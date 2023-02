Las 5 rutinas de salud y bienestar del multimillonario que busca retrasar el paso del tiempo

Bryan lee obsesivamente la literatura científica sobre el envejecimiento y la longevidad

Ir para atrás en el tiempo. No se trata de una película de ciencia ficción, si no de una premisa que se acerca cada vez más a la realidad con el avance de la ciencia y un paradigma potente que nos atraviesa: el bienestar. Vivir más años y mejor, de eso se trata. Y hay quienes están dispuestos a hacerlo todo para lograrlo, incluso al extremo. Lo de “todo” es literal para el multimillonario de 45 años Bryan Johnson, quien lleva adelante una intensa rutina “antiedad”, que le cuesta 2 millones de dólares al año.

Bryan abraza un norte: tener una edad biológica distinta a la cronológica. Dicho de otro modo, quiere sentirse más joven de lo que su documento indica. Y no está solo en esta cruzada: 30 médicos trabajan para controlar una especie de ingeniería saludable con la que convive -literal- las 24 horas, hasta cuando duerme, que es cuando mide la cantidad de erecciones que tiene en la noche. Todo y más que todo, para “recuperar” su juventud.

Quienes los monitorean, aseguran que tiene el corazón de un hombre de 37 y la piel de uno de 28. Cuando le preguntan por el estado físico, objetan que es el de uno de 18. Por eso trabaja para que sus órganos principales -el cerebro, el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, los tendones, los dientes, la piel, el cabello, la vejiga, el pene y el recto- funcionen como lo hacían hace años. Y el magnate no se anda con improvisaciones: tiene una sala médica en su casa en Venice, California.

El equipo, dirigido por el médico de medicina regenerativa, Oliver Zolman, se ha comprometido a ayudar a revertir el proceso de envejecimiento en cada uno de los órganos de Johnson. Zolman y Johnson leen obsesivamente la literatura científica sobre el envejecimiento y la longevidad.

Johnson sigue una alimentación especial, que complementa con un batería de suplementos. Cada mes se somete a todo tipo de procedimientos médicos

“El cuerpo entrega una determinada configuración a los 18 años”, pregona Johnson. Y agrega: “Este es realmente un enfoque apasionado para lograr los 18 en todas partes de mi cuerpo”. Él lo sabe y es muy consciente de que lo que dice puede sonar como una locura. Pero no le importa mucho. “Es esperado y está bien”, explica sobre las críticas que ha recibido.

En los últimos años se ha producido un boom en el campo de las terapias e investigaciones antienvejecimiento de sigue este magnate. Por citar un ejemplo reciente, tras una serie de experimentos con ratones, científicos de la Universidad de Harvard de Estados Unidos pudieron duplicar la vida que les quedaba a unos ratones viejos. Se trata de un trabajo de que llevó 13 años de desarrollo y que fue publicado en la revista Cell.

“Creemos que el nuestro es el primer estudio que muestra el cambio epigenético como el principal impulsor del envejecimiento en los mamíferos”, se le escucho decir al autor principal del artículo, David Sinclair, profesor de genética en el Instituto Blavatnik de la Escuela de Medicina de Harvard y codirector del Instituto Paul F. Centro Glenn para la Investigación de la Biología del Envejecimiento.

Hay muchísimos gigantes tecnológicos como Alphabet o multimillonarios como Jeff Bezos, que siguen de cerca estos avances, no solo para intentar volverse más “jóvenes”, sino para combatir enfermedades relacionadas con la edad como las cardiopatías, el cáncer o el alzheimer.

Cómo es la rutina de Johnson

Estas son las 5 rutinas que lleva adelante el magnate

1. Análisis constante

Para empezar, el empresario monitorea constantemente sus signos vitales. Cada mes se somete a todo tipo de procedimientos médicos. Recibe luego resultados con análisis de sangre adicionales, resonancias magnéticas, ultrasonidos y colonoscopias. Cada parte de su cuerpo, el cerebro, el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, los tendones, los dientes, la piel, el cabello, la vejiga, el pene y el recto, son analizados de forma constante.

Johnson lleva adelante un entrenamiento de una hora que consta de 25 ejercicios diferentes

Hay algunas señales obvias de que Johnson es al menos más saludable que la mayoría de las personas de 45 años. “Su grasa corporal oscila entre el 5% y el 6%, lo que deja sus músculos y venas a la vista”, dicen cerca suyo.

Zolman le hace un seguimiento a Johnson con 10 o más tratamientos diferentes para cada uno de los órganos de un paciente. Con el cerebro, por ejemplo, utiliza una variedad de resonancias magnéticas y ultrasonidos para rastrear el flujo sanguíneo, el volumen de tejido, la cicatrización, la hinchazón y el crecimiento de placa en el cerebro, los ventrículos, el mesencéfalo, el cerebelo, la hipófisis y el tronco encefálico y complementa esas mediciones con conocimientos cognitivos pruebas de habilidad y extracciones de sangre.

