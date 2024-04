En busca del bartender argentino del año: cómo será la competencia de coctelería World Class 2024

El Día Nacional del Bartender en Argentina, celebrado el 15 de abril, destaca la destreza de los maestros de la mixología (Imagen ilustrativa Infobae)

El Día Nacional del Bartender en Argentina, marcado en el calendario el 15 de abril, celebra la destreza de los maestros de la mixología que están detrás de la barra y conmemora el espíritu de una asociación que los une.

El arte de la coctelería en el país se distingue por su riqueza en ingredientes y recetas, manifestada a través del estilo de los bartenders que provienen de todas las regiones del país. Estos profesionales aportan su toque personal a cada preparación, contribuyendo así a la diversidad y la innovación en el mundo de los cócteles.

Así, en un país donde la cultura de la coctelería se arraiga cada vez más, la tarea de seleccionar al mejor bartender no es nada fácil. Sin embargo, en esta búsqueda, se encuentra la competencia World Class 2024.

La edición nacional presenta, actualmente, a 16 semifinalistas que se enfrentarán en una batalla de creatividad y habilidad este 15 de abril, desde las 11 horas. Se trata de un cónclave en el que se intercambian “conocimientos, habilidades y camaradería”, tal como le dijo a Infobae Pablo Zitarosa, el campeón de la edición 2023, que volverá a ponerse a prueba este año.

World Class 2024, una competencia de alto nivel, actualmente cuenta con 16 semifinalistas que competirán en una batalla de creatividad y habilidad este 15 de abril (Imagen ilustrativa Infobae)

Más allá de celebrar la excelencia en la mixología, World Class tiene como objetivo impulsar la cultura de la coctelería a nivel global y concientizar sobre la importancia de elegir qué, dónde y cómo se bebe. El lugar elegido para esta edición es el restaurante Nuestro Secreto, del Four Seasons Hotel. La cita será entre las 11 y las 16 horas. El jurado encargado de evaluar a los participantes está compuesto por destacados referentes de la industria, como Mona Gallosi, reconocida bartender; Sorrel Moseley-Williams, periodista y sommelier, además de presidenta de 50 Best Bars en América del Sur; y Pedro Peña, chef a cargo de Niño Gordo; quienes deberán determinar quién merece el título de Bartender del Año 2024.

Entre los semifinalistas se encuentran nombres destacados de la escena de la coctelería argentina, como son: Agostina Elena, del bar Sofá, Buenos Aires; Alan Perafan, de Kōnā Corner, Buenos Aires; Álvaro Rosales, de Boticario, Buenos Aires; Cristian Melian, de Cima, Buenos Aires; Damián Silveira d´Avila, de Tiki Bar, Mar del Plata; Facundo Di Marco, de El Dorado, Bahía Blanca; Felipe Fornillo, de Osaka, Buenos Aires; Francisco Vaccalluzzo, de The Green Light, Córdoba; Gonzalo Duarte, de Frank´s Bar, Buenos Aires; Gonzalo Alegrini, de Tres Monos, Buenos Aires; Guillermina Usqueda, de 878 Bar, Buenos Aires; José Rochietta, de Tres Cuervos, Rafaela; Manuel Menéndez, de Pony Line, Buenos Aires; Nahuel Chenquelof, de Boticario, Buenos Aires; el ya mencionado Pablo Zitarosa, de Casa Cavia, Buenos Aires; y Victoria Etchaide, de Harrison, Buenos Aires.

Tras una rigurosa selección de entre más de cien aspirantes a nivel nacional, los 16 semifinalistas tendrán la oportunidad de competir por un lugar en la final de World Class Argentina 2024, programada para el 3 de junio y organizada por Diageo. Allí, los participantes competirán por el codiciado título de Bartender del Año. El ganador de esta etapa representará a Argentina en la competición global que se llevará a cabo en Shanghai, China, en septiembre, donde se medirá con colegas de más de 60 países.

La coctelería argentina se caracteriza por su riqueza en ingredientes y recetas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quién fue el ganador de World Class Argentina en 2023

En la anterior edición Pablo Zitarosa, bartender de Casa Cavia -quien volverá a competir este año-, se coronó campeón y obtuvo el título de “Bartender del Año 2023″. En aquel entonces, la ronda final de velocidad fue considerada el reto más integral de la competencia, ya que consistió en presentar ocho cócteles en ocho minutos, simulando un servicio de bar en una noche agitada.

El jurado estuvo compuesto por importantes figuras de la industria, incluyendo a bartenders como Inés de los Santos, Ludovico De Biaggi, Juan Cruz Oviedo y Pablo Pignatta; la periodista especializada en bebidas Natalia Torres; y las sommeliers Delvis Huck y Valeria Mortara.

Tras la consagración, Infobae conversó con Zitarosa: “No me gusta competir, pero vengo siguiendo este torneo hace años porque es el más importante a nivel mundial. Ver el progreso de mis compañeros que participan y cómo cambian y lo que se llevan después de la competencia me hace pensar que la idea no es competir con ellos, sino competir contra mí mismo”.

Una postal de Zitarosa en la última edición de la competencia

Zitarosa se dedica a la coctelería desde los 18 años, cuando una breve experiencia en el rubro de la hotelería cautivó su pasión por las recetas de autor. “Siento que superé muchos de los objetivos que me había planteado. Me llevo mucho de esta competencia, conocimientos, habilidades, camaradería y eterna gratitud a mis colegas y al equipo de Casa Cavia por apoyarme en este camino”, consiguió el bartender.

Para el experto en mixología, “la experiencia en la competición fue increíble”. Esta felicidad se percibió en cada una de sus palabras a la hora de relatar su participación: “Llegué a las 08:45 de la mañana, fui el primero en llegar por lo ansioso que estaba. Recorrimos el predio y siempre ibas pensando en el próximo challenge. De repente tenía a 50 personas viendo lo que hacía, pero después me relajé y lo que hice mal en el primer desafío, lo corregí para el segundo”.

¿Cuáles fueron algunas de las recetas que desplegó Zitarosa en aquella competencia? “El primer cóctel se llama Cenizas de Mar: es un highball de Johnnie Walker Black con un licor de cenizas de Salicornia y una soda de manzana y limón. Y el segundo es Aster Martini, tiene Tanqueray, jugo de uva rosada, cerveza Sour de naranjas y mandarinas y redestilado de manzanilla hecho por mí”, reveló.