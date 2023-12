Carnicero influencer: 4 claves para elegir bien los cortes y cómo hacer para no gastar de más

Mario se define como "tu carnicero siempre amigo"

“Si te voy a decir todo, pero todo, me quedo sin videos”. Marito Laurens, además de ser un carnicero distinto, es tan filoso como los cuchillos que usa para cortar la carne. Con más de 965 mil seguidores en Instagram, desde hace ya unos años, es conocido por realizar los videos que menciona, y que son furor en las redes sociales. Se trata de un contenido honesto, personal, sin vueltas, donde da consejos para que la gente no sea estafada ni le den cortes malos en la carnicería.

“Yo no digo que sea el mejor carnicero. Seguramente hay muchos otros. Lo que no hago es mentirle a la gente, cosa que hacen otros”, suelta sin pelos en la lengua a Infobae, en medio del final de una tarde de calor en su carnicería, ubicada en el Palomar. Si se trata de señas particulares, están a la vista y la mayoría tienen que ver ver con el ADN argentino: van desde el escudo con las tres estrellas de la Selección Argentina que lleva en una remera, hasta las Isla Malvinas bordadas en el delantal que usa para trabajar.

Marito es carnicero porque su padre fue carnicero. Arrancó a los 17 años en una carnicería de Ituzaingó. “A los 17 no sabés lo que querés en la vida. Yo empecé para ayudar a mi viejo, él estaba con un problema de salud. Le quise dar una mano”, cuenta.

Laurens se posiciona como un defensor de los consumidores, exponiendo prácticas desleales en carnicería (@maritolaurens)

Años más tarde abrió su propia carnicería en San Alberto. Mario fue conociendo, aprendiendo y haciendo respetar este trabajo, un oficio que eleva un escalón más alto cuando se trata de entender bien este trabajo. No es solo únicamente vender carne, sino de hacerlo bien, dedicadamente. Y de dar lo mejor al cliente. Ya sea en la recomendación de los cortes, como a la hora de las sugerencias para que la gente gaste menos dinero.

Hace tres años comenzó a subir videos, contando cosas del día a día en una carnicería. “El primer video tuvo 4 mil likes”, recuerda sobre aquel contenido donde se lo veía desarmando una alita de pollo hasta convertirla en un especie de chupetín.

Ahora bien, ¿de qué tratan exactamente los videos de Marito? “De lo que el carnicero no quiere que sepas, yo hago videos?, suelta sin filtro.

Marito asegura que la gente se queda viendo su teléfono celular mientras el carnicero suele meterle mercadería de menor calidad

Cuando a Marito se le pide que de ejemplos, explica: “Es todo lo que se ve la película El patrón: radiografía de un crimen. Se refiere a al film nacional, protagonizado por Joaquín Furriel, que cuenta las maniobra que hace el dueño de una carnicería para, entre otras cosas, hacer pasar por buena la mercadería que no lo es, que en muchos casos está podrida o no apta para comer.

“Pollo con olor, carne en mal estado, todo lo que sucede ahí es real, sucede. Tomar ventaja y no dar siempre los mejores cortes, manipular la carne, pintarla, ponerle agua oxigenada, vinagre, buscar cómo darle color y sacarle el olor feo cuando está mal”, enumera el carnicero.

Hay algo que nadie tiene en cuenta, quizás la mejor forma de elegir bien la carne y nada tiene que ver con conocer o no de la mercadería: el teléfono celular. “La gente entra mirando el celu, no saca la vista mientras pide lo que va a llevar. Se regalan, no ven nada. Le meten cualquier cosa. La gente no presta atención”, agrega el carnicero.

Laurens sugiere evitar la usual práctica de pedir “un asado para cuatro personas”

Y suma enseguida: “La bandeja de carne picada, fundamental observar que no tenga agua y color rojo a los costados. La carne especial es cuando te la pican a la vista”.

Viral

Ante el reciente aumento en el costo de la carne, Laurens compartió nuevas estrategias para evitar gastos excesivos al comprar carne para asados. Su enfoque se centra en elegir cortes particulares que permiten ahorrar dinero sin sacrificar la calidad, especialmente al planificar un asado para un grupo de cuatro personas.

Laurens sugiere evitar la usual práctica de pedir “un asado para cuatro personas”, ya que esto puede conducir a pagar un sobreprecio o adquirir cortes de carne de inferior calidad.

Aquí cuatro recomendaciones de los mejores cortes:

El reconocido influencer comparte sus consejos a la hora de comprar carne para un asado y el video se hizo viral. ¡No te regalés bichito de luz!”, dice

1. Tirita de asado del medio. En un video en TikTok, con alrededor de dos millones de reproducciones, Mario recomienda pedir una “tirita de asado del medio”.

2. Puntita de vacío. Esta es, dice, la parte que más carne ofrece. Y añada sobre ambos puntos: “Si vas a ir a comprar un asado no digas ¿me da un asado para cuatro personas?.. ¡No te regalés bichito de luz!”, expresa en su cuenta de TikTok. Y agrega: “Si vos vas a comprar así, te ponés un moño que dice ´encajale lo que venga´”.

"Recomiendo el centro de la entraña o lo que se llama lomito dulce, la colita de cuadril también”, explica

El hombre hizo un tutorial cómo identificar la tira de asado ideal y cómo lograr una compra de aproximadamente 2 kilos, cantidad suficiente para el grupo mencionado.

3. Chorizos bombón. Además, agrega que se pueden incluir “cuatro chorizos bombón” para picotear mientras se cocina el asado.

4. Entraña del medio. “La tapa de nalga o la punta de la paleta son bunas. Después el centro de la entraña o lo que se llama lomito dulce, la colita de cuadril”, añade. Y dispara sobre el lomo: “Ese corte es para insulsos”.

Marito quiere llevar adelante una escuela de carnicería. “La idea es enseñar el oficio, armar un programa", dice

Mario cuenta que se lleva bien con el mote de influencer, pero que lo suyo “no es ser famoso”, sino “laburar todos los días” y ayudar a que no perjudiquen a la gente.

Ahora, hay una idea que lo desvela: quiere llevar adelante una escuela de carnicería. “La idea es enseñar el oficio, armar un programa. Para hacerlo necesito que me acompañen las marcas. “¿Sabés cuánto sale un cuchillo? 17 mil pesos. Espero poder hacerlo y que la gente en 3, 4 meses salga con el oficio del carnicero”, cierra.