2. Dormir bien y uso de suplementos

Como si se trata de un trabajo, Johnson se levanta todos los días a las 5 AM. Toma dos docenas de suplementos y medicamentos que van desde licopeno para la salud de las arterias y la piel, hasta metformina para prevenir los pólipos intestinales. Consume cúrcuma, pimienta negra y raíz de jengibre para las enzimas hepáticas y para reducir la inflamación. El zinc es su aliado para complementar su dieta vegana. Y una microdosis de litio, dice, para la salud del cerebro.

3. Ejercicio físico intenso

Luego hay un entrenamiento de una hora, que consta de 25 ejercicios intensos diferentes y un jugo verde repleto de creatina, flavanoles de cacao y péptidos de colágeno.

Bryan junto a su hijo, Talmage (Instagram: Bryan Johnson)

Después de comer, Johnson se cepilla y usa hilo dental antes de enjuagar con aceite de árbol de té y aplicar un gel antioxidante. Sus médicos dicen que tiene las encías de un joven de 17 años.

Hay más: golpea su suelo pélvico con pulsos electromagnéticos para mejorar el tono muscular en lugares de difícil acceso y tiene un dispositivo que cuenta el número de sus erecciones nocturnas.

“Esto tiene que ver con llevar un control de la vascularización, es decir, de si llega sangre suficiente al pene para provocar la erección y de esa manera saber si existe alguna obstrucción o una disminución del volumen de sangre, que serían las causas de disfunción eréctil”, explica sobre este ultimo punto a Infobae, el sexólogo Walter Ghedin.

“Provocarse la erección y controlarla diariamente, es para mantener las arterias abiertas para que diariamente llegue más sangre al pene y de esa manera aumentar la perfusión vascular, es decir, la llegada de sangre. Y mantener oxigenado los tejidos, porque llega sangre obviamente al pene, pero si llega más sangre, llega más oxígeno, entonces los tejidos se mantienen más vitales”, agrega el experto.

Bryan mide su peso, índice de masa corporal y grasa corporal, y monitorea la temperatura de su cuerpo despierto, la glucosa en sangre, las variaciones del ritmo cardíaco y los niveles de oxígeno mientras duerme

Diariamente Bryan mide su peso, índice de masa corporal y grasa corporal, y monitorea la temperatura de su cuerpo despierto, la glucosa en sangre, las variaciones del ritmo cardíaco y los niveles de oxígeno mientras duerme. También se somete a un flujo bastante constante de análisis de sangre, heces y orina, así como resonancias magnéticas y ultrasonidos de todo el cuerpo.

4. Exfoliaciones y terapia con láser para la piel

La piel que tiene realmente asombra. Para reparar el daño solar se aplica siete cremas diarias y recibe exfoliaciones ácidas semanales y terapia con láser, y ha dejado de exponerse al sol.

5. Alimentación

Johnson, Zolman y el equipo llevan más de un año en sus experimentos, a los que denominan colectivamente Project Blueprint. Esto incluye pautas estrictas para la dieta de Johnson (1,977 calorías veganas al día). En un momento, la grasa corporal de Johnson se había reducido al 3%, lo que amenazaba el funcionamiento saludable de su corazón. Su equipo recomendó ajustes a su dieta, incluyendo comer más durante el día en lugar de consumir todas sus calorías en el desayuno.

De pensar en el suicidio a atenderse por 30 médicos

La piel de Bryan asombra a quienes la pueden ver de cerca. Se aplica siete cremas diarias y recibe exfoliaciones ácidas semanales, entre otras cosas

Cuando tenía 30 años, Johnson creó una empresa de procesamiento de pagos llamada Braintree Payment Solutions LLC. Fue un gran éxito, pero las largas horas y el estrés lo dejaron con sobrepeso y profundamente deprimido, al borde del suicidio. Vendió el negocio en 2013 y quiso reconvertirse. Esto incluyó aprender más sobre su biología, una obsesión que se abrió paso en su trabajo. Fundó una empresa de riesgo centrada en la biotecnología llamada OS Fund y luego, en 2016, una empresa llamada Kernel, que fabrica cascos que analizan la actividad cerebral.

El magnate insiste todo el tiempo: las personas no tienen la información más importante que necesitan para vivir una vida saludable. “Puedes mirar tu cuerpo, tu situación y convertirlo en fuerza de voluntad”, dice.

