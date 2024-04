Cinco destinos increíbles para viajar con toda la familia, según la revista Time Out

Es importante tener en cuenta a todos los integrantes de la familia a la hora de planificar un viaje (Getty)

Lograr que cada integrante de la familia regrese entusiasmado de un viaje compartido suele ser un desafío, pero definitivamente es alcanzable. La clave está en combinar la curiosidad con la posibilidad de vivir experiencias únicas.

Esto es especialmente cierto en destinos fuera de lo común, alejados de los tradicionales complejos turísticos familiares, donde la meta es encontrar ese equilibrio idóneo entre un lugar emocionante y actividades memorables. “Y no, no nos referimos únicamente a las montañas rusas”, dicen desde Time out, el sitio especializado de viajes.

Aquí 5 destinos inigualables para que todos disfruten a la hora de planear unas vacaciones intergeneracionales.

1. Ghibli Park (Aichi, Japón)

El Ghibli Park brinda una experiencia única de inmersión en las reconocidas películas animadas (Getty)

Este parque inspirado en las películas del universo animado del estudio japonés Ghibli, fue inaugurado en noviembre del año 2022. Dentro de su predio se pueden observar referencias a “El viaje de Chihiro”, “Mi vecino Totoro”, “La princesa Mononoke”.

A diferencia de otros parques temáticos, allí no hay montañas rusas. La visita se centra en adentrarse en las obras de Hayao Miyazaki y su equipo, como la caótica oficina de Yubaba o la cocina de “La colina de las amapolas”.

Las exposiciones que se encuentran allí son interactivas con el fin de bridar una experiencia más inmersiva. Además, proyectan las icónicas películas y hay museos que exponen artefactos y modelos de las mismas. Es un lugar ideal tanto para fanáticos de estas animaciones, como también para quienes no las conocen y quieren tener un primer acercamiento a todo lo que representa el estudio Ghibli.

2. Ciudad del Espacio (Toulouse, Francia)

Todas las atracciones de este parque están enfocadas en los elementos del espacio exterior (@citeespace)

El paraíso de la astronomía se encuentra en la capital de la región francesa de Occitania, Toulouse. El parque conocido como “la ciudad del espacio” ofrece en sus 4.000 metros cuadrados dos planetarios, un telescopio, una representación del sistema solar a escala con detalles e información sobre todos los elementos que lo componen, una réplica del cohete Ariane 5 y jardines científicos.

Además, en el área Le Terrain Martien se puede viajar a Marte a través de su ambientación y los modelos de los Rovers y otros equipos de investigación enviados al planeta rojo.

Sin dudas esta experiencia, con todo el conocimiento y los estímulos visuales que aporta, se acerca lo más posible a un viaje interplanetario en la Tierra.

3. Six Flags Magic Mountain, (California, Estados Unidos)

Six Flags Magic Mountain está repleto de las montañas rusas más únicas del mundo (Getty)

A diferencia de los sitios anteriores, este sí posee montañas rusas. Según la revista Time Out, este parque localizado en Valencia, California, es ideal para “todos los adictos a las emociones fuertes”.

Entre sus 20 montañas rusas se encuentra la segunda más alta y rápida del mundo, con una altura de 126 metros. La primera se encuentra en el parque hermano Six Flags Great Adventure de Nueva Jersey, con solo 13 metros más.

Sus otras atracciones no se quedan atrás: Twisted Colossus, la montaña rusa híbrida (es decir, compuesta de madera y acero) más larga del mundo; Lex Luthor: Drop of Doom, la atracción con la caída vertical más alta del mundo que lleva el nombre del reconocido villano de los comics de DC; y X2, una montaña rusa de cinco dimensiones que aporta estímulos sonoros y sensoriales para intensificar la experiencia.

4. Xcaret (Riviera Maya, México)

La naturaleza se une con la rica historia mexicana en este vibrante parque lleno de vida (@xcaretpark)

En ocasiones, la naturaleza ofrece espectáculos tan impresionantes que por sí misma se transforma en un parque temático. Esto es precisamente lo que sucede en este rincón secreto en el corazón de la selva de la Riviera Maya, con el plus de su ubicación costera.

Ofrece la oportunidad de explorar tres ríos subterráneos y cenotes, verdaderas maravillas naturales alimentadas por agua de lluvia que brindan una experiencia de natación única, al igual que una ensenada, unas cuantas playas y zonas arqueológicas que sirven de escenario para la más grande celebración de la cultura mexicana. Además, el Aviario, el Mariposario y el Acuario de Arrecife de Coral exhiben la diversa fauna y flora autóctona.

A los más de 50 atractivos naturales se suma una rica agenda de espectáculos con más de trescientos artistas activos durante todo el año que guía a los visitantes por un viaje a través de más de 500 años de historia mexicana. Y todo esto, a menos de 80 kilómetros de Cancún en auto.

5. Siam Park (Tenerife)

Las opciones que ofrece Siam Park pueden complacer tanto a las personas que quieren experiencias llenas de adrenalina, como también a los que prefieren un paseo tranquilo (@siampark)

Siam Park se destaca por sus divertidas atracciones acuáticas ideales para un verano en familia. La revista Time Out recomienda realizar actividades como “los botes hinchables para grupos al estilo Indiana Jones” o deslizarse por un tobogán de casi 30 metros de altura. Además, los serpenteantes rápidos con una distancia de 210 metros son una experiencia imperdible.

Sin embargo, para las personas que buscan un paseo más tranquilo está la alternativa de simplemente caminar por el parque para apreciar su inspiración tailandesa o mojar los pies en la playa de olas artificiales.

La mejor época del año para visitarlo es... todo el año. No solo es el lugar con los días más largos de toda Europa debido a su posición en el globo terráqueo, sino que esa misma característica le brinda una temperatura media anual de 20 grados, perfecta para darse un chapuzón.