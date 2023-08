De ghosting a narcisismo: qué es la triada oscura en las relaciones sexoafectivas

Las relaciones personales pueden estar atravesando una etapa de triada oscura (Getty)

Los comportamientos poco éticos en las relaciones sexoafectivas están a la orden del día. Cada vez más personas dan cuenta de el engaño, de la manipulación, de promesas incumplidas, y todo para terminar con el abandono sorpresivo.

Si bien el Ghosting (conducta fantasma) es una de las formas actuales de “borrarse” en los primeros meses de la conquista amorosa, también lo está siendo en relaciones ya afianzadas, con compromiso afectivo.

Se denomina engaño al comportamiento social complejo que toma diferentes formas, ocurre en muchos contextos y surge en las interacciones humanas cotidianas. Es un intento deliberado, exitoso o no, de ocultar, inventar, manipular información, por medios verbales o no verbales, con el fin de crear o mantener en el otro, una creencia que el propio comunicador considera falsa. Si bien el término suele confundirse con la mentira, existen diferencias: en la mentira la información que se trasmite es falsa, en cambio el engaño es más extensivo y grave, comprende a todas las conductas que se ponen en juego para sostener la mentira.

Ignorar a la persona que tenemos al lado es uno de los pasos hacia el desencanto y la ruptura (Getty)

La evidencia muestra que las motivaciones que llevan a la mentira suelen ser dos: para proteger las relaciones interpersonales, que en caso de revelarse, sería perjudicial para la otra persona o bien para ganar estatus social, poder, reafirmación psíquica. Por lo tanto, se consideran que existen mentiras para proteger a los demás (Mentiras piadosas) y mentiras necesarias para proteger la estima, como refuerzo para uno mismo (Mentiras dañinas). Un estudio publicado en Actas Psicológicas (2022) concluye que las personas mentirosas mienten 5 veces más que la media en general y que su percepción les permite captar mejor las mentiras ajenas, además de hacerlo para mejorar su interés personal.

Ahora bien, si la mentira es una construcción mental, necesita de conductas o de estrategias objetivas que las manifiesten

Se denomina Triada Oscura (Dark Triad) a tres rasgos de comportamiento carentes de respeto, ética y empatía, presentes en las relaciones interpersonales en general y en las sexoafectivas en particular.

La triada oscura también ocurren con las relaciones de larga data (Freepic)

1) Maquiavelismo: manipulación, enredar al otro en el engaño, incluso hacerle creer al otro que es culpable de la situación. Las personas con estos rasgos suelen hacerse las “difíciles” desafiando a la otra persona a conquistarlos.

2) Narcisismo: exageración de capacidades propias, ejemplo: belleza, atractivo, inteligencia, poder, verdad. Y además carecen de empatía. Ejercen el poder con sutileza hasta que consiguen lo que desean.

3) Psicopatía: violar los derechos de los demás, sin culpa, sin remordimiento. Este rasgo comporta acciones de posesión, sometimiento, hasta acciones violentas.

Tríada oscura y Ghosting

Es frecuente que uno de los dos tenga motivos para sostener una mentira piadosa en una relación

Es muy frecuente que el comportamiento de Ghosting o desaparición sin mediar explicación se vea muy influido por las aplicaciones y las redes sociales, creando la ilusión de que toda marcha a las mil maravillas, cuando en realidad, hay otros intereses puestos en otros perfiles que juegan a ser más atractivos que la relación actual.

Si bien el Ghosting ha sido más estudiado en las etapas del cortejo, se estás extendiendo también a las relaciones que ya están afianzadas, con distintos grados de compromiso. El estudio revela que aquellas personas que se convierten en fantasmas en las primeras etapas del cortejo son más buscadoras de placer que de compromiso, gustan del sexo casual, carecen de empatía y evitan las conversaciones que conllevan el fin de un vínculo.

La motivación profunda que mueve a este tipo de acción es la recompensa para su estima, saberse atractivo, que puede conquistar y probar sus funciones sexuales. Todo queda en una conquista más personal que relacional. Y cuando ya ha pasado por otras experiencias previas de ghosting será más propenso a repetirlas por la ganancia sin sufrimiento que conlleva.

Las personas suele remitir a frases comunes para evidenciar que no están pasando un buen momento de pareja (Getty)

En las relaciones a largo plazo, si bien es más difícil y es posible que el fantasmeo sea gradual, la conducta no deja de tener los mismos rasgos de la Triada Oscura. Es frecuente que todo comience “no sé lo que me pasa”, “estoy confundido”, “necesito un tiempo”, “no es por vos, yo te sigo amando, es por mí”, todas estas frases y otras tantas van apareciendo en el contexto de la relación dejando al otro sin una explicación o una respuesta precisa.

Todo es raro, indefinido, extraño, sin embargo, las conductas de evitación van progresando: salir del grupo de chat de la familia, restringir al mínimo los mensajes, dejar de salir en pareja y con amigos en común. De a poco la vida amorosa y sexual se va apagando hasta la decisión de abandonar la relación o la convivencia sin mediar explicaciones claras. La conducta maquiavélica ambivalente: estoy y no estoy seguirá vigente, tanto como la consabida frase de “no es por amor, yo te amo, es por algo que me pasa a mí”. El otro se siente en una encerrona de la cual se le hace difícil salir, necesita urgente una explicación para calmar la angustia que le provoca la incertidumbre, la alienación de vivir una realidad que no termina de definirse.

Cuando aparece la triada oscura la relación se vuelve desigual (pierde igualdad o simetría): uno tiene el poder de decidir sin explicar ¿Sirve seguir insistiendo en una respuesta que quizá sea otra mentira para salir airoso del asunto?

De nada sirve seguir pidiendo respuestas cuando en realidad está todo dicho: el narcisista ya está saciado de amor, necesita otras recompensas; el maquiavélico seguirá manipulando a distancia (”yo te sigo queriendo, pero no puedo estar con vos) y el psicópata dejará que su huella en el otro: culpas, autorreproches, estima destruida, moretones en el cuerpo y en alma. No insistir en que vuelva y de respuestas, en cambio, salir y buscar ayuda, aprender a estar solos hasta nuevas oportunidades más promisorias y verdaderas, serán las conductas más saludables. Y aunque duelan, es mejor así.

*Walter Ghedin, (MN 74.794), es médico psiquiatra y sexólogo

