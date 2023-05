MET Gala: del saco de Federer al collar de Dua Lipa, los detalles más curiosos de los looks de las celebridades

En la presentación de la muestra anual del MET no faltaron las perlitas y los momentos virales

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET) inauguró ayer, como cada primer lunes de mayo, su gran exposición anual de moda. En esta oportunidad, se trata de una retrospectiva de la carrera del icónico diseñador alemán Karl Lagerfeld, quien durante décadas fue director creativo de las casas Chanel, Fendi y Chloé.

La exposición en el Instituto de Moda del museo fue llamada “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty” (Karl Lagerfeld: Una línea de belleza).

Y fue en homenaje a él, que el dress code (o código de vestimenta) de esta edición 2023 fue simplemente “en honor a Karl”.

Así, cada una de las celebridades que se dieron cita debían evocar con sus outfits a uno de los más reconocidos diseñadores del mundo fashionista, fallecido en 2019.

Y como no podía faltar, en medio de looks más despampanantes de la mítica alfombra blanca, tuvieron lugar algunos detalles curiosos que no pasaron inadvertidos para la atenta mirada de la audiencia.

El boceto escondido de Roger Federer

De impecable esmoquin, Roger Federer fue uno de los coanfitriones de la gala

El extenista suizo Roger Federer asistió a la gala como coanfitrión y fue él mismo quien dejó ver a través de sus redes sociales el detalle distintivo de su esmoquin, un diseño de Kim Jones para Dior.

La chaqueta presentaba detalles en el forro del interior que la hacían muy especial: tenía dibujados maniquíes masculinos que simulan una prueba de vestuario por parte del diseñador con el cliente, tal su manera de cumplir con el código de vestimenta de la noche.

El look se completaba con una camisa blanca con pecherín delantero. Lo combinó con una pajarita de un negro sutil que combinaba a la perfección con la chaqueta llena de detalles.

El collar de 100 quilates de Dua Lipa

Dua Lipa fue de las primeras en llegar al Museo Metropolitano de Nueva York (Getty)

La cantante británica de origen albanokosovar fue otra de las coanfitrionas de la gala y eligió para la ocasión un vestido de fiesta de tweed blanco y negro de Chanel, el mismo diseño que lució Claudia Schiffer para la colección de alta costura de otoño de 1992.

Sin embargo, su toque distintivo estaba en la elección de los accesorios, en particular, un asombroso collar de diamantes, que, según se supo, tiene una historia de fondo interesante.

Dua Lipa se convirtió anoche en la primera estrella en usar el nuevo diamante Legendary de Tiffany & Co., que está engastado en el collar Lucida Star de la etiqueta. El diamante Legendary blanco tiene más de 100 quilates y rinde homenaje a la forma del icónico diamante amarillo de Tiffany a través de su talla cojín casi idéntica.

Sólo cuatro mujeres habían usado el diamante Tiffany original, cuyo valor se estima en 30 millones de dólares: la socialité Mary Whitehouse fue la primera en usarlo en un baile de la compañía de joyería en 1957, Audrey Hepburn -para las fotos publicitarias de 1961 para Desayuno con diamantes-, Lady Gaga en los Premios de la Academia 2019 y Beyoncé en una campaña de Tiffany & Co. de 2021.

Las 50.000 perlas de Kim Kardashian

El vestido de perlas que lució Kim Kardashian en la MET Gala 2023 es un diseño único y espectacular (Getty)

El vestido de tela satinada de color champán que la socialité eligió para la gala era de corte sirena, ceñido al cuerpo, y presentaba un escote en V profundo.

Pero sin dudas, el rasgo distintivo del diseño de la casa de moda Schiaparelli eran 50.000 perlas de agua dulce que lo componían.

Rindiendo homenaje a la gema que Lagerfeld usaba a menudo en su trabajo, Kardashian usó un conjunto completo de perlas que incluía un corsé moldeado y una falda drapeada, ambos adornados con 16.000 cristales. Su gargantilla, sus aros colgantes y su anillo también estaban hechos de perlas y cristales).

Completar el look llevó a una docena de artesanos más de mil horas de trabajo, ya que cada hilo de perlas estaba ensartado y envuelto en su cuerpo. Una estola imponente daba el acabado final a uno de los outfits más destacados de la gala.

Los momentos más virales de la noche

Dos de las celebridades de la noche llegaron al MET con el mismo vestido (AFP)

La actriz Olivia Wilde y la directora de cine y editora de Vogue en China Margaret Zhang protagonizaron una de las pesadillas más temidas por todos al momento de asistir a una fiesta: llevaron el mismo vestido.

Si bien una optó por el color blanco (Wilde) y otra por el negro (Zhang), ambas llegaron al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York con el violin dress que diseñó Karl Lagerfeld para Chloé SS 1983.

El modelo original hacía referencia a un violín fabricado por un luthier italiano del siglo XVII llamado Nicola Amati. La diseñadora Gabriela Hearst fue la encargada de confeccionar el vestido de Wilde y fue quien le dio un toque moderno y decidió darle un estilo más actual. La actriz lo lució en blanco y dorado, y eligió un beauty look natural con maquillaje en tonos neutros y el pelo suelto, mientras que Zhang optó por tonos negros y dorados, haciendo contraste con su color de cabello azul.

Con su disfraz e Choupette, la gata de Lagerfeld, Jared Leto fue calificado como uno de los peores vestidos de la noche (FilmMagic)

Sin dudas las repercusiones en las redes sociales no tardaron en llegar.

Al igual que ocurrió con el outfit elegido por el actor Jared Leto, quien optó por llegar a la mítica alfombra disfrazado de Choupette, la famosa gata de Karl Lagerfeld.

El actor homenajea al fallecido diseñador con un disfraz de su gata Choupette. Además, lució un diseño de la marca Karl Lagerfeld.

De pelaje blanco y suave, y ojos azules, y si bien el actor técnicamente cumplió con el dress code de la noche, su look estuvo entre los señalados como los “peores vestidos” de la gala.

Un dato de color no menor es que Leto hará de Lagerfeld en una película protagonizada y producida por él sobre la vida del “káiser de la moda”.

