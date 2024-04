Estilos y versatilidad: cómo elegir la peluca perfecta para experimentar nuevos looks

Las pelucas existen en distintos formatos, variedad de texturas y largos (Freepik)

Las pelucas son un accesorio versátil y emocionante que siempre ha vivido, a veces más fuerte que otras, en el mundo del cabello, la moda y el estilo. Existen diferentes tipos, estilos, calidades, y formas. Obviamente hay distintos motivos por los que se usan desde razones médicas, religión, moda y hasta estilo de vida.

Como estilista del cabello, es mi deber no solo brindarles los mejores colores, cortes y estilos, sino también traer las tendencias e información sobre las opciones que existen para expresar tu estilo único y que siempre estés a la moda.

Cuáles son los tipos de pelo en las pelucas

1. Peluca Natural

Las pelucas naturales están hechas de cabello humano real. Son una excelente opción si buscas un aspecto auténtico y deseas experimentar con diferentes estilos y colores sin comprometer la calidad.

La versatilidad de la peluca de pelo natural es muy amplia, se le puede aplicar color, highlights, hacerle tratamientos para repararla y darle brillo, en fin, tratarla como un cabello en una cabeza, normal.

A las pelucas de cabello natural se las debe cuidar de la misma manera que al cabello propio (@marger)

El cabello utilizado en las pelucas naturales proviene de donantes humanos, el cual es cuidadosamente seleccionado y procesado para garantizar la más alta calidad y autenticidad en cada peluca. El cabello tiene que ser de cierta longitud, virgen, es decir sin color, decolorado, sin tratamientos de keratina, entre otros aspectos. Por ejemplo, en Rocco Donna Salón donamos cabello a “Locks of Love” una asociación que se dedica a hacer pelucas para gente con distintas patologías que lo necesita. Si estás interesada en donar puedes consultar con tu peluquero o investigar asociaciones locales que se dediquen a esto.

La textura del cabello en las pelucas naturales puede variar desde liso hasta rizado, dependiendo de la procedencia de los donantes. Esto proporciona una amplia gama de opciones para adaptarse a diferentes estilos y preferencias. Al elegir una peluca puedes echar tu imaginación a volar, yo te recomiendo te la pruebes antes, ya que las pelucas de pelo natural son costosas y no quieres comprar una para no usarla.

Esta solución puede hacer realidad tu sueño, ya que generalmente cuando se tiene el cabello liso se quiere rizado y cuando es rizado se quiere liso. Puedes cambiar de imagen con una solución rápida, que no es permanente y sumamente versátil.

Las pelucas naturales requieren cuidados similares a los que se dedican al cabello humano. Es importante cepillarlas regularmente para evitar enredos y mantener su suavidad y brillo naturales.

La textura de la peluca, rizada o lisa, depende del tipo de pelo de la persona donante (@marger)

Te recomiendo te compres un maniquí donde puedas colocar la peluca cuando te la quites, de esta manera, no se enredará el pelo, no perderá su forma, y será mucho más fácil que las cepilles, sin tirarle el pelo.

Para lavar una peluca natural, es recomendable utilizar champú y acondicionador suaves y específicos para cabello humano. Después del lavado, es importante secar la peluca con cuidado para mantener su forma y textura.

Lo que te recomiendo es que lleves tu peluca a lavar a un salón especializado en pelucas naturales, el estilista tiene los accesorios necesarios para lavarla sin maltratarla.

Ahora si lo quieres hacer en casa, sigue las instrucciones del fabricante, ahí se especificará cuáles son los pasos para lavarla correctamente sin maltratarla.

Para secar una peluca natural, se recomienda usar un secador de pelo con un ajuste de temperatura bajo o medio. También puedes optar por dejar que la peluca se seque al aire, pero asegúrate de hacerlo en un lugar fresco y bien ventilado.

A las pelucas de pelo natural se las puede estilizar con herramientas de calor, mientras las temperaturas no sean muy altas

Lo mejor es secarla con la secadora para que no guarde humedad y se dañe. Recuerda que la peluca tiene de base una red de hilo y este hilo puede guardar humedad y despedir un olor desagradable. Guárdala seca siempre. Hay quienes les gusta guardarla peinada y solo retocarla a la hora de volvérsela a colocar. Otros prefieren peinarla antes de colocarla. Eso depende de las preferencias de cada uno.

