Cómo hacer para que tu CV pase “la prueba de los 6 segundos” a la hora de buscar empleo

Desde que se presenta un CV hasta que se logra el trabajo, existen diversas barreras que se deben superar, aunque la primera es la denominada "prueba de los 6 segundos" / Getty

Aunque se trata de palabras sobre una hoja, ya sea virtual o de papel, el currículum vitae es una carta de presentación. Es el modo en que las personas buscan insertarse en el mercado laboral. Es que, en escasas líneas, deben presentar todo lo que saben hacer, con un formato ágil, atractivo y, sobre todo, efectivo. Existen diferentes barreras que se deben atravesar a la hora de conseguir un empleo, pero la primera de ellas es la denominada “prueba de los 6 segundos”.

En resumidas cuentas, el currículum vitae es la forma que las personas tienen de decirle a un empleador quién es y qué sabe hacer. Según los expertos, los CVs son, por regla general, un poco aburridos de ver. Es por este motivo que surge la denominada “prueba de los seis segundos”. Este es el tiempo que le lleva a un reclutador decidir qué postulante avanzará en la “carrera por el empleo”.

Es por eso que los expertos aseguran que no puede ser muy extenso, ya que los reclutadores analizan en este corto tiempo si lo expresado allí coincide con los criterios de búsqueda para cubrir un puesto. En palabras de JT O’Donnell, director ejecutivo del sitio de orientación profesional Work It Daily, “los reclutadores, a menudo, tienen cientos de solicitudes en línea para revisar, incluso con algoritmos que ayudan a filtrar muchas de ellas” es por eso que “es probable que le echen un vistazo al tuyo para juzgar si entras en la lista de candidatos”.

En este breve lapso de tiempo, los reclutadores analizan si los puntos expuestos por el postulante se relacionan con los requeridos para el puesto / (iStock)

En ese tono, en diálogo con The Wall Street Journal, luego de pasar por la cumbre que realizó el medio sobre el mercado laboral, la especialista destacó que “el ojo humano funciona en un patrón en Z. Estoy bajando, buscando cuatro o cinco cosas que me dijeron que debes tener o no puedes ser considerado”. Aunque esta situación no garantiza que el postulante obtenga el trabajo, lo cierto es que, al menos, le permite avanzar hacia la próxima etapa, que generalmente es una entrevista.

Pero, ¿qué se debe tener en cuenta antes de armar un currículo vitae? El primer paso es analizar dos aspectos esenciales: cuál es nuestro perfil profesional y la oferta de trabajo a la que se quiere aplicar. Los expertos señalan que se obtienen pocos resultados cuando se envía el mismo escrito a todas las empresas, es por eso que recomiendan que sea lo más personalizado posible ante cada oferta. De todas maneras, existen algunos aspectos de debemos olvidar, de entrada, cuando comencemos a escribirlo. Aquí un resumen sobre qué sí, y que no, debemos incluir en las “hojas de vida”.

Qué debemos hacer para pasar la prueba de los seis segundos

Existen algunos aspectos dentro del CV que permitirán que nuestra postulación sea exitosa, aunque esto no indique que (efectivamente) se podrá obtener el puesto / Archivo

1- Sea conciso en el resumen profesional:

Aunque durante años se recomendó realizar un breve extracto de la experiencia laboral y académica, donde se detallen las habilidades y logros académicos; en la actualidad este apartado se convirtió en obsoleto. Según O’Donnell, “los reclutadores no tienen tiempo para eso”. En cambio, aconsejó utilizar un “título” de una línea, que luego esté acompañado de “especialidad ocupacional”. En este punto, señaló que estas palabras deberían coincidir con el puesto que está solicitando.

Luego de este enunciado, el siguiente paso es realizar dos columnas cortas de viñetas donde se detallen las habilidades concretas. Jane Oates, presidenta de WorkingNation, una ONG sin fines de lucro enfocada en el desarrollo de la fuerza laboral, explicó a WSJ: " Si coordinó un equipo para llevar a cabo una gran asignación y la publicación de trabajo, mencione la experiencia en gestión de proyectos y use ese mismo lenguaje. Esto es lo que buscarán los reclutadores y sus sistemas de seguimiento de candidatos”.

Los resúmenes profesionales dejaron de ser ideales a la hora de solicitar un empleo, advierten los expertos / Getty

2- Céntrese en su historial de trabajo relevante

Aunque algunas personas quieren dar detalles sobre toda su experiencia laboral, en especial aquellos que no ostentan mucha, es mejor centrarse en aquellos trabajos que son relevantes y se relacionan con el puesto que está solicitando. En palabras de Oates, “no es necesario que comas más de lo que tomaste”. “Muchas empresas no quieren pagar de más y ese es exactamente el mensaje que está enviando cuando pones todo en tu currículum”, aclaró.

Asimismo, advirtió que los reclutadores analizan coincidencias entre el puesto y el postulante cuando se enfrentan con un CV, por eso al toparse con mucha información puede correrse el riesgo de ser considerado como sobrecalificado. En currículum de dos páginas está bien. Incluso puede ser un poco más largo, pero tenga en cuenta que debe ser de sencilla lectura, es por eso que aconsejó que ”cada línea sobre su experiencia tenga el título del trabajo en negrita, para que sea más sencillo de escanear en el lado izquierdo”.

