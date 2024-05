Los expertos recomiendan evitar estos 5 errores a la hora de organizar el armario

Organizar el armario correctamente puede reducir el estrés diario.

Organizar el armario puede parecer una tarea sencilla a primera vista, pero la realidad es que involucra más que simplemente doblar ropa y ordenar zapatos. Se trata de un proceso que, cuando se hace correctamente, puede ahorrar mucho tiempo y estrés en la vida diaria. Sin embargo, no es raro caer en una serie de errores comunes que, lejos de ayudar, terminan por complicar aún más el orden del espacio personal.

Los expertos en organización y diseño de interiores identificaron patrones incorrectos que muchos siguen al intentar poner en orden su armario. Estos errores no solo afectan la manera en que se usa el espacio, sino que también pueden tener un impacto negativo en la conservación de las prendas.

Con la intención de proporcionar una solución a este dilema cotidiano, distintos especialistas aportaron su conocimiento para destacar aquellos fallos que, aunque parezcan menores, tienen una gran repercusión en la efectividad de los sistemas de organización. Estos consejos buscan no solo optimizar el espacio, sino también hacer del un lugar más funcional y estéticamente agradable.

Los 5 consejos para acomodar mejor el armario

1-Depender de productos organizacionales genéricos

Es común cometer errores que complican la organización del armario.

Sarit Weiss, organizadora principal de Neat & Orderly, destacó que comprar organizadores o contenedores porque sí no tiene sentido. “Desafortunadamente, esto es un gran error”, explicó. “Los armarios de cada persona son únicos, cada uno tiene sus propias dimensiones con estantes y cajones propios”, señaló Weiss, haciendo hincapié en que no toda la gente tiene los mismos armarios, por ende, necesita productos diferentes.

Además, la organizadora destacó que en ocasiones vio gente comprando organizadores que no cabían en sus armarios, lo que llevaba a gastar dinero por productos inservibles. “Dado que el contenedor no utiliza toda la profundidad del estante, el contenedor se empuja hacia atrás, lo que permite que se acumule desorden delante del contenedor”, dijo Weiss. Finalmente, aconsejó tener las medidas de los estantes antes de comprar algún producto organizacional.

2- Usar perchas grandes

Las perchas voluminosas reducen significativamente el espacio disponible.

La capacidad de almacenaje en los armarios es un recurso preciado y para algunos, este espacio puede ser especialmente reducido, transformando la elección de perchas en una cuestión relevante. “A mucha gente le gusta reutilizar las perchas para reducir el desperdicio; sin embargo, muchas veces las perchas que se reciben en las tiendas pueden ser innecesariamente voluminosas”, señaló Weiss. “Las perchas voluminosas pueden hacer que pierdas un valioso espacio en tu armario, por lo que recomiendo comprar perchas delgadas de calidad, que no solo te ayudarán a mantener la forma de tu ropa, sino que también te ayudarán a ahorrar lugar en tu armario”.

3-Mantener malos hábitos

La planificación de outfits puede evitar el desorden.

Muchas veces, cuando se busca constantemente ropa en el armario, las prendas quedan desordenadas por cualquier lado. Además, una silla o incluso el suelo pueden ser el lugar donde aterriza esa ropa, zapatos u otros elementos esenciales del guardarropa que no se guardaron. “Es importante reconocer los malos hábitos que tienes en lo que respecta al espacio de tu armario y encontrar soluciones que puedan ayudarte a evitar repetirlos”, dice Ria Safford, embajadora de la marca Command y una celebridad de organización en casa.

Ejemplificó que si una persona se está vistiendo apurada y no se decide, una excelente solución sería planificar el outfit con anterioridad. “Me encanta el nuevo colgador de ropa plegable para colgar la ropa del día siguiente la noche anterior”, expresó Safford. Otro consejo: retirar la silla o el banco donde se apoya la ropa. “Tu armario debe estar configurado de manera que esté preparado para la rutina y sea un reflejo de tus hábitos, pero sólo de los buenos”.

4- Olvidar ordenar regularmente

Es crucial deshacerse de lo que no se utiliza para maximizar el espacio.

Mantener objetos innecesarios o sin uso contribuye a la congestión de los armarios, complicando la tarea de localizar lo requerido. Un mejor enfoque es programar sesiones regulares de ordenamiento para evaluar su guardarropa y sus pertenencias”, comentó Elizabeth Grace, diseñadora de interiores, especialista en temas del hogar y creadora del blog dreamhomemaking.com, basado en Nueva York. “Done o deseche artículos que ya no sirvan para ningún propósito o no traigan alegría. Mantener solo lo que realmente amas y usas maximizará el espacio y optimizará tu armario”.

5- No utilizar el espacio vertical

Aprovechar el espacio vertical es esencial para una buena organización.

Ignorar el aprovechamiento del espacio en altura resulta en una oportunidad de almacenaje perdida. “La ropa y los accesorios a menudo terminan amontonados en barras y estantes, lo que genera un desorden desorganizado, pero una estrategia más útil es instalar estantes, ganchos u organizadores colgantes adicionales para aprovechar al máximo el espacio vertical”, indica Grace. “El uso de contenedores apilables o contenedores de almacenamiento transparentes también puede ayudar a maximizar el espacio y al mismo tiempo mantener los artículos visibles y fácilmente accesibles”.