Una de las ventajas de las pelucas naturales, es que se pueden peinar de la misma manera que el cabello humano. Puedes utilizar herramientas de peinado como planchas, rizadores y secadores para crear una variedad de estilos según tus preferencias.

Asegúrate de comprar una plancha a la que le puedas ajustar la temperatura para evitar dañar el cabello y la base de la peluca, que el calor sea uniforme en las placas. Con el tiempo, la tecnología en herramientas no se ha hecho esperar y ahora tenemos unos materiales espectaculares que no dañan el cabello y que sirven para pelucas, extensiones y pelo natural.

Nosotros desarrollamos una plancha que funciona para todo tipo de cabello y accesorios como las pelucas y extensiones, que, al contrario de dañarlo, lo protege y le da brillo. Tiene luz infrarroja, que hace que selle la cutícula y no se deshidrate y queme. Te ayuda con la eliminación de bacterias y mal olor.

2. Peluca Sintética

Las pelucas sintéticas pueden encontrarse en una gran variedad de colores fantasía (@behindthechair_com)

Las pelucas sintéticas están fabricadas con fibras artificiales de alta o media calidad que imitan la apariencia del cabello natural o son de fantasía. Mucho más asequibles y vienen en una amplia gama de estilos y colores, lo que las convierte en una opción fantástica para quienes desean cambiar su aspecto de forma temporal o para ocasiones especiales como Halloween, por ejemplo.

Las pelucas sintéticas están hechas de fibras artificiales que imitan la apariencia del cabello humano o son divertidas para un cambio instantáneo. Estas fibras están diseñadas para ser duraderas y resistentes. Algunas, las que son de mejor calidad, pueden mantener su forma original, incluso después de múltiples lavados. Se pueden secar con secadora con calor bajo/medio, pero nunca pasarse la plancha o bucleadora ya que se pueden quemar.

Las pelucas sintéticas son fáciles de cuidar. Se recomienda cepillarlas regularmente con un cepillo de peluca especial para evitar enredos y mantener su apariencia suave y natural. Igual, como te lo mencione anteriormente, conviene comprar un maniquí, para colocar la peluca y poderla peinar más fácilmente, sin tirarle el pelo.

Una de las ventajas de las pelucas sintéticas es su facilidad de peinado. Puedes peinarlas con los dedos o con un peine de dientes anchos para lograr el estilo deseado. Evita el uso de herramientas de calor, como planchas y rizadores, ya que pueden dañar las fibras sintéticas. Es mejor optar por técnicas de peinado sin calor para mantener la integridad de la peluca.

Debido a sus fibras sintéticas, no requieren muchos lavados y no se les puede aplicar calor directo para secarlas o estilizarlas (@iamcardib)

Las pelucas sintéticas vienen en una amplia variedad de colores y estilos, lo que te permite experimentar con diferentes looks sin comprometer la calidad ni el presupuesto. Algunas pelucas sintéticas también tienen reflejos y mechas para un aspecto más realista.

Ten en mente que estas pelucas no se pueden teñir ni decolorar, así que, al comprarlas, ten bien claro lo que quieras. Si es de fantasía, hay millones de colores, largos, texturas y estilos.

Generalmente las pelucas sintéticas no se lavan mucho, si es de fantasía generalmente se usan y no se lavan. Si es una peluca que vas a usar más seguido, si la debes de lavar. Simplemente sumérgela en agua fría con un champú suave y enjuágala bien. Déjala secar al aire sobre una toalla para mantener su forma y textura o colócala en el maniquí.

Quiénes pueden usar pelucas

Las pelucas son un accesorio versátil y emocionante que siempre ha vivido (AP Foto/Aurea Del Rosario)

Todos podemos usar pelucas, en general. Las sintéticas son para usos más esporádicos porque están hechas con hebras artificiales de nylon (plástico). Son una opción excelente para cambiar instantáneamente y a un costo mas bajo que las pelucas de pelo natural.