En Cambridge, Zolman pasa gran parte de su tiempo leyendo trabajos de investigación y sintetizando sus hallazgos en algo que Johnson pueda probar. “No hay ninguna persona en el mundo que tenga 45 años cronológicamente sino 35 en todos los órganos”, dice el director del equipo.

“Si finalmente podemos demostrar clínica y estadísticamente que Bryan ha realizado ese cambio, entonces tendrá un tamaño de efecto tan grande que tendrá que ser la causa de la intervención y más allá de lo que es genéticamente posible”, agrega.

Johnson tiene la piel como traslúcida, se le notan las venas

Johnson Tiene un sitio web donde publica todo el curso de su tratamiento y todos los resultados de sus pruebas. Y, ahora, está lanzando otro sitio, Rejuvenation Olympics, que alienta a los compañeros de viaje a hacer lo mismo.

“Todo el campo de la longevidad está en transición hacia un lugar clínico mucho más riguroso”, dijo George Church, el famoso genetista de la Universidad de Harvard, que tiene participaciones en varias compañías de biotecnología. “Creo que lo que está haciendo Bryan tiene muy buenas intenciones y probablemente sea muy importante”.

Qué dicen los expertos

Johnson podría ser un experimento en si mismo. Varios de sus métodos están comprobados que hacen bien al organismo. Ahora, es el conjunto de todo lo que hace lo que lo ponen en un lugar al menos polémico. “Es un poco excéntrico y realmente poco ligado a normalidad de cualquiera de nosotros lo de esta persona. Pero evidentemente después esto quizás se puede aplicar a la vida en general de esa manera al través de protocolos diferentes, mejorar la salud de las personas”, comienza diciendo a Infobae Gabriel Lapman, médico nefrólogo y cardiólogo, quien enumera algunos puntos que le parecen interesantes.

“El tema de los péptidos (un tipo de moléculas formadas por la unión de varios aminoácidos) de colágeno, cada vez hay más investigación a favor de su uso. No del colágeno común, sino los péptidos que sí hay bastante evidencia. La dieta vegana, basada en plantas, tiene una relación con la longevidad saludable y la prevención de enfermedades crónicas. El descanso reparador es otra cosa buena”, agrega.

El reconocido médico genetista, Jorge Dotto, coincide en que este hombre está demostrando que llevar a la realidad lo que hace es imposible de cumplir. Por lo menos en lo cotidiano: “Es como un trabajo lo suyo. En algún punto está haciendo una vida experimental. Hay una verdad, lo dice la ciencia, y es que cuando uno come comida ultra procesada diariamente, eso impacta en disminuir la longevidad de telómeros, la parte final de los cromosomas. Cuando tiene esta alimentación se acorta la edad biológica. Una persona puede tener una edad biológica igual a la edad cronológica. Pero hay otras que tienen una edad biológica más joven a su edad cronológica. Por la alimentación, por hacer ejercicio, por dormir bien”.

El sexólogo Walter Ghedin suma: “Me parece bien que hagamos todo lo posible para mantenernos vitales, para mantener nuestro cuerpo, cerebro, corazón, nuestros riñones y los órganos funcionando lo mejor posible, recurriendo a dietas y ejercicio. Siempre los médicos los consideramos factores que intervienen en el bienestar general y además en la salud mental. Con eso podemos prolongar los años o aumentar la expectativa de vida. Tal vez no estoy tan de acuerdo con que sea una obsesión aumentar la expectativa de vida y se convierta en un objetivo que hay que cumplir sí o sí, a costa de una exigencia en demasía, que no nos permite disfrutar porque estamos concentrados en lograr ese objetivo”.

En la vida de Bryan hay mucho de epigenética, que es el estudio de los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin una modificación en la secuencia del ADN que los compone. “Cuando vos comes saludable, se prenden genes que contribuyen a tener una mejor expectativa de vida. Una persona que es vegetariana, está comprobado en varios estudios, puede ganar años de vida. Es muy interesante, parte de la investigación actual en varios laboratorios del mundo y de lo se habla, es de trabajar en como estimular epigeneticamente el ADN para lograr una mayor longevidad”, agrega Dotto.

Lapman cierra: “Todo este caso me suena un poco a vigorexia, me parece que hay algo de trastorno de la personalidad. Ahora, si es a fines de investigación, puede de acá salir a futuro alguna investigación que hable de todo esto, que se pueda monitorear el día de mañana con un nano robot que imagino que es algo que va a surgir prontamente como está surgiendo la medicina regenerativa. No todo el mundo tiene la posibilidad de hacer todos esos ejercicios y ser un magnate millonario. Lo que vemos más es un crecimiento de las enfermedades crónicas porque justamente nadie tiene tiempo para hacer todo. También es muy importante en la vida, darse diversos permitidos. Sino todo parecerá demasiado robótico”.

