale Estilo Americano (American-Style Amber/Red Ale): INFRARED, Far Field Beer Co., Lawndale, California (Estados Unidos).

Red Ale Fuerte (Strong Red Ale): Bone Head, Fat Head’s Brewery, Middleburg Heights, Ohio (Estados Unidos).

Brown Ale Estilo Americano (American-Style Brown Ale): Lone Squirrel, Bonesaw Brewing Co., Glassboro, Nueva Jersey (Estados Unidos).

Black Ale o Stout Estilo Americano (American-Style Black Ale or American-Style Stout): Falling Up, Grains of Wrath Brewing, Camas, Washington (Estados Unidos).

Imperial Stout Estilo Americano (American-Style Imperial Stout): Furious Fox, Golden Fox Brewing, Decatur, Illinois (Estados Unidos).

India Pale Ale Estilo Americano (American-Style India Pale Ale): High 6, Highland Park Brewery - Chinatown, Los Ángeles, California (Estados Unidos).

India Pale Ale Jugosa o Nebulosa (Juicy or Hazy India Pale Ale): Beezer, Old Irving Brewing Co., Chicago, Illinois (Estados Unidos).