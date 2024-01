Golden Globes 2024: quiénes fueron los mejor y peor vestidos de la alfombra roja

Los expertos analizaron los looks de las estrellas

El hotel Beverly Hilton, en Los Ángeles, se convirtió en el pasarela al albergar a la primera alfombra roja del año. Es que los Golden Globes 2024 reúnen a las máximas estrellas del cine y la televisión internacional. Cada una de las figuras que dijeron presente se pusieron bajo la atenta mirada de cuatro expertos consultados Infobae. Ellos son: Gabriel Lage, Benito Fernández, Mike Saberian y Facundo Verdini

Quiénes fueron los mejor y peor vestidos de la noche

Margot Robbie

Margot Robbie optó por un look que rememora a la icónica 'Barbie SuperStar 1997', confeccionado por la reconocida Armani Privé, con un vestido realizado con escote en V de lentejuelas, una boa de tul y unos zapatos a juego

“Bien Barbie”, destacó Lage al referirse al estilo de Margot Robbie. En ese sentido, el diseñador aseguró: “Paillette un vestido de línea bastante clásica, con un accesorio en point dest print que le aporta un shock y mucha modernidad”.

Te puede interesar: Golden Globes 2024: todos los looks de la primera alfombra roja del año

Al tiempo que Benito agregó: “Me gusta el color, el género y el escote. Ese contraste de tonalidad con el tul, me gusta mucho”

Heidi Klum

Según, Verdini "el cabello suelto con ondas al agua le da un estilo muy romántico. ¡Combina perfectamente con ese vestido! El color de pelo resalta su tono de piel”

“Corsé de escote corazón íntegramente bordado con gran falda doble campana con detalle drapeado simulando una flor enmarcando un tajo que le aporta mucha sensualidad”, describió Lage sobre el look de la super modelo

Te puede interesar: Esta es la distribución de los asientos para la ceremonia de los Globos de Oro 2024

Mientras que Fernández opinó: “Divina, me encanta el vestido, el tajo, el movimiento de la pollera. De las más lindas, se la ve impecable”.

Hellen Mirren

Para Saberian, el vestido lavanda le pareció correcto. “El anudado costurado de la cintura me parece un buen recurso pero creo que el saco voluminoso a tono fue demasiado”, destacó

“Espléndida, divina como siempre, Hellen Mirren. Me encanta la combinación de los colores, el movimiento y cómo le queda a ella, con su color de piel y pelo. Le ponemos un excelente”, dijo Benito

Te puede interesar: Globos de Oro 2024: en vivo los ganadores de cada categoría

Para Verdini, “el color perlado de su pelo combina a la perfección con su vestido, toda la paleta de colores fríos, perfecto. Me parece correcto tener el cabello plano y dar protagonismo al vestido”.

Rosamund Pike

La actriz lució un encaje negro junto a su vestido de Dior. Según confesó más tarde, tul fue un método para cubrir una cicatriz en su rostro debido a un accidente haciendo esquí. Para Verdini, "su corte de cabello peaky blinders sigue intacto, aunque al tenerlo más suelto da más a un corte tomboy style que se utiliza mucho en las series coreanas"

Benito Fernández opinó del look de Rosamund Pike: “No me gusta el tocado, es mucho para el vestido. No me parece que esté favorecida. Sí me agrada el corte de la pollera, pero lo demás no me gusta”, afirmó.

Por su parte, Lage declaró: “Nuevamente una pieza absolutamente años 50, en encaje rebordeé bordado con relieves y aplicado con cinta de organza. El largo es muy de moda aunque a mí me parece más de cocktail. Los desnivelados se lucen mejor que los ruedos cortos completos”.

Nikki Novak

Fernández, opinó: “Me gusta mucho el vestido, el color sobre todo y la morfología, pero no me agrada el pelo”. “El make up no me gusta tanto”, destacó el diseñador.

De acuerdo a Facundo Verdini: “Es un look increíble, su cabello combina perfectamente con ese vestido al viento, un clásico para las que eligen el cabello suelto, elegante, natural... Me gusta mucho el pelo largo con ese tipo de vestidos. Tiene hecho un color balayage contouring que ilumina el rostro y levanta mucho la mirada. Su make up, vestido y cabello igual a una Barbie, el furor del 2023″.

Mike Saberian: “Hermoso vestido rosado corte corazón. Con detalles de brillo que destacan elegantemente el escote. El volumen de la parte inferior es impecable”.

Meryl Streep

Para Verdini, Meryl Streep es pura elegancia. “Un cabello que marca muchas experiencias vividas, un cabello simple y sofisticado, puro glamour y calidez”, destacó

“Siempre fabulosa, está increíble. Con una blusa de satén y un traje de falda evasé de paillette con cola. Está espléndida y le queda fabuloso. Y la chaqueta a juego, que está superpuesta desde los hombros, está increíble como siempre”, describió Lage.

Selena Gómez

Para Saberian, Selena Gómez “Luce un vestido rojo con detalles en flores negras en el que la falda se roba todas las miradas. De corte asimétrico, que lo hace totalmente especial. El vestido presenta muchos cut outs"

“Me parece un exceso, esa pollera con ese top es mucha cosa. No me termina de convencer”, indicó Benito al referirse al vestido de Armani Privé que lució la actriz y cantante.

Dua Lipa

La cantante Dua Lipa lució un collar de Tiffany & Co con forma de corona, que completó al vestido hecho a medida de Schiaparelli. Por si faltaba algún detalle, un gran zafiro amarillo rodeado de un halo de diamantes fue el anillo que completó su estilo

“Nuevamente otra de las líneas de los 50′, con escote palabra de honor y corte sirena con gran campaña aplicada con frunces y bordado que seguramente seguirá el motivo elegido para la colección”, resaltó Lage sobre el estilo de la cantante.

Jennifer Aniston

La actriz sorprendió a todos con un corte que rememora su paso por la icónica serie Friends

Para Verdini, Jennifer Aniston es la prueba viviente de que menos es más. “Siempre fiel a su estilo , su pelo es una marca registrada que nunca pasa de moda, líneas suaves enmarcado su rostro. En su caso creo que los diseñadores se adaptan a su pelo y no su pelo al vestuario”, señaló.

Ariana Greenblatt

En su primera red carpet, Ariana Greenblatt de 16 años optó por un look en blanco y negro, con pantalones clásicos y una camisa al estilo Carolina Herrera

De acuerdo a Saberian este es un look simple bien reversionado. “Camisa blanca de escote profundo con un pantalón al cuerpo negro, pero el toque de la faja ancha al pie del escote le da una construcción total que está bien. Los recursos de brillo en collares y anillos le dan un toque extra correcto”, detalló.

Bella Ramsey

La actriz protagonista de la serie "The Last of Us" optó por un outfit de Prada

“La chaqueta me gusta. Se jugó a algo diferente, obviamente quería llamar la atención. El pantalón no me gusta como le queda y tampoco me gusta el formato. Lo hace demasiado sport, se puso algo que no combina y no va para la situación”, resaltó Benito.

NOTICIA EN DESARROLLO