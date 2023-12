Los 5 consejos básicos para usar las apps de citas, según una experta en relaciones afectivas

La atracción y la compatibilidad entre dos personas puede encontrarse con más facilidad cuando se aplican ciertos consejos (Getty Images)

Cuando en 2005, una de las apps de citas más populares como Match.com de Estados Unidos, le pidió a la doctora Helen Fisher que hiciera un estudio sobre la atracción sexual y romántica, la reconocida antropóloga se puso manos a la obra de inmediato. Fisher es una investigadora del comportamiento humano de la Universidad de Rutgers que lleva cuatro décadas indagando científicamente en el amor de pareja y el sexo.

En sus investigaciones analizó, a través de escáneres, el cerebro de 100 personas con la finalidad de estudiar lo que ella llama “los circuitos cerebrales del amor”, es decir, aquellos en los que se produce la dopamina, la serotonina, el estrógeno y la testosterona. Estos neurotransmisores y hormonas juegan un rol importante en el amor y el sexo, respectivamente.

El objetivo de dicho estudio era descubrir qué es lo que genera la atracción entre las personas que se conocen a través de las apps de citas. En conversación con CNN, Fisher aseguró que las probabilidades de encontrar a alguien con quien exista atracción y compatibilidad aumentan si es que se tienen en cuenta cinco consejos básicos al usar las aplicaciones digitales.

1. Entender el objetivo de las apps de citas

Al usar las apps de citas es necesario saber qué es lo que se está buscando en dichas plataformas (Imagen ilustrativa Infobae)

Lo primero que hay que entender sobre las apps de citas es que su función principal no es encontrar pareja sino conectar a las personas. Fisher afirma que, aunque las aplicaciones ofrecen un primer encuentro, su objetivo real es presentar a dos personas desconocidas. La responsabilidad de construir un vínculo de amor o sexo depende de la voluntad y esfuerzo de los mismos usuarios para salir, conocerse y comprender con quién están tratando.

Tal como demuestra una investigación publicada en Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, una revista especializada en el comportamiento en redes sociales, las razones para usar las app de citas son variadas y mientras más claro tenga una persona qué es lo que busca en ellas, más satisfactoria será su experiencia con las citas online.

2. Menos es más

Entre sus consejos para las apps de citas, este es el más sorprendente: sin importar si estás buscando amor o sexo se debe establecer un límite en cuanto al número de personas con las que se está interactuando en un mismo periodo de tiempo.

La famosa científica del amor recomienda limitar la interacción en línea con nueve personas porque el cerebro humano está diseñado para manejar ese número de opciones antes de sufrir sobrecarga cognitiva.

Si una persona se toma el tiempo para conocer a otra esto intensifica la conexión emocional entre ambas (Getty Images)

La sobrecarga cognitiva, también conocida como paradoja de la elección, ocurre cuando se presentan demasiadas opciones, llevando a las personas a no elegir ninguna. Por eso, tras haber conocido a nueve personas, ya sea mediante videollamada o de manera presencial, es mejor hacer una pausa y dejar de usar las apps de citas.

3. Conocer a alguien toma tiempo

Casi la mitad de los 5 mil solteros a los que Fisher ha entrevistado como parte de un estudio en Estados Unidos se han enamorado de personas que inicialmente no les resultaban atractivas. Esto sugiere que las relaciones interpersonales pueden profundizarse al aumentar la convivencia y el conocimiento mutuo hasta experimentar amor, incluso en situaciones donde la atracción física no es inmediata y ser pareja no parecía una opción.

Luego de ese primer contacto a través de las apps de citas, al tomarse el tiempo para conocer mejor a alguien se afianza la conexión emocional y se puede encontrar similitudes que conduzcan al afecto e incluso al amor.

4. Pensar en positivo

La antropóloga resalta la importancia de pensar en positivo debido a que nuestro cerebro está diseñado para recordar más lo negativo, un mecanismo de supervivencia que puede afectar nuestras interacciones en las apps de citas.

Disfrutar de la soltería sin apresurarse por encontrar pareja es la mejor manera de navegar por el mundo de las citas online (Freepik)

Este enfoque en lo negativo puede llevar a descartar prematuramente una posible pareja basándose en diferencias menores o detalles triviales. Fisher sugiere un cambio de actitud e invita a las personas a buscar razones para decir “sí” a una potencial pareja, enfatizando la importancia de la apertura mental en la búsqueda de relaciones amorosas o sexuales.

En lugar de ceder ante la tendencia natural del cerebro de centrarse en aspectos negativos o diferencias superficiales, esta experta en relaciones de pareja alienta a considerar los motivos que podrían hacer que funcione la relación basada en el sexo o el amor. Este enfoque positivo puede ser crucial al navegar por el mundo de las apps de citas, donde las primeras impresiones juegan un papel prominente pero a menudo carecen de contexto.

5. No apresurarse y disfrutar el proceso

Fisher destaca la tendencia de las generaciones más jóvenes, como la Generación Z y los millennials, a prolongar su soltería, fomentando un proceso de autoconocimiento y selectividad en la elección de pareja. El retraso en el matrimonio les permite a las personas de estas generaciones entender mejor sus propias necesidades y deseos antes de comprometerse en una relación a largo plazo.

Debido a que un noviazgo prolongado usualmente precede a matrimonios más sólidos y duraderos, la paciencia y la introspección en la búsqueda de una pareja son factores valiosos. Por eso al usar una app de citas, no te apresures por encontrar a alguien con quien involucrarte sexual o amorosamente, disfruta de tu soltería y elige con calma.