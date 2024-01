Premios Emmys 2024: quiénes fueron los mejor y peor vestidos de la alfombra roja

Los looks quedaron bajo la atenta mirada de tres expertas

Luego de una larga espera, la ceremonia de los premios Emmy 2024 se llevó a cabo este lunes 15 de enero en el prestigioso Peacock Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos. Durante este evento, las estrellas de la pantalla chica, tanto de series como de películas, dijeron presente para demostrar todo su glamour en una noche única. Estilos, looks y outfits quedaron bajo la atenta mirada de tres expertas consultadas por Infobae, ellas son las diseñadoras Claudia Arce y Patricia Profumo, además de la asesora de imagen Matilda Blanco.

Vestidos elegantes, trajes impecables y accesorios deslumbrantes, tanto como estampados polémicos, elecciones equivocadas y estilos incorrectos quedaron bajo la atenta mirada de las expertas, que analizaron a cada una de las estrellas

Quiénes fueron los mejor y peor vestidos de los Premios Emmys 2024

Jenna Ortega

La actriz de Merlina optó por un minivestido bordado de Christian Dior Alta Costura

“Es un íntegro vestido de alta costura de Dior, totalmente bordado a mano en cristales e hilo de seda. El proceso de ese vestido es maravilloso”, repasó Arce, sobre el look de Jenna Ortega, una de las celebridades más aplaudidas en la gala.

Selena Gomez

La actriz y cantante optó por un vestido con transparencias confeccionado por Oscar de la Renta

“Impactante Selena con un vestido semi transparente, muy acorde a la gala. Excelente make up y peinado. Muy bien el género, aunque me hubiera encantado que su traje tuviera más falda, más volumen y más impacto. De igual manera, está correcta y bellísima como nos tiene acostumbrados”, dijo Profumo sobre Selena Gómez.

Claire Daines

La reconocida actriz arribó a la entrega de los premios en un vestido de Balmain

“Es un vestido fabuloso color rosa. Le queda súper bien y con un detalle en la espalda que da muy realeza. Se la ve muy minimal de frente. Y detrás tiene un guiño que la da otra estética al vestido”, planteó Blanco sobre el look de Claire Danes en la gala.

Alex Borstein

La actriz norteamericana Alex Borstein, famosa por las series televisivas, quedó en el "ojo de la tormenta" de las expertas

“No me gustó, no sé de quién es. Sinceramente, hay otros vestidos tan lindos como para describir”, sentenció Arce.

Al tiempo que Profumo completó: “Una elección, con un intento de Drag queen, lamentable para esta ocasión. Es el clásico outfit “árbol de Navidad” donde ponemos todo, sin mirar un total look, traje de encaje con guipure negro, corto que, con ese complemento colorado, no se entiende cuál sería el look. Un verdadero y pésimo look”.