A la hora de presentar su CV es mejor ser conciso y evitar nombrar aspectos laborales que poco se relacionan con el puesto que está solicitando / (Getty Images)

3- Elija números y datos “tangibles”

Antes de elegir palabras que sumen confusión, lo mejor es centrarse en números y datos “tangibles”, ya que “en el momento de la entrevista podrá dar detalles sobre sus habilidades sociales”, explicó O’Donnell. Para optimizar estos datos, la especialista aconsejó” encerrar en un círculo todos los sustantivos del CV, porque generalmente así se pueden cuantificar”.

Para dar mayores detalles, la experta indicó: “Si está describiendo su experiencia como recepcionista, por ejemplo, no diga simplemente ‘Contesté teléfonos’. Use algo más eficaz, como: ‘Trabajé para una empresa de 300 personas, respondiendo más de 100 llamadas al día, en un sistema telefónico de 12 líneas””.

A la hora de señalar la experiencia laboral de la que se dispone, es mejor brindar datos concretos que permitan al reclutador evaluar su desempeño real / (Foto: Pixabay)

4- LinkedIn, una herramienta esencial

Durante años, algunas personas “desdeñaron” a LinkedIn como herramienta a la hora de buscar empleo. Sin embargo, la realidad mostró que eso es cosa del pasado. “Es realmente tu mejor currículum“, indicó Brian Liou, fundador y director ejecutivo de Rora, una empresa que asesora a los profesionales de la industria tecnológica en la negociación con los empleadores.

Según explicó, los reclutadores rastrean LinkedIn para encontrar candidatos para una vacante determinada. Es por este motivo que recomendó: “Configure un recordatorio para cambiar algunas de las palabras clave en su perfil cada dos semanas, de este modo impulsará que el algoritmo del sitio vuelva a escanear su perfil, manteniéndolo en la parte superior de las búsquedas de reclutadores. Además, aproveche el Modo Creador, el cual altera la presentación de los perfiles para enfatizar los temas que los usuarios discuten más en la plataforma. Y, por último, olvide el banner ‘Abierto para trabajar’, en su lugar modifique su configuración de privacidad para señalar de manera más indirecta que está abierto a las invitaciones”.

La mejor hoja de presentación, cuando se trata de una búsqueda precisa para un puesto determinado, es LinkedIn, aseguran los expertos. Incluso, puede obtener ofertas sin siquiera buscarlo gracias a esta herramienta / Ezra Bailey

5- Evite el ChatGPT

Aunque en la actualidad este chatbot de inteligencia artificial de OpenAI ganó los titulares de los medios internacionales y ya se posiciona como una herramienta popular para crear y modificar CV, los reclutadores pueden detectar un currículum creado por ChatGPT “a una milla de distancia”, aseguró O’Donnell. El consejo es utilizarlo, solamente, “como punto de partida”.

En cambio, los expertos aseguraron que existen dos aplicaciones gratuitas que pueden ser muy útiles: Wordart.com y wordclouds.com. Estos programas le permitirán analizar la oferta de trabajo mediante nubes de palabras, dejando en evidencia las que más se repiten. “Así es como vas a encontrar tus cinco o seis cosas principales para describir tus habilidades y experiencia”, afirmó la especialista.

A la hora de confeccionar su CV elija formatos sencillos. La mejor opción es el blanco y negro / Getty

6- Es mejor un diseño sencillo

Salvo que se trate de empresas de diseño o que tienen un perfil que puede asemejarse con estas áreas, demasiados colores brillantes, el uso abundante de un color solo o formas y líneas en diferentes direcciones pueden ser vistos como aspectos negativos en el currículum, ya que desvían la atención de lo importante y ubican al candidato como una persona que busca llamar la atención.

“He visto a mucha gente hacer esto en un intento de destacar de su competencia. Pero no es así como funciona”, manifestó Peter Yang, director ejecutivo de Resume Writing Services, una compañía dedicada a la redacción de currículums y cartas de presentación para aspirantes a cualquier tipo de empleo. Es por eso que recomendó un formato simple, es decir texto en blanco y negro, líneas claras, y una fuente uniforme.

Recuerde, cuando se trata de un trabajo en el que se desempeña en la actualidad, use verbos en presente. Si se corresponden con una experiencia previa, utilice el pasado / Archivo

7- Formato incómodo y mala gramática

Como ya se dijo, el CV es una carta de presentación. Es el primer paso que debe abrir las puertas hacia otras instancias en la búsqueda laborar. Es por eso que los expertos recomiendan omitir pronombres personales como “yo”, “mi” y “mí”. Además, advierten que poner números en palabras hace difícil que los gerentes de contratación hojeen los currículums a la hora de evaluar logros cuantificables y medibles.

Otra recomendación es usar un verbo de acción fuerte en cada viñeta de experiencia profesional, tales como: asistió, supervisó, utilizó, dirigió y analizó. Pero recuerde usar el tiempo verbal correcto. “Siempre use tiempo presente cuando describa su trabajo actual y tiempo pasado para trabajos anteriores”, subrayó Yang.

* Kailyn Rhone es reportera del equipo de carreras y lugar de trabajo de The Wall Street Journal, en Nueva York y forma parte de la clase de pasantes de redacción de invierno/primavera de 2023. Además, es estudiante de posgrado en la Universidad de Nueva York, tras graduarse “con los máximos honores” en la Universidad Florida A&M.