Las pelucas sintéticas son ideales para ocasiones especiales. Son populares entre aquellos que desean experimentar con diferentes colores y estilos de cabello sin comprometer su propio cabello.

Obviamente, tanto en pelucas de pelo natural como sintético, hay opciones generales como el largo y el tipo de peluca.

Cuáles son los distintos largos de las pelucas

Se puede experimentar con los distintos largos de pelo a través del uso de pelucas, sin la necesidad de cortar el cabello propio (@zendaya)

Corto: son ideales para un estilo moderno y de bajo mantenimiento . Son perfectas para quienes desean un cambio rápido y fácil sin comprometer la elegancia. Puede ser corte tipo bob, hasta pixie, si buscas un cambio radical, ve por la que mas se diferencie del estilo que tienes ahora. Tienes dudas que se te ve mejor, pruébatela, no compres por comprar.

Medio: las pelucas de longitud media ofrecen versatilidad y permiten una variedad de estilos, desde peinados sueltos hasta recogidos elegantes. Son una opción popular para el uso diario. Al contrario del corto o largo, el medio puede ser la opción para verte con un look diferente si es que tienes el pelo muy corto o muy largo. Un estilo mas sutil y conservador donde el largo es perfecto para hacerte una colita de caballo o simplemente dejarlo suelto.

Largo: son ideales para aquellos que desean un aspecto dramático y deslumbrante. Permiten experimentar con una variedad de peinados, como ondas suaves, trenzas intrincadas o simplemente dejar el cabello suelto y fluido. Cambio radical, el cabello largo te da ese Flow que puedes experimentar si nunca has tenido el cabello super largo. Hay largo con volumen o listo, anímate a probar algo diferente a lo que estas acostumbrada.

Cuáles son los distintos tipos de peluca

Dependiendo si se trata de una peluca de cabello natural o una sintética, es importante conocer qué productos sirve para cada uno y cómo mantener su limpieza. (Imagen ilustrativa Infobae)

Completa: este tipo cubre toda la cabeza y ofrece una cobertura completa y un aspecto natural. Tienes que peinar tu cabello de cierta manera en una trenza o bun bajo hacia la nuca para que la peluca se sujete, puede llegar a ser un poco incómoda si no estas acostumbrada, pero con el tiempo no la vas a sentir.

Media Peluca: también conocidas como “parciales” o “toppers”, estas pelucas se utilizan para agregar volumen o cubrir áreas específicas del cuero cabelludo. Se colocan a partir del medio de la cabeza hacia atrás, dejando el frente de tu cabellera al descubierto, estas pelucas tienen que ser del color de tu cabello para que no se note la transición con la media peluca. Hay una técnica para colocarla y peinarla. Si quieres experimentar un cambio, esta puede ser una super solución por que te dan volumen y largo instantáneo. Generalmente son de pelo natural, ya que hay que teñirlas para igualarlas con tu tono de pelo.

Pelucas de Encaje: tienen una base de encaje que se asemeja al cuero cabelludo real, lo que las hace indetectables y extremadamente naturales. Estas pelucas son naturales generalmente, como las de Beyoncé donde parecen naturales al 100%, son de muy alto costo. Estas son las más cómodas, más frescas y fáciles de aplicar.

Las pelucas de encaje se camuflan con el cuero cabelludo, lo que las hace ver muy reales (@beyonce)

En conclusión, sea cual sea la razón por que la te interesa usar peluca, estas son y han sido una de las mejores opciones para hacer un cambio instantáneo. Si estas dudando que tipo te queda mejor o cual es la mejor opción para ti, consulta con tu estilista, un especialista en pelucas, o directamente en la tienda donde se venden estos accesorios.

Si solo quieres divertirte o disfrazarte, ahí no hay reglas, cómprate la que más te divierta o vaya con el outfit que buscas. Como siempre digo, tu energía es la que hace que brilles, así que no dudes en cambiar y probar looks diferentes, de tendencia y glamurosos.

* Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza, el primero ubicado en Ocean Drive y 1stStreet y el segundo en el Carillon Miami Wellness Resort en NorthBeach, además es creador de su línea de productos Rocco Donna Professional”. IG | @leonardorocco1